LG, İçerik Yaratıcıların Hayallerini Gerçekleştiriyor, Sinema, Spor ve Oyun Dünyasına Yeni Bir Bakış Açısı Getiriyor





Yenilikçi Tasarımlarıyla Şaşırtacak 2020 LG OLED ve LG NanoCell TV serisi, En İyi Görüntü Kalitesi, Geliştirilmiş Özellikler ve Geniş Kapsamlı İçerik Seçimi Sunuyor.

OLED TV’de dünya lideri LG Electronics (LG), 2020’de aralarında sanattan ilham alınarak tasarlanan 3 yeni GX Gallery serisi 4K Ultra HD TV, 88-77 inç seçeneklerinde Gerçek 8K TV ve OLED kategorisi için tamamen yeni bir ekran boyutu olan 48 inç TV’lerin de bulunduğu 14 yeni OLED TV modeliyle çıtayı yeniden yükseltiyor. CES® 2020'de tanıtılacak yeni LG OLED TV'ler ve yeni 8K ve 4K LG NanoCell TV'ler, çarpıcı görüntü kalitesi ve yenilikçi tasarımı bir araya getiriyor. Üstün performans ve yapay zeka özellikleriyle film, spor ve video oyun deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor.

En yeni 8K ve 4K LG OLED ve 8K LG NanoCell TV'lerin kalbinde, başta yeni 3. Nesil α (Alpha) 9 AI İşlemci olmak üzere bir dizi gelişmiş çekirdek teknolojisi bulunuyor. 3. Nesil α (Alpha) 9 AI işlemci, TV'nin görüntü kalitesini artırmak ve kullanıcı deneyimini yeni boyutlara taşıyarak film, oyun ve spor da dahil olmak üzere çeşitli içerik türlerine bir dizi özel özellik sağlamak için yükseltilmiş işlem gücünden ve yapay zeka derin öğrenme algoritmalarından yararlanıyor.

LG’nin 2020 Premium TV'leri, herhangi bir ev dekoruyla kusursuzca bütünleşen benzersiz, zarif tasarımlar sunuyor. Tamamen yeni, minimalist Gallery Serisi, sadece 20 milimetre (0.79 inç) inceliğiyle (65 inç modeli), tasarımı ultra ince bir form faktörü ile tamamen farklı bir seviyeye taşıyor. Özel olarak tasarlanmış bir duvar montajı ile eşleştirilen bu 55, 65 ve 77 inçlik modeller, duvara tam olarak asılarak OLED'i bir sanat eserine dönüştürüyor. GX Gallery serisi 4K UHD modelleri, fütüristik tasarımda çığır açan LG OLED WX Wallpaper serisine (model 75 ve 65WX) ve kıvrılabilir LG SIGNATURE OLED R'ye (model 65RX) katılıyor.

4K TV'den dört kat ve HD TV'den 16 kat daha fazla çözünürlük sunan 2020 LG OLED ZX Gerçek 8K serisi, 8K Ultra HD TV'ler için Tüketici Teknolojileri Derneği'nin (CTA) resmi endüstri tanımı tarafından belirlenen katı gereksinimleri aşıyor. 88 ve 77 inç LG OLED modelleri, Uluslararası Ekran Metrolojisi Komitesi tarafından önerilen ölçüm kriterlerini de aşarak yeni CTA 8K Ultra HD sertifikasyonunu ilk kazananlardan biri oldu.

LG, 2020 için, 77, 65 ve 55 inç boyutlarında iki popüler 4K UHD serisinin (CX, BX modelleri) yeni sürümlerini sunarken, LG OLED TV'nin benzersiz görüntü kalitesini 48 inçlik yeni ekran boyutuna taşıyarak kullanıcıların beğenisine sunuyor. Bu 4K UHD çözünürlüğündeki (model OLED48CX) 48 inç OLED TV, 8 milyondan fazla piksel ile 96 inç 8K TV’ye göre daha keskin bir görüntü sağlıyor.

2020 LG NanoCell TV serisi, altı adet Gerçek 8K TV modeli (75 ve 65 inç seçeneklerinde Nano99, Nano97 ve Nano95 serisi) ile öne çıkıyor. Modellerin tümü görüntü performanslarıyla CTA'nın resmi endüstri 8K UHD sertifikasyonuna sahip olmak için gereken sıkı gereksinimleri aşıyor.

Üstün Sinema Deneyimi

OLED’in bağımsız piksel teknolojisi sayesinde sağladığı gerçek siyahları, yeni eklenen Dolby Vision IQ ve UHD Alliance’ın yeni Filmmaker Mode ™ desteği ile birleştiren 2020 LG OLED TV'ler, sinemayı tam anlamıyla evinize getiriyor. 2020 LG OLED TV'ler, Hollywood’un tercihi üstün HDR formatı Dolby Vision®, Dolby Atmos® sürükleyici ses ve ilk kez bir TV’de bulunan Dolby Vision IQ desteği ile benzersiz bir film izleme deneyimi sunuyor. Dolby Vision IQ, ortam ışığı veya içerik türüne bağlı olarak, TV'lerin optimum görüntü kalitesini sunması için yeni akıllı özellikler sunuyor.

