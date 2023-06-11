LG Enerji Verimli, AI Motora Sahip Multi V i’yi Pazara Sundu

LG’nin Gelişmiş Yapay Zeka Yazılımı ile Donatılmış, Yüksek Verimliliği VRF Çözümü Daha Akıllı, Daha Konforlu Bir İç Mekan Ortamı Sunuyor.

LG Electronics (LG), Avrupa'dan başlayarak önemli küresel pazarlarda şirketin son derece gelişmiş AI motoruyla donatılmış Değişken Soğutucu Akışkan Akışı (VRF) çözümü olan yeni Multi V™ i'nin piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Ofisler, okullar, alışveriş merkezleri, apartmanlar ve oteller gibi orta ve yüksek katlı binalar için uygun olan enerji tasarruflu Multi V i, enerji tüketimini azaltmaya, daha sessiz ve konforlu bir iç mekan ortamı sunmaya yardımcı olan bir dizi farklılaştırılmış, akıllı özellikle birlikte geliyor.

AI Akıllı Bakım

Multi V i'nin gelişmiş AI motoru, operasyonu optimize etmek için uzamsal ve durumsal öğrenmeden yararlanan AI Smart Care'i etkinleştiriyor. Böylelikle; soğutma veya ısıtma gücü, odadaki insan sayısı, nem seviyeleri ve iç ve dış ortam sıcaklığı dahil olmak üzere çeşitli değişkenlere göre ayarlanabiliyor. Aynı zamanda bu, ürünün enerji tasarrufunu yüzde 24,7'ye1 kadar iyileştirmesini sağlıyor. Ayrıca, AI İç Mekan Bakımı, iç üniteleri kullanılan alanlarda otomatik olarak açıp, kullanılmayan alanlarda kapatarak sabit bir sıcaklığın korunmasına ve enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı oluyor.

Yapay Zeka Enerji Yönetimi

Bir başka verimlilik odaklı özellik olan AI Energy Management, kullanıcıların Multi V i'nin genel güç kullanımını azaltmaya yardımcı olabilecek enerji tüketim hedefleri belirlemesine olanak tanıyor.





Gürültü Hedef Kontrolü

Multi V i, komşu binalarda veya evlerde yaşayanların konforunu artırmaya da yardımcı oluyor. Kullanıcılar, dış ünite tarafından üretilen sesin belirledikleri ses düzeyini aşmadığından emin olmak için önceden bir çalışma gürültü sınırı (50 ila 70 desibel2) ayarlayabiliyor.

Hava Durumu Bilgileri Kontrolü

Akıllı performans ve rahatlık sağlayan LG'nin VRF çözümünün Hava Durumu Bilgileri Kontrol özelliği, hava koşullarına göre3, aralarında Otomatik Ön Isıtma ve Otomatik Kar Temizlemenin de bulunduğu özel çalışma modlarını otomatik olarak seçiyor. Otomatik Ön ısıtma, odayı önceden otomatik olarak ısıtarak kullanıcıların yılın en soğuk günlerinde bile sıcak bir iç ortamın keyfini çıkarmasına olanak tanırken Otomatik Kar Temizleme, karın dış ünite üzerinde birikmesini ve donmasını önlüyor.

Güçlü Performans

Aşırı hava koşullarında bile güçlü, güvenilir performansa sahip olan Multi V i, şimdiye kadarki en enerji tasarruflu LG VRF çözümü olarak selefi Multi V 5'i geride bıraktı.4 Ünitenin yeni tasarlanmış biyomimetik fanı ve geliştirilmiş hava akışı yolu, fan-motor güç tüketimini azaltmak için birleşerek5 daha iyi enerji tasarrufu sağlıyor. LG'nin olağanüstü yeni modeli, 43 santigrat dereceye6 kadar sıcaklıklarda tam soğutma kapasitesinde ve eksi 10 santigrat dereceye kadar düşük sıcaklıklarda tam ısıtma kapasitesinde çalışarak her mevsim taze, konforlu iç mekan havası sağlıyor.7

AI Smart Up

Multi V i'nin yapay zeka motoru, rahatlığı ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olan Otomatik Ayarlama ve Uzaktan Yükseltme gibi çeşitli akıllı özelliklere güç sağlıyor. Otomatik Ayarlama sistemi, kompresörü ve motoru ilk kurulum sırasında veya değiştirilmeleri gerektiğinde otomatik olarak ayarlayarak daha hızlı ve daha kolay kurulum ve servis sağlıyor. Uzaktan Yükseltme Sistemi ile, yerinde servis ziyareti gerekmeden otomatik olarak en son yazılım sürümüne güncellenebiliyor. Ayrıca Multi V i, servis sürelerini kısaltmaya ve güvenilirliği artırmaya yardımcı olmak için otomatik sistem analizi ve okunması kolay durum raporları sağlayan AI Smart Diagnosis sunuyor.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi İklimlendirme Çözümleri İş Birimi Başkanı James Lee şunları söyledi: “Olağanüstü AI motorumuza sahip olan yeni Multi V i, gelişmiş enerji tasarrufu, daha hoş bir iç ortam ve olağanüstü rahatlık sunuyor. LG, en son yapay zekasını ve endüstri lideri HVAC teknolojilerini kullanarak eksiksiz hava çözümleri sunmaya devam edecek.”

1 24 beygir gücü (HP) modeli Multi V i kullanılarak KS Test Standardı (KS B ISO 15042:2006) uyarınca dahili olarak test edilmiştir. Sonuçlar, uygulanan modele, yerel sıcaklığa ve gerçek ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

2 Mevcut ayarlar 50, 55, 60, 65 ve 70 desibeldir.

3 Hava Durumu Bilgileri Kontrolü, AccuWeather uygulamasını ThinQ sunucusuna bağlayarak kullanılabilir.

Sonuçlar, uygulanan modele, yerel sıcaklığa ve gerçek ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

4 Enerji Verimliliği Derecelendirmesine (EER) göre LG Multi V 5'e (8HP) kıyasla enerji verimliliğinde yüzde 15 artış. ARUM080LTE6 (Multi V i) ve ARUM080LTE5 (Multi V 5) test modelleri kullanılarak Eurovent tarafından test edilmiştir. Sonuçlar kullanım ortamına göre değişiklik gösterebilir.

5 RPUX202X9E (Multi V i) modelinin güç tüketimi, RPUW20GX9E (Multi V 5) modeline kıyasla yüzde 12 azaltılmıştır.

6 Multi V i, eksi 15 ila 52 santigrat derece (kuru termometre) arasındaki sıcaklıklarda (dış mekanda) güvenilir soğutma işlemi sağlayabilir ve 43 santigrat dereceye (kuru termometre) kadar yüksek sıcaklıklarda tam kapasiteyle çalışabilir. LG'nin Ürün Veri Kitabındaki (PDB) LG Multi V i performans verilerine dayalıdır.

7 Multi V i, eksi 30 ila 18 Santigrat derece (ıslak ampul) arasındaki sıcaklıklarda (dış ortam) güvenilir ısıtma işlemi sağlayabilir ve eksi 10 Santigrat dereceye (ıslak ampul) kadar düşük sıcaklıklarda tam kapasitede çalışabilir. LG'nin PDB'sindeki LG Multi V i performans verilerine dayalıdır. Sonuçlar, uygulanan modele, yerel sıcaklığa ve gerçek ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.