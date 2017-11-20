LG Q6 Kullanıcılarını Aralık Ayında Muhteşem Sürprizler Bekliyor

LG Türkiye; Q6’ya özel Ekim ve Kasım ayı içinde birden çok kampanya ve yarışma düzenledi. LG SmartWorld platformu üzerinden düzenlenen ve geçtiğimiz 10 Kasım’da sona eren kampanya ve yarışmalara 7 bin kişinin üzerinde kullanıcı katıldı.

Gelen yoğun talep üzerine LG Türkiye, Aralık ayı içinde de düzenleyeceği çeşitli kampanya ve yarışmalarla tüketicilere sürpriz hediyeler verecek. Ekim ve Kasım ayında düzenlenen yarışma ve kampanyalarla kullanıcılar çok sayıda Power Bank ve LG Q6 kazanma şansı yakaladı.

Kendi segmentinde FullVision ekran özelliğine sahip ilk akıllı telefon

Q6, üst sınıf akıllı telefonlarda inceltilmiş çerçevenin büyüyen bir trend olduğu bugünlerde, bu özelliği geniş kullanıcı kitlelerine sunan orta sınıf fiyat kategorisindeki ilk akıllı telefon oldu. LG Q6’nın benzersiz 5.5-inç FHD+ FullVision ekranı, sahip olduğu 18:9 oranıyla video seyretme, oyun oynama ve birden fazla işle uğraşmayı çok daha sürükleyici hale getiriyor. Akıllı telefonun “çerçevesiz” şekli ekranı büyütmek için tasarlanmış olmasına rağmen ekrana yanlışlıkla dokunmanın da önüne geçiyor.

Özçekimlerde fotoğrafın dışında kalmaya son

Tahmin edilebileceği gibi Q6, LG’nin optik mükemmeliyetine de sahip. Akıllı telefonun 100 derecelik özçekim kamerası, hiçbir çaba harcamadan arkadaş ve aile fotoğraflarında kimsenin kadraj dışında kalmamasını sağlıyor. Kameranın sahip olduğu gelişmiş LG UX 6.0i, FullVision ekranın 18:9 oranının tüm avantajlarından faydalanıyor. Kare Kamera Modu, çekilen fotoğraf karelerinin paylaşılmasını kolaylaştırırken çoklu kare görüntülerle fotoğraf kolajları yaratılmasını da sağlıyor.

LG Q6’nın tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı 1.299 TL’dir.