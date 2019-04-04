LG, Akıllı Üretim Çözümlerini Hannover

Messe 2019’da Tanıtıyor

LG’nin yenilikçi çözümleri ile üretim sanayiinde yeni bir ufuk açılıyor

LG Electronics (LG), kardeş şirketi CNS ile birlikte, 1-5 Nisan 2019 tarihleri arasında Almanya’da düzenlenen Hannover Messe 2019’da, üretim teknolojileri alanındaki yenilikçi çözümlerini sunuyor. LG, birçok farklı iş kolunun ilgisini çekecek endüstriyel otomatik sürüş robotlarından otomatik fabrikalar için entegre platforma kadar sunduğu ürünlerle, 75 ülkeden 6.500 firmanın katıldığı, dünyanın en büyük endüstri teknolojileri fuarının en dikkat çekici katılımcılarından biri oldu.

Fuarın yıldızı, akıllı otomasyona sahip fabrikalarda üretkenliği ve kaliteyi yükseltmek için geliştirilen endüstriyel bir kendi kendine sürüş robotu olan LG Mobile Manipulator oldu. Otomatik Kılavuzlu Araç (AGV) kullanan 6 eksenli bir robot olan Mobil Manipülatör, üretim hattının belirlenen bir alanı boyunca ilerlerken, parça taşımak, ürünleri monte etmek ve denetim yapmak gibi çok farklı aksiyon gerçekleştirebiliyor. Yapay zekaya sahip denetleyiciler, dikey eklemli robotlar gibi Mobile Manipulator’a uyumlu diğer cihazlar da LG standında sergileniyor.

Hannover Messe 2019’da LG’nin standını ziyaret eden katılımcılar, LG’nin kalite denetimlerini iyileştirmek için yapay zeka çözümü MAVIN’le de (Makine Öğrenme Tabanlı Görsel Denetim) tanışıyor. LG Materials & Production Engineering Research Institute tarafından geliştirilen derin öğrenme algoritmalarını kullanan MAVIN, ekranlar, kamera modülleri ve elektrikli araç akülerinin de aralarında bulunduğu elektronik bileşenler için ürün hattındaki hataları yüzde 99’a varan doğruluk oranıyla belirliyor. Bu gelişmiş çözüm şu anda, LG Electronics’in yanı sıra, LG'ye bağlı şirketlerde de çalışıyor.



LG, Hannover Messe 2019’da, yüzde 30 payına sahip olduğu Koreli endüstriyel robot şirketi Robostar tarafından geliştirilen eklemli robotları da sergiliyor. Yatay mafsallı SCARA (Selective Compliance Articulated Robot Arm - Seçilebilen Uygun Mafsallı Robot Kol), üretim hatlarındaki parçaları taşımak ve monte etmek için kullanılıyor. İnsan kollarına benzeyen, taşıma, montaj ve kaynak yapmak için 6 eksen boyunca hareket edebilen Robostar’ın 6 eksenli robotları şu anda LG’nin Incheon’daki araç parçaları fabrikasında çalışıyor.

LG CNS, akıllı otomatik fabrikalar için entegre bir platform olan Factova'yı da tanıtıyor. Factova, yapay zeka teknolojisini üretim süreçlerinden toplanan büyük verilerle entegre ederek zahmetsizce fabrika otomasyonunun temelini oluşturuyor. Factova Siber Cyber Physical System (CPS), 3 boyutlu bir sanal alanda, robotların ve tesislerin gerçek zamanlı izlenmesini sağlıyor. Üretim hattındaki simülasyon teknolojisi ile bir araya getirilen platform, robotlarla ekipman arasındaki olası kusurları ve karışıklıkları önceden tahmin ederek güvenli kontrol sağlıyor. Hannover'de yapılacak olan fuar, Factova’nın ekipman kontrolü için entegre platformunu kullanarak gerçek bir fabrikayı gerçek zamanlı olarak hem izleme, hem de kontrol etme fırsatı sağlayacak.

Ayrıca, LG Electronics, çalışanlara yardımcı olmak ve daha güvenli çalışma ortamları oluşturmak için farklı sensör ürünleri sunacak. Örneğin tVOC Gaz Sensörü, merkezi kontrol sistemini tehlikeli gazlara karşı uyararak gaz kaçaklarını önlüyor. LG’nin 3D ToF Sensörü, otomatik sürüş AGV'lerine takılarak engelleri tam olarak belirliyor ve robotların hareketlerinin emniyetini ve verimliliğini güçlendiriyor. Daha da fazlası, kendi kendine işleyen Elektrikli IoT Sensörü, gerçek zamanlı olarak akım kaçağı veya elektrik boşalmasını tespit ediyor.

LG Üretim Bölümü Başkan Yardımcısı Kim Byung-yeol “Hannover Messe, LG’nin endüstriyel teknolojiler alanındaki liderliğini ve çığır açan akıllı üretim çözümlerini göstermek için mükemmel bir alan. LG, mevcut yeteneklerini geliştirerek akıllı üretim çözümlerinin sınırlarını zorluyor” dedi.