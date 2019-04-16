LG, InnoFest MEA’da 2019 Premium

TV’lerini tanıttı

Yeni LG OLED ve NanoCell TV’ler derin öğrenme algoritması ile güçlendirilmiş yapay zeka destekli görüntü ve ses kalitesiyle ev eğlencesindeki çıtayı yükseltiyor.

LG Electronics (LG), Inno Fest MEA’da ThinQ AI yapay zeka teknolojisine sahip yeni OLED ve NanoCell TV’lerin de içerisinde olduğu 2019 Premium TV modellerini tanıttı.

LG’nin her yıl yeniliklerini tanıtmak amacıyla düzenlediği InnoFest bu sene Güney Kore’nin başkenti Seul’deki LG Bilim Parkı’nda 9 – 10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Yeni TV modelleri şirketin geliştirdiği ikinci nesil Alpha 9 akıllı işlemci ve derin öğrenme algoritmasının desteklediği yapay zeka teknolojisi ile üstün görüntü ve ses kalitesi sunuyor. Yeni algoritma sayesinde LG TV’ler kaynak içeriğini analiz ederek ortama uygun hale getirilmiş ses ve görüntü sağlıyor.

LG’nin MEA pazarına göre geliştirdiği premium ürünleri OLED TV serisinin öncülüğünde birçok farklı ekran boyutuyla tüketicilere ulaştırılıyor: W9 (model 77/65W9), E9 (model 65E9), C9 (model 77/65/55C9) ve B9 (model 65/55B9).

LED TV segmentinde LG’nin tanıttığı yeni NanoCell TV, adından da anlaşılacağı üzere NanoCell teknolojisinin sağladığı benzersiz görüntü kalitesini ön plana çıkartıyor. NanoColor özelliğine sahip TV’ler FALD (Full Array Local Dimming – Tam Dizi Yerel Karartma) arka plan aydınlatması ile daha geniş bir renk skalasını ve iyileştirilmiş kontrastı garanti ediyor. TV’nin NanoAccuracy özelliği geniş bir izleme açısıyla daha net renkler ve kontrast sunarken NanoBezel özelliği ultra ince çerçevesinin yanı sıra sahip olduğu parlak ve minimalist tasarımla da üst düzey deneyimler yaratılmasına yardımcı oluyor.

NanoCell TV serisi, 49 inçten 77 inçe kadar değişiklik gösteren 14 yapay zeka teknolojisine sahip modeli içeriyor (model 65SM95, 7565/55SM90, 65/55/49SM86 ve 65/55/49SM81)

LG C9 OLED TV ve şirketin 86 inçlik 4K NanoCell TV modeli (model 86SM90), son olarak CES 2019 İnovasyon Ödülleri’nde ödüle layık görüldü. Ayrıca benzersiz 65 inç E9 ve C9 OLED televizyonları da Dealerscope, Reviewed.com ve Engadget tarafından övgüyle anlatıldılar.

LG’nin W9, E9 ve C9 serileri OLED televizyonlarında kullanılan ikinci nesil Alpha 9 akıllı işlemci derin öğrenme algoritması (geniş bir görsel bilgi veri tabanından faydalanarak) görüntü ve ses kalitesini yükseltiyor, içerik kaynak kalitesini belirliyor ve görüntü çıktısını en uygun hale getirmek için en iyi metodu uyguluyor.

İnsan gözünün farklı ışıkta görüntüleri nasıl algıladığını anlayabilen ikinci nesil Alpha 9 akıllı işlemci, en uygun ekran parlaklığı seviyesini oluşturmak için ortamdaki koşullarla uyumlu şekilde ton eşleştirme eğrisini uyguluyor. İşlemci, televizyonun ortam ışık sensorunu kullanarak ışığı ölçüyor, otomatik olarak parlaklığı ihtiyaç duyulan seviyeye getiriyor. İkinci nesil Alpha 9 akıllı işlemci, sahip olduğu gelişmiş yapay zeka teknolojisi ile değişen parlaklık seviyelerinde HDR (Yüksek Dinamik Aralıklı) içeriği düzeltebiliyor. Parlak ışıklandırılmış alanlarda, karanlık ve gölgeli sahneleri derinlikten ödün vermeden ya da renklerin yapay veya fazlasıyla doygun görünmesinin önüne geçerek, kolaylıkla görülebilir hale getirebiliyor. LG’nin 2019 model TV’leri ayrıca Dolby’nin en son yeniliğinden yararlanarak en parlak ışıklandırılmış durumlarda bile benzersiz bir HDR deneyimi yaşatacak Dolby Vision’u destekliyor.

LG’nin ses algoritması, iki kanal stereo’yu birleştirerek 5.1 çevresel sese benzer hale getirebiliyor. İkinci nesil Alpha 9 akıllı işlemci içerik çeşidine göre çıkışları ayarlıyor, filmlerde ve televizyon programlarında sesin duyulmasını kolaylaştırıyor ve şarkılarda da canlı ve temiz bir ses sunuyor. LG TV’ler, odadaki yerlerine göre sesleri en uygun seviyeye ayarlıyor. Kullanıcılar da ses ayarlarını isterlerse kendileri yapabiliyorlar. LG’nin premium TV’leri, üç boyutlu bir eğlence deneyimi için, 360 derece ses deneyimi sağlayan Dolby Atmos teknolojisini de destekliyor.

LG’nin 2019 model premium TV’leri, ilerleyen zamanda hayatı daha da kolaylaştırmak için, yeni etkileşimli ses tanıma özelliğiyle kontrolü ve tanımlanmış soruları sormayı daha da kolaylaştırıyor. Televizyonlar, çok daha karmaşık taleplerin olduğu durumları anlayabiliyor. Bu da kullanıcıların istedikleri sonuca ulaşmak için yinelemeli komutlar vermesine gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Etkileşimli ses tanıma, dünya genelinde 100’den fazla ülkede satışa sunulan ThinQ AI teknolojisine sahip LG TV’lerde bulunacak.

LG’nin en son TV ve ev sinema sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.lg.com/tr