“LG Inspiration Gallery”, SXSW’de Fırtına Gibi

Esiyor



LG Electronics, bu yıl ilk kez SXSW Festivali’nde boy göstererek, ilham

veren yenilikçi ürünlerinin ön gösterimini yapıyor

Bu yıl ilk kez South by Southwest® (SXSW®) Festivali’ne katılan ve fikir liderleri, rol modeller ve teknoloji meraklıları ile bir araya gelen yenilikçi yaşam ürünleri üreticisi LG Electronics, festival katılımcılarını, hayat tarzlarını değiştirecek, gelecek nesil ürünleriyle buluşturuyor.

LG Inspiration Gallery (LG İlham Merkezi), 8 Mart’ta Austin Convention Center’da, SXSW’nun tam kalbinde yer alarak, katılımcılara, yeni AI robotlardan, benzersiz akıllı aydınlatma çözümlerine, LG’nin ilk bağlantılı dondurma makinesine kadar yenilikçi LG teknolojilerine sahip, geleceğe ışık tutan ürünlerini sunuyor. “Daha iyi bir yaşam için inovasyon” sözünü hayata geçiren LG Inspiration Gallery’de, dünyanın ilk katlanabilir televizyonu LG SIGNATURE OLED TV R, kapsüllü butik bira yapma makinesi LG HomeBrew gibi CES® 2019’da da yer alan ürünleri festival katılımcılarıyla buluşuyor.

LG Inspiration Gallery, açılış gününde, açık inovasyonun tüketicilere faydaları konulu bir yuvarlak masa toplantısına da ev sahipliği yaptı. Toplantıda, LG Kıdemli Başkan Yardımcısı ve İş Geliştirme Merkezi Başkanı Lee Chul-bae, LG Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Yakınsama Merkezi Başkanı Cho Taeg-il ve LG Teknoloji Girişimleri CEO’su Kim Dong-su da konuşmacı olarak yer aldı.

The South by Southwest Konferansı ve Festivalleri interaktif, film ve müzik sektörlerinin bütünleşmesini de kutluyor. Lee’ye göre; kreatif ve profesyonel büyümeyi teşvik ederek keşfetmenin ilk durağı olarak tanımlanan SXSW, LG’nin gelecek nesil yeniliklerinin ilk tanıtımı için de en uygun ortamı sağlıyor.

Lee, yaratıcı toplulukların yanı sıra, teknoloji ile yakından ilgilenenlerin de bir arada bulunduğu South by Southwest’in, yeni ürün, fikir ve konseptlerin test edilebileceği dev bir hedef grubu niteliği taşıdığını söyleyerek “LG’nin SXSW’ya katılımı, açık inovasyon ve çığır açan yeniliklere devam etme isteğinin somut halidir” dedi.

LG NBC’nin birlikte çalıştığı bağımsız multidisipliner laboratuar Life Soft Research’ün, dünyadaki trendler, insan davranışları ve kültürel kodlar üzerine gerçekleştirdiği antropolojik ve psikolojik araştırmalar, çalışanların ve müşterilerin fikirlerini güçlü bir şekilde yansıtan tasarımlarla şirketin açık inovasyon ilkelerini örneklerle gösteriyor.

Yeni Konsept Robotlar ve Fazlası

LG, SXSW’da, AI robot serisi LG CLOi’ye yapılan yeni eklentileri de gözler önüne seriyor. Konsept modeller, LG’nin, kullanıcıları tanıma ve onlarla iletişim kurma becerisine sahip robotlar tasarlama konusundaki çabalarını ortaya koyuyor.

Aralarında neşe, sakinlik, üzüntü, kızgınlık gibi dört temel duygunun da bulunduğu farklı ruh hallerini ifade edebilen ve kullanıcılarının duygusal durumunu tanımlayan beş yeni LG CLOi konseptlerini yansıtan robotlar ilk defa SXSW’da tanıtıldı. Robotlar ayrıca boşluk ve objeleri tanıma özelliklerinin yanı sıra, kullanıcılarla iletişim kurabiliyor, akıllı evlerin IoT dağıtıcılarını basitleştiren yeni ara yüzlere de sahipler. Bunun dışında çocuk ve evcil hayvanlarla oyun arkadaşlığı yapıp onlarla ilgilenebiliyorlar.

LG, SXSW’da, kişisel dondurma yapma makinesi “Snowwhite”ın prototipini de tanıttı. Mükemmel tat ve kremsi dokuyu sağlayan özel kapsüller sayesinde, artık herkes dondurmadan sorbeye, donmuş yoğurda kadar pek çok farklı lezzeti evlerinde yapabilecek.

Benzersiz Teknolojiler

SXSW yaratıcı topluluğuna hitap etmek, fantastick olarak bilinen performanslar için yeni bir izleyiciyle etkileşim yaklaşımıdır. LG Inspiration Gallery’de ilk defa sergilenen benzersiz Akıllı Aydınlatma Sistemi yaklaşımı dinleyicilerle sahnedekiler arasında duygusal bağ kurulmasına yardımcı oluyor. fantastick sayesinde, dinleyiciler pasif birer izleyici olmaktan çıkarak, performans sanatlarına farklı şekillerde katılım sağlayabiliyorlar.

TIME + SPACE adı verilen duvar saati ise, sadece zamanı göstermekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılara hava durumu, planlama gibi konularda da bilgi veriyor. LG’nin takı olarak kullanılabilen, mükemmel ses kalitesine sahip, küpe şeklindeki kablosuz kulaklığı “shine” da, LG’nin sunduğu sıra dışı teknolojilerinden biri olarak gösteriliyor.

LG Inspiration Gallery’nin en önemli parçalarından biri ise dünyanın ilk rulo haline getirilebilen televizyonu olan LG SIGNATURE OLED TV R. Bir jilet inceliğindeki 65 inçlik 4K Ultra HD esnek ekran, Zero View modunda alçak konsol dolapta dururken minimalist bir heykeli anımsatırken sihirli bir şekilde yükselip Full View modunda dev ekran ev sineması deneyimi sunuyor. LG SIGNATURE OLED TV R, ev sinema sistemlerinde bir devrim yaratıyor ve tek tuşla açılıp katlanmasıyla da alan kavramını yeniden tanımlıyor. LG’nin kuralları yeniden tanımlayan katlanabilir OLED TV’si CES 2019’da en fazla ödüllendirilen televizyon oldu.