Hollywood’un önde gelen yönetmenleri tarafından desteklenen yeni Filmmaker Modu, görüntüleri tam da yönetmenlerin istedikleri gibi sunuyor. Filmmaker Modu’na sahip LG OLED TV'ler, doğru görüntü oranlarını, renkleri ve kare hızlarını mükemmel bir şekilde korurken, hareket yumuşatma, gürültü azaltma ve keskinleştirme gibi bazı işlem sonrası efektleri devre dışı bırakarak, yönetmenin orijinal görsel vizyonunu izleyiciyle buluşturuyor. Hollywood Profesyonel Birliği (Hollywood Professional Association) tarafından Mühendislik Mükemmeliyet Ödülü’ne (Excellence in Engineering Award) layık görülen LG OLED TV, Hollywood’un önde gelen referans tüketici ekranı olmaya devam ediyor.

LG’nin ödüllü webOS Smart TV platformu, 2020 LG OLED ve LG NanoCell TV'lere Disney+ ve Netflix gibi uygulamalar ve hizmetler aracılığıyla sürekli artan sayıdaki küresel içerik sağlayıcılarından çok sayıda içeriği getirecek. 2020 modellerinde yer alacak Apple TV uygulaması, müşterilerin Apple TV+ ve Apple TV kanallarına abone olmalarına, iTunes video kitaplıklarına erişmelerine ve 100.000'den fazla film ve TV şovu satın almalarına veya kiralamalarına olanak tanıyor. 2018 ve 2019 LG TV modellerine sahip müşteriler de bu yıl Apple TV uygulamasının tadını çıkarabilecekler.

Üstün Oyun Deneyimi

Mükemmel görüntü kalitesi ve yeni eklenen oyun özellikleri ile LG'nin 2020 TV'leri, mevcut olan en kusursuz, sürükleyici büyük ekran oyun deneyimini arayan ciddi oyuncular için ideal bir opsiyon sunuyor. NVIDIA G-SYNC® uyumluluğu sunan ilk TV üreticisi olan LG, 2020 serisindeki 12 OLED TV'de ekran yırtılması veya dikkat dağıtan diğer faktörler olmadan kusursuz bir PC oyun deneyimi sağlamak için bu özelliği genişletiyor. Eşsiz değişken yenileme hızı ve ultra hızlı tepki süresi ile LG OLED TV, bugün piyasadaki en gelişmiş oyun TV'si olarak kabul ediliyor. Pahalı masaüstü oyun monitörlerinin son derece düşük giriş gecikmesini ve günümüz oyunlarının ayrıntılarla dolu görsellerini sunabilmesi oyuncuları LG OLED TV'lere hayran bıraktırıyor. Ekrandaki eylemi kontrol etmenin ve yanıt vermenin kolaylığına ise, ancak deneyerek inanılabiliyor.

Başka bir ilk ise, 2020 LG OLED TV'ler, HDR Oyun İlgi Grubu'nun (HDR Gaming Interest Group) HGiG Moduna sahip olması. Böylelikle oyuncular, LG TV'lerinde konsollar aracılığıyla HDR oyunları oynarken oyun yaratıcıları ve geliştiricilerin tasarladığı gibi yüksek kaliteli görsellerin tadını çıkarabiliyorlar. HGiG, tüketiciler için HDR oyun deneyimini geliştirmek amacıyla standartlar belirleyen, oyun ve ekran endüstrilerindeki şirketlerden oluşan bir topluluk olarak tanımlanıyor.

Yoğun oyun seansları sırasında LG OLED TV'ler düşük mavi ışık oranı göz yorgunluğunun önüne geçiyor. Güvenilir uluslararası test laboratuarı TÜV Rheinland'ın Göz Konforu sertifikası da, LG OLED TV'lerin düşük mavi ışık yaydığını, titreşimsiz olduğunu ve her açıdan olağanüstü görüntü kalitesi sağladığını doğruluyor. LG OLED ekranlar, geniş renk gamı ve HDR dahil her TÜV test kriterini karşılıyor.

Üstün Spor Deneyimi

LG OLED TV'ler, sadece film meraklıları ve oyuncular için değil spor sevenler için de mükemmel bir seçim. Sports Alert özelliği, kullanıcıların takımlarını ve en sevdikleri spor programlarını takip etmelerine, belirledikleri bir takımın maçlarda attığı goller ve maç sonuçlarıyla ilgili uyarıların gelmesini sağlıyor. Kullanıcılar maçın başında, takımın skoru ve oyunun ne zaman sona erdiğinde dair otomatik güncellemeler almak için futbol, basketbol gibi çeşitli sporlarda favori takımlarını seçebiliyorlar.

Sporseverler ayrıca gelişmiş ses deneyiminden de yararlanabiliyorlar. İzleyiciler, gerçek bir stadyum ortamındaki gibi dinamik bir ses ortamı oluşturmak için TV'yi Bluetooth hoparlörlere bağlayabiliyorlar.

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi Başkanı Park Hyoung-sei, “LG’nin müşterilerine olağanüstü değer sunma vizyonu, şirketin yeni sanat eseri TV serisi ile bu yıl hayat buluyor. LG'nin Premium TV'lerinin sunduğu rakipsiz görüntü kalitesinin ötesinde, yeni eklemeler şirketin gelişmiş teknolojileri, en iyi yapay zeka entegrasyonu ve OLED teknolojisi ile mümkün olan rakipsiz, fütüristik tasarımla birlikte geliyor” dedi.