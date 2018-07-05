LG, geleceğin kentlerini tasarlıyor!

Artan nüfus, iklim değişiklikleri, yenilenemeyen enerji kaynaklarındaki azalma gibi sorunlar dünyanın dört bir yanına yayılırken, LG Electronics (LG), doğru bir planlama ve üretimle geleceğin şehirlerinin planlanabileceğine inanıyor. Daha akıllı, çevre dostu teknolojiler ve sürdürülebilirlik ilkesiyle tasarlanan geleceğin şehirlerinin ekolojik tehditleri ve iklim değişikliğinin etkilerini engelleyebileceğini savunan LG, ileri teknolojileri ile geleceğin şehirlerinin oluşturulmasında aktif olarak yer almayı hedefliyor.

Geleceğin temel enerji kaynağı için LG güneş panelleri

Yenilenemeyen enerji kaynakları için ülkeler arasındaki çatışmaların yenilenebilir ve sınırsız bir enerji kaynağıyla yani güneş enerjisiyle önüne geçilebileceğine inanan LG, geleceğin şehirlerinde temel enerji kaynağının güneş enerjisi olacağını ön görerek güneş panellerine yatırım yapıyor. LG NeON 2 gibi ödüllü panelleriyle gelişmiş performans sunan LG, yarının gelişmiş güneş çözümlerinin bir ön izlemesini kullanıcıyla buluşturuyor.

Uzun ömürlü enerji rezervleri için LG Enerji Yönetim Sistemleri

Yarının şehrini akıllı teknolojideki ilerlemeler ve enerji verimliliği sağlayan yeşil çözümlerle tanımlayan LG, Enerji Yönetim Sistemleri (EMS) ile enerji rezervlerinin gelecekteki ömrünü uzatmayı hedefliyor.

Evler, ofis binaları ve perakende satış alanları için mevcut olan gelişmiş EMS çözümleri, kurulduğu her yerin performansını kontrol ederek hem genel rahatlığı ve memnuniyeti artırıyor, hem de enerji tüketimini optimize ederek geleceğin şehir sakinleri için gerçek bir kazan-kazan modeli sunuyor.

İklim kontrolünün yararlarını keşfetmek

Dünya geneline yayılan iklim değişiklikleri, artan sıcaklıklar LG gibi geleceğin şehrini planlayan firmaları etkili iklim kontrol çözümleri aramaya itiyor.

Havalandırma ve iklimlendirme ürünlerinde 20 yılı aşkın tecrübesiyle kusursuz klimalar geliştiren LG’nin Ticari Klima Çözümleri, enerji verimliliği sağlayan üstün bir performans sunuyor. Sürdürülebilir bir gelecek düşünülerek tasarlanan bu klimalar, gelecek yüzyılın iklim kontrol teknolojisine de bir bakış sunuyor.

LG’nin yeni nesil klimalarında çevreye verebileceği etkiyi en aza indirmek için, tüm dünyada çevre dostu olarak bilinen R32 isimli soğutucu akışkanı kullanılıyor. R32 soğutucu akışkanın geleneksel klimalarda kullanılan akışkan miktarına kıyasla oldukça düşük olması, çevreye verdiği zararı en aza indiriyor. R32 bu yönüyle yeşil soğutucu olarak da adlandırılıyor.

Geleceğin şehirleri için LG'nin OLED tabela çözümleri

Gelecek konulu bilim kurgu filmlerinde genellikle geleceğin şehirlerinde haberlerden reklamlara her türlü bilgi akışının elektrikli ekranlarla sağlanacağı gösterilir.Bugünün en popüler kitlesel eğlence aracı olan televizyonların geleceğin şehirlerinde de var olacağını düşünen LG'nin çeşitli OLED tabela çözümleri, interaktif ekranlarla ortak alanları canlandırmak isteyen şehir plancıları için ideal bir paket sunuyor.

Robotik devrimin öncüsü LG

Hem pratik teknolojilerdeki hem de yapay zeka ara yüzlerindeki gelişmeler sayesinde robotların küresel ekonomiye büyük katkısı olabileceğine inanan LG, robotik devrimin ön safında yer alarak ve rakipsiz bir dizi çözüm sunuyor.

Halen Incheon Havalimanı'nda bulunan LG Havaalanı Robotları, kamu alanlarında robotların pratik faydalarını gösterirken CLOi robotları da akıllı evlerin vazgeçilmezi oluyor.