Suya ve toza dayanıklı LG G6 kazandırmaya devam ediyor!

LG Electronics Türkiye’nin; LG G6’ya özel olarak düzenlediği yarışma 8 – 19 Kasım tarihleri arasında g6kazandiriyor.comsayfası üzerinden gerçekleşecek.

Yarışmaya katılmak isteyen kullanıcılar, g6kazandiriyor.comsayfasına kişisel bilgilerini girdikten sonra LG G6’da hangi yeni özelliğin olmasını istediklerini, belirtilen alana yazmaları gerekiyor.

Yarışmaya katılanlar, LG G6’nın dört ana özelliğini (su geçirmezlik, dayanıklılık, geniş açı ve fullvision) vurgulayan görsellerden birini seçip kendi facebook sayfasından #favoriG6 hashtag’i ile paylaşması gerekiyor.

Katılım koşullarında belirtilen jüri tarafından yapılacak seçimle yarışmayı kazanan talihliler, 50 adet 6500 mAh LG Power Bank ve 3 adet LG G6 kazanma şansı elde edecekler. Kazanan talihlilerin listesi yarışma sonrasında g6kazandiriyor.comsayfası üzerinden yayınlanacak.

LG G6, suya ve toza dayanıklılığıyla dikkat çekiyor

LG G6, IP68 sınıfı su ve toz geçirmezlik özelliği sayesinde toza karşı tamamen dayanıklı bir yapıya sahip. LG G6’nın sağlam tasarımı sayesinde günlük kullanım sırasında gerçekleşebilecek kazayla düşmeler ve diğer zor şartlara karşı endişe etmeye de gerek kalmıyor. Rakiplerinin aksine ekran değişimi yapılsa dahi tuza ve suya dayanıklılık özelliğini kaybetmemektedir.

Tam elinize göre büyük ekran

FullVision® özellikli, 2880X1440 çözünürlükte, 5,7 inçlik QHD+ ekrana sahip olan LG G6, aynı zamanda 18:9 ekran oranını kullanan ilk akıllı telefon olarak kullanıcıların beğenisine sunuluyor. LG G6’nın sunduğu inovatif 18:9 ekran oranı, geleneksel 16:9 ekran oranına sahip akıllı telefonlarla karşılaştırıldığında, sağladığı çok daha geniş izleme alanı sayesinde oyun oynarken ve video izlerken bütünsel bir deneyim sunuyor.

LG G6, tam bir selfie ve wefie canavarı

LG G6’nın sahip olduğu standart ve geniş açılı kamera özelliği sayesinde artık fotoğrafta gözükmek için yer değiştirmek veya yan yana sıkışarak poz vermek sona eriyor. LG G6, genişletilmiş 100 derecelik görüş açısına sahip 5 megapiksel ön kamerasıyla, kullanıcıların selfie çubuğuna ihtiyaç duymadan selfie ya da wefie çekebilmelerine imkan veriyor. Ayrıca, geniş açılı kamerası sayesinde kenarlardaki bozulmalar ortadan kalkıyor; çok daha doğal fotoğraflar çekilebiliyor.