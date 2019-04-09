LG’nin Kıvrılabilir OLED TV’si Milano

Tasarım Haftası’nda Parladı

LG ve Foster + Partners, Milano Tasarım Haftası’nda görücüye çıkarttıkları

“Mekanı Yeniden Tanımlamak” isimli ortak sanat projesiyle, eşsiz OLED TV’nin

ruhunu yansıtıyor

LG Electronics (LG) ile ünlü mimarlık ve endüstriyel tasarım firması Foster + Partners, Milano Tasarım Haftası'nda LG SIGNATURE OLED TV R (65R9) merkezli bir sanat enstalasyonunda işbirliği yaparak teknoloji ve mekansal tasarımın kesişimini vurguluyor.

CES 2019'da tanıtılan LG’nin kıvrılabilir OLED TV’si, bir TV ile bulunduğu alan arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlarken, LG’nin tasarım alanındaki yaratıcılığının da altını çizen, elle tutulur bir kanıt olarak kabul ediliyor. Kıvrılabilir OLED TV’nin tasarım felsefesi, alanla bütünleşme ve “duvarlardan kurtulma” konusuna yeni bir boyut getirerek Milano Tasarım Haftası’na damgasını vuruyor. İngiliz firma Foster + Partners, kıvrılabilir OLED TV’nin geliştirilmesi sırasında, ürünün dış geometrisi ve son rötuşlarının yanı sıra özel iç mekaniğini tasarlama konusunda da LG ile yakın bir işbirliği gerçekleştirdi.

“Mekanı Yeniden Tanımlamak” enstalasyonu, LG SIGNATURE OLED TV R’yi merkezine alarak üst düzeyde mekansal bütünlük sergilerken ışığın, teknolojinin ve tasarımın, bir düğmeye basarak mekanla ilgili yeni imkanlar sunmasına örnek oluşturuyor. LG’nin rakipsiz OLED ekran teknolojisinin kusursuz kontrastını ve doğal renk ifadesini, Dolby Atmos’un gerçekçi sesiyle eşleştiren, kıvrılabilir OLED TV, izleyicileri sürükleyici görsel ve işitsel bir yolculuğa çıkarıyor.

Sergi, LG’nin bu fütüristik televizyonunun Full View modunda mekanları nasıl geniş ekran ev sinemasına çevirdiğini ve Zero View’da ise pürüzsüz alüminyum kasasının içerisine saklanarak nasıl bir sanat objesine dönüştüğünü gösteren bir ev ve galeri şeklinde tasarlanmış. Enstalasyonun duvarlarındaki pencere görüntüsü verilmiş kesiklerin arasından parlayan ışık, güneş ışığının gün içindeki pozisyonunu ve yoğunluğunun değişimini taklit ederek zamanın geçtiği hissini de uyandırıyor. LG teknolojisinin yaşamın ritimlerine nasıl uyum sağladığını göstermek için de kıvrılabilir ekran ortam aydınlık ve gürültülüyken açılıyor, ses ve ışık kaybolduğunda ise kendi kendine kapanıyor.

Milano Tasarım Haftası'na gelen ziyaretçiler, 9 - 14 Nisan tarihleri ​​arasında İtalya'nın Milano kentindeki Superstudio Più'de LG'nin eşsiz TV'sini içeren “Mekanı Yeniden Tanımlamak” enstalasyonunu deneyimleyebilirler.