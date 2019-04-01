LG, Yapay Zekanın Ev Yaşamına

Katkısını Anlatacak

LG'nin ThinQ teknolojisi bölge için daha fazla esneklik ve rahatlık dolu bir

geleceği ifade edecek.

LG, devrim niteliğindeki ThinQ teknolojisi ve yapay zekanın gücünü InnoFest 2019’da gözler önüne serecek. LG’nin son teknolojilerini iş ortaklarına tanıtmak amacıyla, her yıl düzenlediği Innofest’in bu seneki konusu; hayatı daha basit ve işlevsel kılma amacıyla geliştirilen, içlerinde yapay zekaya sahip ev aletlerinin de bulunduğu akıllı teknolojiler olacak.

LG, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, tüketicilerin günlük yaşamlarına verecekleri yönü yeniden tanımlayan bir dizi ürünle ilgili araştırmalarını ve tasarımlarını geliştirmeye devam etti. Bu ürünlerden biri olan LG InstaView buzdolabı, mutfaktaki kusursuz yardımcı olmayı hedefliyor. Hava durumunu göstermesinden alışveriş listesi oluşturmasına kadar farklı özellikleri bulunan LG InstaView, tüm ailenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. Öyle ki, kullanıcılardan biri yemek pişirmek için buzdolabına gittiğinde, buzdolabında bulunan malzemelerden birini seçip, dokunmatik ekrandan o malzeme ile yapabileceği yemeklerin tariflerine ulaşabiliyor. LG’nin hayatı kolaylaştıran teknolojileri bununla da sınırlı kalmıyor. Tamamen akıllı hale getirilmiş mutfaklarda, ThinQ teknolojisi sayesinde buzdolabı ve fırın birbiriyle temas kuruyor. Böylelikle fırın, buzdolabının dokunmatik ekranından seçilen yemek tarifi için gerekli ön ısıtma hazırlıklarını yapabiliyor.

LG TWINWash çamaşır makineleri ise, kullanıcılara aynı anda iki ayrı bölme kullanarak çamaşırlarını daha hızlı temizleme imkanı veriyor. LG’nin Akıllı ThinQ mobil uygulamasını kullanan ev sakinleri, çamaşır makinelerini koltuklarından kalkmadan ya da ev dışındayken yönetmenin konforunu yaşıyorlar. ThinQ kullanıcıları, ev dışından makinelerindeki deterjan seviyesini görüp, alışveriş listelerini ona göre planlayabiliyorlar.

LG, ThinQ teknolojisi ile her gün kullanılan beyaz eşyalara derinlemesine öğrenme yetisi getiriyor. Ürünler, ThinQ teknolojisi ile, zaman içerisinde, kullanıcıların alışkanlıklarını ve zevklerini öğrenip, kendilerini bu alışkanlıklara göre programlayabiliyorlar. Örneğin, kullanıcı, takvime sabah koşusu girmişse, LG ThinQ, TWINWash ile bağlantı kurarak, koşu bitiminde çamaşır makinesinin “spor kıyafetler” programı kurulu olarak kullanıcıyı beklemesini sağlıyor.

InnoFest’te sergilenecek bir başka ürün de LG PuriCare hava temizleyici olacak. “Clean Booster” teknolojisi ile, LG PuriCare, tozları geleneksel hava temizleyicilere göre yüzde 74 daha hızlı temizleyebiliyor, 7,5 metreye kadar temiz hava verebiliyor. PuriCare, temizlik hissi sağlamanın yanı sıra, daha sağlıklı ortamlar oluşturmak amacıyla, kir partiküllerini ve ince tozu da emiyor. Akıllı ThinQ uygulaması ayrıca, kullanıcıların evlerinin havasının tazelenmesi gerekliliğinin farkına varmalarına yardımcı olmak için genel hava temizliği hakkında canlı güncellemeler sağlıyor.

LG ThinQ teknolojisi ayrıca, kendi kendine tanı platformu olan cihazlar sunuyor. Yani, cihazlar, oluşan her hangi bir arıza için kullanıcıları bilgilendiriyor, daha hızlı onarım için gerekli olacak önemli bilgileri çağrı merkezine iletiyor.

LG SIGNATURE’ın bir parçası olarak, Innofest katılımcıları dünyanın ilk kıvrılabilir OLED TV'sini ayrıcalıklı olarak görme şansı elde edecek. LG SIGNATURE OLED TV R, LG’nin sektör lideri OLED teknolojisini, teknik yeniliklerle birleştirerek, esnek yapısı ile alanlarla bütünleşebilen eşsiz bir ünite sunuyor. Amazon Alexa’nın da içerisinde bulunduğu bütünleşik dijital asistanla, kullanıcılar TV'lerini sadece seslerini kullanarak kontrol edebiliyor ve en sevdikleri programları yine sadece seslerini kullanarak seçebiliyorlar. LG’nin ikinci nesil α (Alpha) 9 akıllı işlemcisi ve derin öğrenme algoritması, içeriği mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sağlamak için optimize ediyor.

InnoFest 2019 katılımcıları, ürünleri görmenin yanı sıra, LG’nin global konuşmacı ve yöneticileriyle bir araya gelme fırsatı elde edecekler. Böylelikle MEA Bölgesi’nde sunulacak son teknolojileri ve bölge ile ilgili planları kendilerinden dinleyebilecekler. Yapay zekayı daha geniş kitleler için erişilebilir kılmayı hedefliyen LG, Innofest 2019’la dünyadaki akıllı evlere entegrasyon potansiyelini gösterecek.