Sıcağa Takılma: LG, Yeni Klima Çeşitleriyle MEA Bölgesi’ni Serinletiyo

Sıcağa Takılma: LG, Yeni Klima

Çeşitleriyle MEA Bölgesi’ni Serinletiyor

En son üretim DUALCOOL klimalar, en üst düzey rahatlık düşünülerek tasarlandı.

LG Electronics (LG), 2019 yılı içerisinde piyasaya süreceği yeni Split Duvar ve Salon Tipi DUALCOOL klimalarla InnoFest MEA’ya gelen ziyaretçileri kendisine hayran bıraktı. Devrim yaratan ikisi bir arada DUALCOOL Split Klimalar evleri serinletirken sahip olduğu geniş çaplı hava temizleme özelliğiyle havayı da verimli bir şekilde temizleyerek rakiplerinden farklılaşıyor.

DUALCOOL Split Klima’daki LG Hava Temizleme Sistemi, üç aşamalı bir süreç sonucunda mikro partikülleri ya da tanecikli maddeleri (PM) ortadan kaldırıyor. İlk olarak sensor, PM 1.0’a kadar olan toz parçacıklarını havadaki diğer zararlı maddelerle birlikte belirliyor. Ardından İyon Difüzör, parçacıklara yapışan 5 milyondan fazla negatif iyon oluşturuyor. Son olarak da pozitif şarj edilmiş Micro Dust (Mikro Toz) filtresi mikro partikülleri kolaylıkla filtreliyor. Elektro statik şarj ilkelerini kullanan LG’nin sistemi ayrıca solunum problemlerine yol açabilecek PM 0,3 boyutuna kadar çok küçük solunabilir partikülleri de filtreliyor.

Tek bir bakışla her türlü bilgiye ulaşılabilen Kapak İçi Hava Kalitesi (IAQ) Ekranı, ortamdaki havanın temizliğini yansıtan değişen renklere sahip ikonlarla mevcut durumu ve hava temizleme sürecindeki ilerlemeyi gösteriyor. DUALCOOL’un ön panelindeki basit ve renkli ekran da, temizleme sisteminin çalışmasına bağlı olmaksızın, gerçek zamanlı olarak ortamdaki hava kalitesini bildiriyor.

Ek olarak LG DUALCOOL Split Klima, LG’nin gelişmiş DUAL Inverter Kompresörlerini kullanarak yüksek performanslı serinletme sağlarken bilinen tüm modellerden çok daha hızlı serinletiyor ve enerjiden tasarruf ediyor. Bu arada Comfort Air modu ile kullanıcılar çok daha konforlu bir ortamda bulunurken kanatların en uygun açıya getirilmesi ile hava tüm odaya yayılıyor, doğrudan kullanıcıların üstüne gelmesinin de önüne geçiliyor.

LG, InnoFest MEA’da ayrıca lüks ve bölgedeki evlere çok yönlü bir stil getirmeyi amaçlayan DUALCOOL Salon Tipi Klimaları’nı da tanıttı. DUALCOOL Salon Tipi Klimalar, etkili soğutma performansı ve rahat kullanımının yanında tüketicilerin benzersiz bir rahatlık ve kolaylıkla evdeki yaşamlarından keyif almalarını da sağlayacak.

Yeni DUALCOOL, çekici tasarımıyla yaşam alanlarının kalitesini de yükseltiyor. Şamdan Izgara olarak adlandırılan klimanın ön yüzündeki dikey kanatlar, uçuşan kıvrımları ve parlak su damlası benzeri vurgularıyla zarif çizgilerini güçlendiriyor. DUALCOOL’un metalik dış gövdesi de sahip olduğu altın ve beyaz renkleriyle minimalist bir dokunuş yaratmaya yardımcı oluyor.

Yeni Salon Tipi Klimalar güçlü bir soğutma performansı da sunuyor. Hareket eden havalandırma bölümü sayesinde DUALCOOL Salon Tipi Klima daha geniş bir alana erişerek odanın her köşesini eşit şekilde soğutabiliyor. Hızlı soğutma için de Ice Cool Power modu, normal modun 4 derece altına kadar soğuttuğu havayı eşit bir şekilde dağıtıyor. Ice Long Power ise kullanıcının rahatlığını daha da artırmak için güçlü hava akışı yaratıyor.

Dahası Wi-Fi’a bağlı cihaz, SmartThinQ™ aracılığıyla uzaktan kumanda edilebilirken akıllı telefon aracılığıyla ayarları yönetilebiliyor ve enerji harcaması kontrol edilebiliyor. Şirket, klimanın güvenilirliğini ve sağlamlığını vurgulamak için de Inverter Kompresör için 10 yıllık bir garantiyi kullanıcılara sunuyor.

LG Electronics Ev Gereçleri ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Song Dae-hyun sadece kullanıcıların rahatı ve hayat tarzları göz önünde tutularak geliştirilen Split ve Salon Tipi DUALCOOL klimaları InnoFest MEA’da ilk kez tüketicilerin beğenisine sunmaktan dolayı çok gururlu olduklarını belirtiyor. “Yenilikçi cihazlarımız üst kalite klima ve hava temizleme özellikleriyle bölgedeki tüketicilerimizin, evlerinde çok daha rahat ve sağlıklı zaman geçirmelerine destek oluyor.”