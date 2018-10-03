LG V40ThinQ’nun dokulu tasarımı ile kusursuz kavrama hissi!

LG Electronics, (LG) 3 Ekim'de tanıtımını gerçekleştireceği yeni telefonu LG V40ThinQ’nun tasarımını ön plana çıkaran bir tanıtım videosu yayınladı. V serisi akıllı telefonların beğenilmesini sağlayan özelliklerin daha da geliştirilmesiyle ortaya çıkan LG V40ThinQ, üstün performansıyla olduğu kadar tasarımı, rengi ve formuyla da göz dolduruyor. LG V40ThinQ, benzersiz tasarımı ile kullanıcılarda kusursuz kavrama hissi yaratıyor.

Akıllı telefon kullanılabilirliği söz konusu olduğunda, ‘kusursuz kavrama hissi’nin önemine inanan LG, pürüzsüz bir dokunuş yaratmak için, LG V40ThinQ'nun arka camındaki mikroskobik çukurları özel bir Silky BlastTM işlemi kullanarak oluşturdu. İşlem, camın dayanıklılığını etkilemeden yüzeyi daha az kaygan ve parmak izlerine daha az eğilimli hale getirdi. LG ayrıca bazı görsel öğeleri basite indirgeyerek tasarımda da sadeliğe gitmeyi tercih etti.

LG V40ThinQ'nun arkasındaki tasarım felsefesini anlatan LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Tasarım Başkanı Lee Jung-hoon, “LG V40ThinQ ile kullanıcıların telefonu ellerine ilk aldıkları an kusursuz kavrama hissiyatı ile hoş bir şekilde şaşırmalarını istedik. Pürüzsüz dokunuş, benzersiz renk ve kusursuz formun bir araya gelmesiyle hayata geçirilen LG V40ThinQ LG'nin kalitesini basit ve temiz bir estetikle bir arada sunuyor.” dedi.

Yeni Aurora Siyahı, Yeni Platinum Gri ve Yeni Fas Mavisi gibi renklerde mevcut olan LG V40ThinQ, bir önceki modelden neredeyse yarım inç daha büyük bir ekrana sahip olmasına rağmen güvenli bir tutuş için aynı konforlu genişliğini koruyor.

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