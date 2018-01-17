LG Bağlantılı Cihaz Ağı ile Mutfaklar Daha Keyifli Hale Geliyor

LG Electronics CES 2018'de, tüketici ihtiyaçlarını öngörüp hazırlama sürelerini azaltabilen, geleceğin bağlı akıllı mutfak vizyonunu ortaya koydu. Gündelik işlerin oluşturduğu stresi ortadan kaldıran LG InstaView ThinQ ™ buzdolabı, EasyClean fırın ve QuadWash ™ bulaşık makinesi gibi akıllı ev aletleri verimliliği en üst düzeye çıkarıp evde daha kaliteli zaman geçirilmesine olanak tanıyor.

Yalnızca “iki tık” ile bilgisayar ekranına dönüşebilen 29 inçlik LCD ekrana sahip olan buzdolabı, klasikleşmiş “Akşama ne yiyeceğiz?” sorusuna eldeki malzemeler ışığında önerdiği lezzetli tariflerle devrimsel bir bakış açısı getiriyor. Tarifin belirlenmesiyle beraber buzdolabı, yemek tarifiyle ilgili bilgileri fırına iletiyor. Fırın, Alexa üzerinden sesli hatırlatmalar ile şeflere yardım ederek yemek tarifinde oluşabilecek karmaşaların önüne geçmeyi amaçlıyor. Kullanıcılar, Amazon Müzik, iHeartRadio ve diğer müzik servislerinde en sevdikleri şarkıları doğrudan InstaView ThinQ'da dinleyebiliyorlar. Bu sayede kullanıcılar, daha keyifli bir yemek deneyimi yaşayabiliyorlar.

InstaView ThinQ buzdolabı, LG'nin webOS platformu ve Alexa'nın ses tanıma teknolojisi ile aerodinamik bir gıda yönetim sistemi sunuyor. Akıllı Etiket özelliği kullanıcılara, buzdolabında saklanan yiyeceklerin etiketlerini ve son kullanma tarihlerini eklemelerine imkan tanıyor. Bu sayede buzdolabı herhangi bir ürünün son kullanma tarihi yakınlaştığında uyarı verebiliyor.

Kullanıcılar market alışverişleri sırasında, InstaView ThinQ’da yer alan geniş açılı PanoramaView kamera ile akıllı telefonları üzerinden buzdolabında yer alan yiyecek ve içecekleri kontrol edebiliyorlar.

Innit ve SideChef gibi şirketlerle olan ortaklıklar sayesinde LG’nin Wi-Fi uyumlu yapay zeka ürün portföyü kullanıcılara sunduğu servisleri çok daha geniş bir alana yayıyor. Uygulamaya bağlı olan LG EasyClean fırın, tarif bilgisine kablosuz olarak erişebiliyor ve önceden belirlenen bir saatte ve sıcaklıkta otomatik olarak ön ısıtmaya başlıyor. Fırın, temizliğe ihtiyaç duyduğunda ev sahibinin akıllı telefonuna bildirim gönderirken, sahip olduğu hidrofilik emaye kaplı yapısı sayesinde kullanıcıların işini kolaylaştırıyor. Buna ek olarak aspiratör ve lamba ise ocağın kullanılmasıyla beraber otomatik olarak çalışmaya başlıyor.

LG Easy Clean fırın, bulaşık yıkamayı angarya bir iş olmaktan çıkarıp, çok daha kolay yönetilebilir bir hale dönüştürüyor. Bu doğrultuda Easy Clean fırın, hazırlanan tabağın bilgisini QuadWash bulaşık makinesine gönderiyor ve makine bu tabağa göre en uygun yıkama döngüsünü belirliyor. Örneğin, akıllı bulaşık makinesi, sebze güvecinden daha yağlı bir tabak için daha sıcak su ile daha uzun bir çalışma döngüsü belirliyor. Dört adet çok fonksiyonlu püskürtme koluna sahip olan QuadWash teknolojisi, şekil ve ebat farkı göz etmeksizin hızlı ve titiz bir temizleme işlemi gerçekleştirebiliyor. Hem EasyClean fırın hem de QuadWash bulaşık makinesi, ses komutları ve

LG CLOi Hub Bot üzerinden de görüntülenebiliyor.

“LG'nin akıllı mutfak çözümünde yer alan kesintisiz bağlantı özelliği, tüketicilerin pişirme ve yemek alışkanlıklarında devrim yaratacak.” açıklamasını yapan LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Başkanı Song Dae-hyun, sözlerine şöyle devam ediyor: “Yemek hazırlama ve temizleme süreçlerini baştan sona yeniden düzenleyerek mutfakta karşılaşılan sorunlara yenilikçi çözümler üreyen LG, yapay zekayı mutfağa taşıyarak tüketicilerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.”

CES 2018’de tanıtılan bu ürünlerin Türkiye’ye geliş tarihleri henüz belli değil.