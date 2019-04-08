LG, Red Dot Tasarım Ödülleri’nden Büyük

Ödülle Ayrıldı





LG’nin ürün tasarımındaki üstünlüğü bir kez daha tescillendi. LG, Red Dot

Tasarım Ödülleri’nden ikisi “En İyinin İyisi” olmak üzere 29 ödülle ayrıldı





LG Electronics (LG), bu yılki Red Dot Design Ödülleri’nde 29 ürünüyle Red Dot Award tasarım ödülü alarak tüketici ve endüstriyel tasarım alanındaki gücünü bir kez daha kanıtladı. LG’nin bu etkileyici ödül koleksiyonu arasında, LG SIGNATURE OLED TV R ve alttan donduruculu LG SIGNATURE buzdolabının aldığı “En İyinin İyisi” ödülü de bulunuyor. Alanının en eski ve en saygıdeğer ödüllerinden olan Red Dot’a bu sene 55 ülkeden 5.500 başvuru yapıldı.

Dünyanın ilk kıvrılabilen televizyonu LG SIGNATURE OLED TV R, OLED'in eşsiz görüntü kalitesini mümkün olan en küçük pakette sunmanın yanı sıra; kullanılmadığı zamanlarda sihirli bir şekilde alçak konsolu içerisinde yok oluyor. CES 2019'un “En İyi TV Ürünü” olarak adlandırılan ve birçok endüstri uzmanı tarafından televizyonda yeni bir paradigma olarak nitelendirilen LG SIGNATURE OLED TV R’nin Red Dot'ta “En İyinin İyisi” olarak tanımlanmasıyla, LG’nin inovasyon liderliği bir kez daha onaylandı.

LG SIGNATURE OLED TV R, kullanıcıya 3 farklı görüntüleme seçeneği sunuyor. Kullanıcılar, ‘Tam Görünüm’, ‘Yarı Görünüm’ ve ‘Sıfır Görünüm’ seçeneklerinden birini seçebiliyor. Fırçalanmış alüminyum kasadan Kvadrat of Denmark tarafından dizayn edilen yün kaplama hoparlörlere kadar LG SIGNATURE OLED TV R’nin birinci sınıf çizgisi genel tasarımda ön plana çıkıyor.

LG’nin ikinci “En İyinin İyisi” ödülü, mutfak aletleri ile lüksü bir araya getiren alttan donduruculu LG SIGNATURE buzdolabı oldu. LG SIGNATURE’ın tam ortasında bulunan ve 29 inçlik LCD ekran, sadece iki tıkla transparan bir cama dönüşerek buzdolabının içerisindekileri, kapağı açmadan görmeye imkan veriyor. Bu yenilik, daha pratik olmakla kalmıyor, kapı her açıldığında meydana gelen soğuk hava kaybını azaltarak enerji tasarrufu sağlıyor. DNA’sında bulunan müşteri ihtiyaçlarına yanıt verme refleksiyle, LG, yıl içerisinde, şarap saklama ünitesi de bulunan geliştirilmiş versiyon LG SIGNATURE buzdolabını satışa sunacak.

Bu iki ürün, birkaç hafta önce, Münih, Almanya’da gerçekleştirilen iF Dizayn Ödülleri’nde de iF Dizayn Ödülü ile onurlandırılmışlardı. Red Dot juri üyeleri, LG SIGNATURE OLED TV R'ye övgüde bulunarak “yeni kullanım senaryoları sunan bir ürün” olarak nitelendirdi ve “teknoloji ve tasarımın eksiksiz bir kombinasyonu” olarak niteledi.

“En İyinin İyisi” ödülünün yanı sıra, aralarında OLED TV’lerin (Z9, E9, C9), LG Ses Sistemleri’nin (AJ7), SIGNATURE KITCHEN SUITE fırın paketi ve LG gram (17Z990)’ın da bulunduğu 27 farklı LG ürünü, kategorisinin en estetik ürünü, en işlevsel ve en teknolojik yeniliklere sahip ürünü olarak adlandırıldı.

LG Electronics Başkan Yardımcısı ve Kurumsal Tasarım Bölümü Başkanı Noh Chang-ho “Red Dot tarafından ödüllendirilmek muazzam bir onur. Bu ödül, mükemmel tasarımın kategori liderliğini sağladığı yolundaki inancımızı güçlendirdi. Tasarımda yenilik sağlamaya ve gelecek için neyin mümkün olduğunu göstererek sektörü ileriye taşımaya devam edeceğiz” dedi.