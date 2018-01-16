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LG Electronics, Whitefest 2018’de eğlenceyi zirveye taşıyor

Kurumsal 01/16/2018
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Türkiye’nin en büyük gençlik festivali Whitefest 2018’e IT ürünleriyle katılan LG Electronics, katılımcılardan tam not aldı. LG, etkinlik alanları haricinde Karinna Hotel lobisinde oluşturduğu özel stand alanında oyun monitörlerini, projektörlerini ve hoparlörlerini düzenlediği çeşitli aktivitelerle katılımcıların beğenisine sundu.

 

Katılımcılar, LG’nin oyun monitörü 34UC89 ile en son çıkan araba oyunu Forza 7’yi, LG PH450UG model projektör ile de Dance Hero ve PES 2018 oyunlarını deneyimleme şansı yakaladı. LG’nin PH450UG model projektörü ile after ski alanında ürün tanıtım videoları ve çeşitli video klipler tavana yansıtıldı.

 

DJ kabinlerinde ise 34UM58 model monitörler kullanılırken, LG X-BOOM model hoparlör seti ise stand alanında ses getirdi. LG ayrıca; HF80J model projektör ile katılımcılara konserleri canlı olarak izleme imkanını da sundu.

 

Toplam 3 periyot halinde düzenlenecek ve ilki 14-18 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Whitefest 2018 etkinliği; 04-08 Şubat ve 11-15 Şubat tarihlerinde devam edecek. 15-18 Şubat’ta ise Corporate Weekend olarak yeni katılımcılara ev sahipliği yapacak.

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