LG, İleri Teknolojiye Sahip Medikal

Ürünleriyle Expomed’te Yer Aldı

LG Türkiye, cerrahi ve klinik İnceleme monitörlerinden, dijital X-ray dedektörüne kadar

çeşitlilik gösteren en yeni medikal ürünlerini, Avrasya’nın lider medikal fuarı Expomed

ziyaretçilerine tanıttı.

28 – 30 Mart 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen Expomed Eurasia 2019’da yer alan LG, sağlık sektörüne yönelik ürünlerini, sağlık profesyonellerinin ilgisine sundu. Kısa bir süre önce Türkiye’de satışına başlanan, ileri teknolojiye sahip klinik inceleme monitörleri, cerrahi monitörleri, dijital X-Ray dedektörü ve teşhis monitörü ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Stanford Üniversitesi Hastanesi, Egas Moniz Hastanesi, Wonkwang Üniversitesi Hastanesi, CK Birla IASO (Genel Doğum ve Jinekoloji Kliniği) gibi dünyanın önde gelen hastanelerinde kullanılan LG’nin medikal ürünleri, tasarımları, rahat kullanılabilirliği ve üstün özellikleriyle sağlık sektörüne yeni bir soluk getiriyor.

Expomed’te de tanıtılan, kalitesi ve yenilikçi teknolojisiyle göz dolduran LG’nin medikal ürünleri arasında şunlar bulunuyor:

8 MP Klinik İnceleme Monitörü (27HJ712C)

8 MP Klinik İnceleme Monitörü, klinik inceleme uygulamaları için DICOM* Part 14 ile uyumlu bir ekran deneyimi sunuyor. Ürün, farklı klinik inceleme uygulamalarını kullanırken, aynı zamanda radyoloji bölümü, değişimler ve çalışma bilgileri gibi diğer uygulamalar ile çoklu görevleri de kolaylıkla yerine getirebiliyor. Monitörde bulunan Flicker Safe Mode özelliği, monitörü uzun süre kullandıktan sonra bile göz yorgunluğunu azaltırken, kullanıcının gözlerini mavi ışığı azaltan Reader Mode ile koruyor.

1.3 MP Klinik İnceleme Monitörü (19HK312C)

1.3 MP klinik inceleme monitörü de klinik inceleme uygulamaları için DICOM Part 14 ile uyumlu bir ekran deneyimi sunarken farklı klinik inceleme ve uygulamalarını kullanabiliyor. Aynı zamanda radyoloji bölümü, değişimler ve çalışma bilgileri gibi çoklu görevleri rahatlıkla çalıştırabiliyor. 350 nits parlaklık ve renk gamının %99’luk renk ifadesini garanti eden monitörde göz yorgunluğunu azaltmak için Flicker Safe Mode ve Reader Mode özellikleri bulunuyor.

3 MP Teşhis Monitörü (21HK512D)

21 inç IPS ekranı ile her açıdan yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi ve renk ifadesi sunan montiör 1000 nit parlaklık ile net bir şekilde görüntüleme sunuyor. DICOM Part 14 ile uyumlu olan monitör, gri tonlamalı görüntüleri doğru şekilde görüntüleyebiliyor.

Dijital X-ray Dedektörü (17HK700G)

Rakiplerden %50 daha hafif olan monitör, 150kg ağırlığa kadar dayanıklılık gösteriyor.

Monitörün tam görüntüyü aktarması yalnızca 3 saniye sürerken, aktaran monitör, uçak motorları veya araba çerçeveleri için kullanılan karbon fiberden yapıldığından düşme nedeniyle oluşan hasar riskini azaltıyor.

8 MP Cerrahi Monitör (27HJ710S)

27 inç IPS 8MP ekranı ile LG Cerrahi monitör, ayrıntılı ve çoklu görüntüleme uygulamaları sunarak çalışma verimliliğini arttırıyor. IPS ekranda, Ultra HD görüntü kalitesi ile her açıdan yüksek çözünürlük ve kaliteli renk sunan monitör, doğru kırmızı renk tonları ile 800 nits yüksek parlaklık ve renk gamının %115'ini doğru şekilde iletiyor. IP35 giriş koruma derecesi ile ameliyat sırasında stabiliteyi artırırken, ameliyat sırasında elektrik kazalarını önlemek için de IEC 60601 ile uyumluluk gösteriyor.

FHD Cerrahi Monitör (27HJ510S)

sRGB %115 (Derin Kırmızı) içeren 27 inç Full HD IPS ekran, diğer Full HD cerrahi cihazlarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Özellikle kırmızı renk spektrumundaki uyumluluğu ile daha net ve daha parlak renk reprodüksiyonunu en üst düzeye çıkararak, Cerrahların daha doğru ve gerçekçi görüntüleri görmelerini sağlar. Koruma camlı LG cerrahi monitör, monitörü su ve vücut sıvılarından koruyarak ve temizlemeyi kolaylaştırarak daha dayanıklı bir ekran sağlar. Geliştirilmiş yansıma önleyici özelliği, en iyi görüntü kalitesi için daha parlak ve daha net bir görüntü sağlıyor.

*DICOM (Tıpta Dijital Görüntüleme ve İletişim): Tıp alanında kullanılan monitörlerin gri ton özelliklerine uygulanan standart.