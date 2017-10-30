LG Electronics 3. Çeyrek 2017 Finansal Sonuçlarını Açıkladı

LG Electronics Inc. (LG), 2017’nin üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla toplam 13,44 milyar dolarlık ciro elde ettiğini açıkladı. LG’nin dört temel bölümü de geçen yılın aynı dönemine göre daha fazla ciro yaptıklarını belirtti. Artan uluslararası ticari endişelerden kaynaklanan karamsar iş ortamına rağmen 2017’de neredeyse ikiye katlanan ve gerçekleşen 457,5 milyon dolarlık işletme geliri, ev eğlence ve cihazlarındaki kârlılığı yansıtıyor.

LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Bölümü, yerel pazar başta olmak üzere, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’daki güçlü satışlarının da desteğiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16’lık artışla 4,4 milyar dolarlık çeyrek cirosu gerçekleştirerek bir kez daha en büyük payı aldı. Elde edilen 375,16 milyon dolarlık işletme geliri de geçen yılın aynı döneminin yüzde 26 üzerinde. Avrupa, Latin Amerika ve Kore başta olmak üzere Asya’da, birinci sınıf ürünlere olan talebin dördüncü çeyrekte de aynı yoğunlukta devam edeceği öngörülüyor.

LG Ev Eğlence Sistemleri Bölümü, Amerika kıtasında ve Asya’da premium TV’lere olan yüksek talep sayesinde yüzde 9,9 işletme kar farkı ve gerçekleşen 404,39 milyon dolarla en yüksek çeyrek işletme karına ulaştı. Satışlar, 2016 yılının üçüncü çeyreğine göre yüzde 12 artış gösterdi (4,09 milyar dolar). LG’nin OLED ve Ultra HD TV’ler gibi premium ürünlere odaklanması hacimde yaşanan rekabetin üstesinden gelmesinde etkili oldu. Üçüncü çeyrek boyunca satılan OLED TV’lerin sayısı 2016 boyunca satılanlarla aynı ve 2015’te satılanların da iki katı olarak kaydedildi.

LG Mobil İletişim Bölümü’nün gerçekleştirdiği 2,48 milyar dolar ciro geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 daha fazla ve bir önceki çeyreğin de yüzde 4 üstünde. Bu yüksek cironun en büyük nedeni G6 akıllı telefonun yanı sıra genel kitleye seslenen Q ve K serilerinin de pazara sunulması. 331,37 milyon dolarlık işletme zararı ise, 2016’nın aynı çeyreğinden yüzde 13 daha iyi. Dünya genelinde pazara çıkartılan 13,7 milyon akıllı telefon Kore’de ikinci çeyrekten yüzde 44, Kuzey Amerika’da ise yüzde 9 daha fazla. Mobil İletişim Şirketi, teknoloji uzmanları tarafından çok beğenilen V30’un artan satışlarını devam ettirmeye odaklanacak ve son çeyrekte de özellikle fiyat rekabetini geliştirecek.

LG Otomotiv Malzemeleri Bölümü, 771,2 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. 2016’nın aynı döneminden yüzde 29 daha iyi olan bu satışa rağmen, 25 milyon dolarlık işletme zararı bildirildi. Bunun nedeni ise, AR-GE ve iş geliştirmeye olan yatırımların devam etmesi. Araç bilgi – eğlence ürünleri ve elektrikli araç bileşenlerinin satışları sağlam bir şekilde devam etse de dünya genelindeki araç satışlarının azalması şirketin gelişimini etkiledi. Önde gelen otomobil üreticilerinin elektrikli araç bileşenleri üretimlerini artırmasının otomotiv malzemeleri şirketinin büyümesine yardımcı olacağı öngörülüyor.