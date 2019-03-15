LG’den Kapsüllü Dondurma Makinesi:

Snowwhite

LG Electronics, prototipini görücüye çıkarttığı ev tipi kapsüllü dondurma yapma

makinesi Snowwhite ile, aralarında dondurma, gelato, dondurulmuş yoğurdun da

olduğu 7 farklı tatlıyı 2 ile 5 dakika arasında yapma kolaylığı sunuyor. Üstelik

Snowwhite kendi kendini temizleyerek parçaları yıkama derdini ortadan kaldırıyor.

LG Electronics, geçtiğimiz günlerde katıldığı South by Southwest® (SXSW®) Festivali’nde günlük hayatı kolaylaştıracak pek çok yenilikçi yaşam ürününün yanı sıra, oldukça ses getiren ev tipi dondurma makinesi Snowwhite’ı da tanıttı. Satışa çıkar çıkmaz önce mutfakları, sonra gönülleri fethedeceğine kesin gözüyle bakılan Snowwhite, beraberinde bulunan kapsüller sayesinde, aralarında şerbet, sorbe, granita, gelato, dondurma, donmuş yoğurt, donmuş muhallebinin bulunduğu 7 çeşit tatlıyı, 2 ile 5 dakika arasında servise hazır hale getiriyor.

Dokunmatik ekranıyla kullanım kolaylığı sağlayan cihaz, hazır kapsüller sayesinde, istenen tatlıyı, ideal soğukluk ve kıvamda hazırlıyor. LG Snowwhite ile beraber gelen kapsüllerin üzerinde bulunan QR kod, Snowwhite’a hangi tatlının, ne şekilde istendiğinin bilgisini veriyor. Böylelikle, dondurma ve benzeri tatlıları sevenlere sadece kapsülü ve malzemeyi seçip Snowwhite’a koymak ve tatlılarının keyfine bakmak kalıyor.

Evde hızlı ve pratik şekilde dondurma yapma imkanı sunan LG Snowwhite’ın en önemli özelliklerinde biri de, kendi kendini temizleyebilmesi. Böylelikle kullanıcılar, parçaları yıkayıp kurutmak, tekrar makineye takmak gibi yorucu ayrıntılardan kurtuluyorlar.

Şimdilik prototipi bulunan Snowwhite, yakın zamanda satışa da sunulacak.