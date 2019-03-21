LG’den “Büyük Ekran TV” Fırsatları

Avantajlı fiyatlarla LG Büyük Ekran TV’lere sahibi olma fırsatı 31 Mart’a kadar devam

ediyor

LG, televizyon keyfini maksimumda yaşamak isteyenlere avantajlı fiyatlarla daha büyük ekran, daha fazla heyecan sunuyor. 31 Mart’a kadar yetkili satış noktalarında devam edecek kampanya kapsamında, 4K UHD çözünürlüğe sahip 86UK6500PLA, 75UK6500PLA ve 70UK6950PLA model LG Büyük Ekran TV’ler avantajlı fiyatlarla satılıyor.

Büyük Ekran, Keskin Görüntü, Daha Fazla İzleme Alanı

LG Büyük Ekran TV’lerdeki dört çekirdekli işlemci sayesinde görüntü keskinliği arttırılarak büyük ekranda daha yüksek çözünürlüklü bir görüntü elde ediliyor. Geniş izleme açısı sunan IPS panel ise geleneksel TV’lerin yapamadığı şekilde, renkleri tıpkı ön cepheden olduğu gibi yan taraftan da neredeyse yüzde 100 doğrulukta gösteriyor. Böylelikle, LG Büyük Ekran TV kullanıcıları renk kayması ve bozulma olmadan TV izleme keyfini sürebiliyor.

70 inç TV, bir 55 inç TV’ye kıyasla yüzde 62 daha fazla izleme alanı sağlarken, 75 inç TV, 65 inç TV’ye göre yüzde 33, 86 inç TV ise, 75 inç TV’ye göre yüzde 32 daha fazla izleme alanı sağlıyor.

Büyük Ekranda En İyi Netflix Deneyimi

Uygulamaya kolay ve hızlı erişim, üstün deneyim yaşatma gibi başlıklarda, Netflix’in son derece kapsamlı testlerinden geçer not alan LG Büyük Ekran TV’ler Netflix tarafından da öneriliyor.