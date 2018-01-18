LG V30+ Türkiye’de satışa çıkıyor

LG’nin V serisi en yeni akıllı telefonu LG V30+ Aurora Siyahı ve Bulut Grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sadece Türk Telekom mağazalarında Ocak ayı sonu itibari ile kullanıcılarla buluşacak.

V serisi akıllı telefonlarının en son ve sabırsızlıkla beklenen üyesi LG V30+, kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak birçok özelliğe sahip. Çiftli kamerada sektördeki ilk F1.6 diyafram açıklığı ve Crystal Clear Lens, herkesin film kalitesinde videolar yapabileceği Cine Video modu, ince ve hafif minimal tasarıma sahip OLED FullVision ekran, gelişmiş Hi-Fi Quad DAC ile üst düzey ses, B&O PLAY ile ses ayarı, Google Asistan ve Ses Tanıma özellikleri bunlardan bazıları. V30+ bu benzersiz özellikleriyle üst sınıf akıllı telefonların evrimine yeni bir standart getirecek.

LG V30+’ın tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı 4.399 TL.

LGV30+ ile sinema düzeyinde videolar çekilebiliyor

LG V30+ sahip olduğu güçlü video becerileriyle kendisini akıllı telefon sinemacılığında lider konuma taşıyor. Geniş açılı çift arka kamerası çok daha parlak ve canlı renkler için cam bir lense sahip olan sektördeki ilk F1.6 kamera ile destekleniyor. Cine Video modu kullanıcıların herhangi bir videografi eğitimine gerek duymadan V30+ ile film gibi videolar çekmesine imkan veriyor. V30+’ın arkasındaki ana kameranın F1.6 diyafram açıklığı daha aydınlık ve daha dinamik çekimler için içeriye daha fazla ışık girmesini sağlıyor.

Yeni V30+ ile fotoğraf çekmek ise çok daha ilerlemiş durumda. Kameranın Manuel Modu, Graphy ile yepyeni bir beceri seviyesine çıkıyor. Herhangi bir fotoğraf meraklısı, Graphy ile sadece görüntüyü seçip deklanşöre basarak kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. Kullanıcılar Manuel Mod ile Graphy’nin sitesinden ya da mobil uygulamasından profesyonel görüntüler seçebiliyor ve bunlara beyaz ayarı, deklanşör hızı ve ISO gibi daha önceden belirlenmiş ayarları uygulayabiliyorlar.

Dayanıklı Gövde, İnce ve Hafif Tasarım ve OLED FullVision Ekran

LG V30+, büyük 6-inçlik 18:9 dünyadaki ilk OLED FullVision ekranı ve V20’den 8 mm daha kısa ve 3 mm daha ince olarak, hem daha sağlam hem de daha güvenli bir tutuş sağlıyor. V30+, sadece 7.3 mm’lik kalınlığı ve 158 g’lık ağırlığıyla 6 inç ve üstü kategorideki akıllı telefonlar arasında da en hafifi. Ön ve arkasını kaplayan kırılmaz cam, tüm kenarları boyunca kıvrılarak düz ve bütünleşmiş bir görüntü ve his veriyor.

Gelişmiş geniş açılı çift arka kamerası modülü 16MP standart açılı ve 13MP geniş açılı kameraya sahip olmasına rağmen, V20’nin modülünden daha ufak, böylece de V30+’ın arkadan neredeyse dümdüz görünmesine neden oluyor. En düzgün ve keskin görüntü elde edebilmek için ana standart açılı kamera Optical Image Stabilization (Optik Görüntü Dengelemesi - OIS), Electronic Image Stabilization (Elektronik Görüntü Dengelemesi - EIS) ve Laser Detection Auto Focus (Lazerle Tespit Eden Otomatik Odaklanma) ve Phase Detection Auto Focus’u (Görüntü Evresini Tespit Eden Otomatik Odaklanma) birleştiren Hybrid Auto Focus’a sahip.

LG’nin Üst Düzey Telefonlarının Mirası Sağlamlık ve Güvenlik

V30+ ince ve hafif tasarımıyla güvenliği sağlamlıkla birleştiriyor. V30+’ın sağlamlığını geliştiren ve dayanıklılığını artıran tasarım özelliklerinden biri de kenarları metal bir çerçeve ile entegre eden ve modern binalarda bulunan bir inşaat tekniği olan H-Beam yapısı. Telefon ayrıca hem önde hem de arkada Corning’in en gelişmiş kırılmaz camı olan Gorilla Glass 5’e sahip. V30+, ABD Savunma Bakanlığı’nın sağlamlık konusundaki beklentilerini de karşılıyor. MIL-STD 810G Transit Drop Test’in 14 kategorisini geçerek askeri operasyonlar için yeterliliğini de kanıtladı.

LG, V30+’ta ısının hızlıca dağılması için aşırı sıcak ve soğutma uyguladı. V30+, IP68 su ve toz geçirmezlik özelliği sayesinde hiçbir endişe duyulmadan her ortamda kullanılabiliyor. Telefon, tozdan mükemmel biçimde korunuyor ve 30 dakikaya kadar hiçbir fonksiyonu etkilenmeden 1.5 metre derinlikte suda kalabiliyor. V30+, Quick Charge 3.0 ile tamamen boşalmışken 30 dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor. Ayrıca V30+ kullanım kolaylığının son noktası olarak kablosuz da şarj edilebiliyor.