TV’nin Rönesans’ı: LG OLED TV

Yaygınlaşmasıyla birlikte haber alma, eğitim ve eğlence alanlarında her daim devrim yaratan televizyon, günümüzde teknolojiye ayak uydurarak gelişmeye devam ediyor. İnternet tabanlı dijital platformlara ulaşmayı daha kolay ve eğlenceli hale getiren LG OLED TV serisi, televizyon ve sinema keyfine yepyeni bir boyut kazandırıyor.

LG’nin endüstri lideri OLED TV serisi, benzersiz özellikleri ile kullanıcılarına geleceğin TV izleme deneyimini bugünden yaşatıyor. Çözünürlüğü, canlı sesleri ve zarif görünümüyle sinema keyfini salonunuza taşıyan LG OLED TV’ler, eğlence anlayışınıza da yeni bir boyut kazandırıyor. Dijital içerik platformlarının içeriklerine en güçlü şekilde destek veren LG OLED TV’ler, interaktif geleceğe hızla yol alıyor.

Bir TV’den fazlası

Benzersiz inovatif Picture-on-Wall tasarımı, Dolby Vision ve Dolby Atmos teknolojilerini barındıran üstün performansıyla geleneksel tv seyretme alışkanlığını bir üst seviyeye çeken LG OLED TV serisi, teknoloji alanında devrim yaratan akıllı tv platformu webOs sayesinde YouTube gibi internet video platformu ve Netflix,YouTube ve Amazon Prime Video gibi lider dijital içerik üreticilerinin sunduğu dijital içerik koleksiyonuna daha eğlenceli ve interaktif şekilde ulaşmanızı sağlıyor.

“TV Altın Çağı”ndan “TV Teknoloji Altın Çağı”na geçişteyiz

Son yıllarda Netflix, Amazon ve ücretli platformların artmasıyla birlikte ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada TV izleme oranları ciddi şekilde arttığının ve alışkanlıkların evirildiğinin göstergesi. Yapılan araştırmalara göre Avustralya’da 16 milyon kişiye ulaşan TV yayınları yaklaşık 4 milyar dakikadan fazla izleme oranına sahip. Çıkan sonuçlar; Avustralyalılar’ın barbekü yerine bir televizyon setine sahip olma olasılığının % 30 daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Sektörün profesyonelleri, televizyonu oldukça interaktif bir geleceğin beklediğini, her bir seyircinin izlemek istediği içeriği yayına verildiği anda seyretmek isteyeceğini düşünüyor. Hatta, gündeme ilişkin canlı yayınlar dışında geleneksel TV yayınlarının, kaliteli dijital içeriklerinin gölgesinde kaldığı daha şimdiden hissediliyor. Dijital teknoloji pazarındaki büyük resmi yorumlayan sektör yetkilileri, TV'lerin giderek daha akıllı ve daha yetenekli teknolojiyle donatılacağını ve kullanıcıların da akıllı teknolojinin etkisini her geçen gün daha fazla hissedeceğini belirtiyorlar.