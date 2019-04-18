LG, OHSAD’ın Sponsorları Arasında

LG Türkiye, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından

düzenlenen ‘Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları’nın onuncusuna sponsor oldu

LG, 18-20 Nisan tarihleri arasında, Belek, Antalya’da düzenlenen etkinlikte, cerrahi ve

klinik İnceleme monitörleri ile dijital X-ray dedektörlerini OHSAD katılımcısı sağlık

profesyonellerine tanıttı

18 – 20 Nisan 2019 tarihleri arasında OHSAD tarafından Belek, Antalya’da düzenlenen “Sağlıkta Ortak Çözüm” toplantılarına sponsor olan LG, sektöre yönelik çözümlerini tanıttı. Cerrahi ve klinik inceleme monitörleri ile x-ray dedektörlerini sağlık profesyonellerinin görüşüne sunan LG, ileri teknolojisiyle büyük beğeni topladı.

OHSAD “Sağlıkta Ortak Çözüm” toplantılarında tanıtılan, üstün teknolojisiyle ön plana çıkan LG’nin medikal ürünleri arasında şunlar bulunuyor:

8 MP Klinik İnceleme Monitörü (27HJ712C)

8 MP Klinik İnceleme Monitörü, klinik inceleme uygulamaları için DICOM* Part 14 ile uyumlu bir ekran deneyimi sunuyor. Ürün, farklı klinik inceleme uygulamalarını kullanırken, aynı zamanda radyoloji bölümü, değişimler ve çalışma bilgileri gibi diğer uygulamalar ile çoklu görevleri de kolaylıkla yerine getirebiliyor. Monitörde bulunan Flicker Safe Mode özelliği, monitörü uzun süre kullandıktan sonra bile göz yorgunluğunu azaltırken, kullanıcının gözlerini mavi ışığı azaltan Reader Mode ile koruyor.

3 MP Teşhis Monitörü (21HK512D)

21 inç IPS ekranı ile her açıdan yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi ve renk ifadesi sunan montiör 1000 nit parlaklık ile net bir şekilde görüntüleme sunuyor. DICOM Part 14 ile uyumlu olan monitör, gri tonlamalı görüntüleri doğru şekilde görüntüleyebiliyor.

Dijital X-ray Dedektörü (17HK700G)

Rakiplerden %50 daha hafif olan monitör, 150kg ağırlığa kadar dayanıklılık gösteriyor.

Monitörün tam görüntüyü aktarması yalnızca 3 saniye sürerken, aktaran monitör, uçak motorları veya araba çerçeveleri için kullanılan karbon fiberden yapıldığından düşme nedeniyle oluşan hasar riskini azaltıyor.

8 MP Cerrahi Monitör (27HJ710S)

27 inç IPS 8MP ekranı ile LG Cerrahi monitör, ayrıntılı ve çoklu görüntüleme uygulamaları sunarak çalışma verimliliğini arttırıyor. IPS ekranda, Ultra HD görüntü kalitesi ile her açıdan yüksek çözünürlük ve kaliteli renk sunan monitör, doğru kırmızı renk tonları ile 800 nits yüksek parlaklık ve renk gamının %115'ini doğru şekilde iletiyor. IP35 giriş koruma derecesi ile ameliyat sırasında stabiliteyi artırırken, ameliyat sırasında elektrik kazalarını önlemek için de IEC 60601 ile uyumluluk gösteriyor.

FHD Cerrahi Monitör (27HJ510S)

sRGB% 115 (Derin Kırmızı) içeren 27 inç Full HD IPS ekran, diğer Full HD cerrahi cihazlarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Özellikle kırmızı renk spektrumundaki uyumluluğu ile daha net ve daha parlak renk reprodüksiyonunu en üst düzeye çıkararak, Cerrahların daha doğru ve gerçekçi görüntüleri görmelerini sağlar. Koruma camlı LG cerrahi monitör, monitörü su ve vücut sıvılarından koruyarak ve temizlemeyi kolaylaştırarak daha dayanıklı bir ekran sağlar. Geliştirilmiş yansıma önleyici özelliği, en iyi görüntü kalitesi için daha parlak ve daha net bir görüntü sağlıyor.

*DICOM (Tıpta Dijital Görüntüleme ve İletişim): Tıp alanında kullanılan monitörlerin gri ton özelliklerine uygulanan standart.