LG G4 artık Türkiye’de!

LG’nin bugüne kadarki en iddialı akıllı telefonu LG G4, tüm Türkiye’de kullanıcılarıyla buluşuyor.

Küresel çapta yapılan tanıtımından sonra tüm dünyanın merakla beklediği LG G4, kullanıcılarla buluşmak için raflardaki yerini alıyor. Kullanıcılarına güven veren zarafet, eşsiz bir görsel deneyim ve insan odaklı kullanıcı deneyimleri sunan LG G4, geçtiğimiz ay yapılan tanıtımının ardından tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de kullanıcısıyla buluşuyor.

LG G4’ün piyasaya çıkışıyla ilgili bilgi veren LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Calvin Cho, “Tüm G serilerinin dünya piyasalarında yakaladığı üstün başarıyı LG G4’ün de yakalayacağına ve Türkiye’de de aynı çizgide gideceğine dair inancım tam. LG’nin inovatif liderliği kapsamında, LG G4 için çok daha profesyonel özellikler geliştirdik. Kendimizi adeta zarafet ve rahatlığı gösteren, el yapımı hissi veren bir ürün yaratmaya adadık ve bu kapsamda, LG G4’ün akıllı telefon endüstrisinin standartlarını belirleyen bir üst eşik olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim” şeklinde konuştu.

“Mükemmel Görün, Mükemmel Hisset” konseptiyle geliştirilen LG G4, altı farklı renkte, tamamen el işçiliğiyle üretilen orijinal deri arka kapağı ile dikkat çekiyor. LG G4 fark yaratan deri dışında, saf Seramik Beyazı, Metalik Gri ve Parlak Altın seçenekleriyle de kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Öte yandan, LG G4 tüm gövdesini kaplayan zarif kavis tasarımıyla birlikte eşsiz görsel ve insan odaklı kullanıcı deneyimiyle de bir ilke imza atıyor.

LG G4’ün Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı ise 2.199 TL olarak belirlendi.