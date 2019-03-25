LG Buzdolaplarında 2 Bin TL İndirim

Eski buzdolabını alıyor ve son teknoloji LG InstaView buzdolaplarına 2 bin TL’lik

indirimle satın alma fırsatı sunuyor

LG, bahar tazeliğini mutfaklara getiriyor. Buzdolabını yenilemek isteyenler için, 15 Nisan 2019’a kadar yetkili satış noktalarında devam edecek bir kampanya başlatan LG, markası fark etmeksizin eski buzdolabını alıyor yerine LG InstaView buzdolabı alanlara 2 bin TL’lik indirim uyguluyor.

Kapağını Açmadan İçindekileri Gösteren Buzdolabı

Şık cam paneliyle kullanıcıları kendine hayran bırakan LG InstaView buzdolabı, “tık”lama özelliği ile kullanıcılara kolaylık sağlıyor. LG InstaView sahipleri, yeni nesil teknoloji sayesinde, sadece iki tıklama ile buzdolabının kapısını bile açmadan içerisinde yer alan besinleri görebiliyor. Böylelikle, buzdolabının kapısının sürekli açılıp kapanması nedeniyle oluşan soğuk hava ve enerji kaybının da önüne geçiliyor, gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlanıyor. LG InstaView, geniş Door-in-Door™ bölmesiyle de, kullanıcılarına, hızlıca erişmek istedikleri aperatif ve içecekleri kolayca saklama imkanı tanıyor.

LG InstaView buzdolabı, çizilmeye karşı dayanıklı hale getirilmiş paslanmaz çelik kaplama kapısından premium LED aydınlatmasına, platinyum iç kaplamalarından Eclipse Ekranına uzanan zarif detaylarıyla mutfaklara şıklık getiriyor.