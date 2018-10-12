LG, yeni Transparan OLED Ekranı ile dijital signage ürünlerin geleceğini gözler önüne seriyor!

Dijital signage piyasası gün geçtikçe büyüyor. 2023 yılına kadar % 7,18'lik bir büyüme ile 31.62 milyar ABD Doları seviyesine ulaşacağı tahmin edilen dijital signage ürünler , günümüzde perakendeden ulaşıma bütün sektörlerde sıklıkla kullanılıyor. Dijital signage çözümlerinde dünya lideri olan LG Electronics (LG), devrim niteliğinde pek çok özelliği bünyesinde barındıran yeni OLED signage ürünlerini GITEX 2018 Teknoloji Haftası’nda sergileyecek.

LG, , jilet kadar bir inceliğe ve olağanüstü tasarıma sahip sanat harikası, 55 inç Transparan OLED signage ürününü gözler önüne seriyor. Ürün, kesintisiz tek parçalı cam tasarımı ve sunduğu yüksek görüntü kalitesiyle, perakende ürünlerinin tanıtımında olduğu gibi sanat galerilerinde de özel görüntü ve efektlerin sergilenmesi için kullanılabilecek.

LG, GITEX Teknoloji Haftası’nda inovatif yaklaşımıyla hayata geçirdiği yeni Videowall Monitörlerini de tanıtacak. Kesintisiz ve sürükleyici izleme deneyimi sunan LG Videowall, esnekliği ve her mekana kolayca uyum sağlayan tasarımıyla kurumsal markalar için etkileyici bir tanıtım aracı olacak.

Seyahat sıklığı arttıkça, hem havalimanı kullanıcıları hem de havalimanı servis sağlayıcıları için deneyimin artırılması ihtiyacı doğuyor. LG'nin özel 86” ve 88” Ultra Stretch Ekranları, modern havalimanları ve yolcuları için uçuş bilgileri paylaşımları, yönlendirme ve bilgilendirmeler çok daha inovatif bir biçimde yapılacak.

LG’nin İnteraktif Dijital Tahtası ise, toplantı esnasında akla birden gelen fikirlerin sunuma anında eklenmesine, ön plana çıkarılacak noktaların belirginleştirilmesine, ek bir içeriğin aynı anda birden fazla kullanıcı katkısıyla oluşturulmasına, kolayca paylaşılmasına, notlar konulmasına izin vererek sıradan bir toplantıyı akıllı hale dönüştürecek.

LG ayrıca Cisco ile ortaklaşa geliştirdiği 88” Ultra Stretch Video Konferans Çözümü ile uzak noktalar arasında gerçekleşen toplantıların da daha kaliteli bir hale gelmesini sağlayacak. Otel alanlarını lüks bir görünüme kavuşturan OLED Wallpaper TV, In-Glass Wallpaper OLED signage ürünler, yüksek parlaklı signage ürünler , 1,5 mm Piksel Aralıklı LED signage ürünler ve Transparan LED Film ürünleri de GITEX 2018 Teknoloji Haftası’nda sergilenecek.

Dubai Akvaryum ve Sualtı Dünyası’nda inşa ettiği OLED Videowall ile en yüksek çözünürlüklü videowall dünya rekoruna sahip olan LG, 14-18 Ekim’de Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleşecek GITEX Teknoloji Haftası 2018'de Salon 6’da Stand B6-01'de yer alacak.

LG’nin dijital signage çözümleri hakkında daha fazla bilgi için:

https://www.lg.com/ae/business