LG Electronics Türkiye, “Bir Hediye Bir Mutlu Çocuk” projesiyle bu yıl da öğrencileri sevindirdi!

LG Electronics Türkiye bu yıl 5. yılına giren sosyal sorumluluk projesi “Bir Hediye Bir Mutlu Çocuk’ kapsamında Soma’da bulunan 5 ilkokulunda toplam 1000’e yakın öğrenciye yeni eğitim döneminde ihtiyaç duyacakları ürünleri içeren kırtasiye kiti ve okul çantası dağıttı. ‘Bir Hediye Bir Mutlu Çocuk’ projesiyle, bugüne kadar yaklaşık 5.000 öğrenciye ulaşan LG Electronics Türkiye’nin bu yılki durakları Erdoğan Demirören Maden Şehitleri İlkokulu, Hacı Yusuf Köyü Öztüre İlkokulu, Karacakaş İlkokulu, Yağcılı İlkokulu ve Ularca İlkokulu oldu.

Kız ve erkek öğrenciler için farklı renk ve içerikte hazırlanan okul çantaları ve kırtasiye setlerini dağıtan ilçe protokol üyeleri ve LG Electronics Türkiye yetkilileri hediyelerini teslim alan öğrencilerin mutluluklarına ve heyecanlarına ortak oldu.

‘Bir Hediye Bir Mutlu Çocuk’ projesi 5 yaşında

‘Bir Hediye Bir Mutlu Çocuk’ projesini 5 yıldır artan bir ivmeyle devam ettirmekten duydukları memnuniyeti dile getiren LG Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği ve Beyaz Eşya Satış Direktörü Ergün Altay, “LG Electronics Türkiye olarak 5 yılda farklı ilçelerden yaklaşık 5.000 çocuğumuzun eğitim yılına mutlu başlamalarına katkıda bulunduk. Bu çocukların mutlu yüzlerini görmek bize inanılmaz bir heyecan veriyor. LG Türkiye olarak bizim hedefimiz bu proje ile her yıl farklı il ve ilçelerdeki en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak.” dedi.

Köseler İlkokulu kardeş okul olarak belirlendi

LG’nin yürüttüğü “Bir Hediye Bir Mutlu Çocuk” projesi kapsamında bu sene Kocaeli, Dilovası’nda bulunan Köseler İlkokulu da kardeş okul belirlenerek buradaki 130 çocuğa da okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

LG Türkiye gönüllü ekibi tarafından ziyaret edilen Köseler İlkokulu’nda çocuklarla birlikte fidan ekimi de yapıldı. Etkinliğe katılan Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay aileler ve çocuklar adına LG Electronics Türkiye’ye teşekkür ederken tüm öğrencilere yapılan bu yardımın çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Etkinlik çocuklarla sohbet ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından son buldu.