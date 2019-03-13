LG, 2019 Premium TV’lerini Duyurdu

Derin öğrenme algoritmasıyla güçlendirilmiş OLED TV’ler, LG’nin premium TV

segmentindeki liderliğini pekiştiriyor

LG Electronics (LG), aralarında OLED ve NanoCell TV modellerinin olduğu 2019 premium TV segmentini Seul’de gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde duyurdu. Bu yıl premium TV segmentinin yüzde 20’sini OLED TV modellerinden oluşturan LG, 2019 yılı için OLED TV satış hedefini 3,6 milyon adet, 2020 yılı için 7 milyon adet, 2021 yılı için ise 10 milyon adet olarak belirledi. İlk olarak Güney Kore ve ABD’de satışa sunulacak LG 2019 TV modelleri Mayıs ayı itibariyle de Türkiye’de satışta olacak.

LG’nin yeni model OLED ve NanoCell TV’leri, ikinci nesil Alpha 9 akıllı işlemci ve derin öğrenme algoritması ile güçlendirilmiş yapay zeka destekli görüntü ve ses kalitesine sahip olacak. Apple AirPlay 2 ve Apple HomeKit uygulamalarını da destekleyecek yeni LG TV’ler ile kullanıcılar iTunes ve diğer video uygulamalarından veya doğrudan Apple cihazlarından videoları TV’lerinde kolayca oynatabilecekler. Bu yıl içerisinde gelmesi beklenen Google Assistant ve Amazon Alexa desteği ile LG TV’ler, ek donanıma ihtiyaç duymadan lider AI platformlarını destekleyen türünün ilk örneği olacak.

LG’nin W9, E9 ve C9 OLED TV modellerinde bulunan ikinci nesil Alpha 9 akıllı işlemci, derin öğrenme algoritması ve geniş görsel bilgi veri tabanı erişimiyle görüntü ve ses kalitesini yükseltiyor. Alpha 9 akıllı işlemci görüntü kaynağını tanıyarak görüntüyü optimize ederken, algoritmanın yardımıyla gerçeğe yakın netlikte görüntüler oluşturuyor. İşlemci ayrıca ekran parlaklığını en uygun seviyede tutmak için ortam koşullarını analiz ediyor.



Sektör lideri OLED TV’lerin başı çektiği LG’nin 2019 premium TV serisinin farklı ekran boyutları bulunuyor: W9 (77/65), E9 (65/55), C9 (77/65/55) ve B9 (65/55). Dünyanın ilk 8K OLED TV’si (88Z9 modeli) LG’nin premium TV portföyünü genişletirken, LG’nin en gelişmiş LED TV’si olan NanoCell TV, üstün görüntü kalitesi, canlı ve gerçek renkler, geniş izleme açısı, ultra ince çerçeve ve ultra geniş ekran seçenekleri sunuyor. 2019 model OLED ve NanoCell TV modelleri HDMI 2.1 desteğinin eklenmesiyle spor ve aksiyon filmleri gibi hızlı aksiyon içeriğinin daha iyi görüntülenmesini sağlıyor.

Gelişmiş Audio Return Channel (eARC) özelliği, ev sinema tutkunlarının HDMI bağlantısını sorunsuz bir şekilde kullanmalarını ve mevcut en yüksek kalitede ses deneyimi yaşamalarını sağlarken, Variable Refresh Rate (VRR) ve Latency Mode (ALLM) özellikleri sayesinde takılma olmadan oyun deneyimi elde ediliyor.

2019 model LG TV’ler, aydınlık koşullarda bile, olağanüstü bir HDR deneyimi sağlamak için Dolby Vision formatındaki içerikleri destekliyor. İkinci nesil Alpha 9 akıllı işlemci, içerik türüne göre ses ayarlaması yapıyor, böylelikle izlenen içerikteki diyaloglar daha kolay anlaşılırken, şarkılardaki vokaller çok daha net bir şekilde duyulabiliyor. Ses seviyesi ayarını kullanıcılar kendileri yapabildikleri gibi, TV’nin yapay zeka özelliği de kendi kendine ses düzeyini ortama göre ideal seviyede ayarlayabiliyor. LG'nin premium TV'leri Dolby Vision ile olağanüstü bir HDR deneyimi ve 360 derece sürükleyici ses için de Dolby Atmos desteğini bir kez daha tüketicilerine sunuyor.

LG’nin yapay zeka destekli 2019 NanoCell TV serisi, 49 inç’ten 86 inç’e kadar farklı boyutlarıyla toplam 14 modelden oluşuyor. LG’nin 2019 TV modelleri arasında 8K OLED TV (88Z9 modeli) ve bu yılın başında CES fuarında katılımcıları şaşkınlığa uğratan ve büyük ses getiren kıvrılabilir LG Signature OLED TV R (65R9 modeli) de bulunuyor. LG’nin 2019 TV serisi ile ilgili satış tarihi ve fiyat bilgisi ileriki günlerde paylaşılacak.

LG Mobil İletişim ve Ev Eğlence Sistemleri Başkanı Brian Kwon “2019 model premium TV serisinde de açıkça görüldüğü gibi LG, TV teknolojilerinde sınırları zorlamaya devam ediyor. LG’nin gelişmiş yapay zeka teknolojisi, görüntü ve ses kalitesini artırarak TV izleme deneyimini bir adım öteye taşıyor” dedi.