LG, MWC’de çığır açan iki yeni akıllı

telefonu tanıttı

LG V50ThinQ, kullanıcılara hızlı bir 5G deneyimi yaşatırken, LG G8ThinQ ise sunduğu ileri

biyometri teknolojisi ile ile akıllı telefonun temellerini yükseltiyor.

LG Electronics (LG), G ve V serisi en yeni akıllı telefonlarını 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) eşzamanlı olarak tanıttı. Barselona'da gerçekleşen etkinlikte LG, ilk 5G telefonu olan LG V50ThinQ 5G ve yeni LG G8ThinQ ile birlikte iki heyecan birden yaşadı.

5G dönemi için ideal akıllı telefon

LG V50ThinQ 5G, kullanıcıların 5G döneminin tadını çıkarabilmeleri ve olağanüstü bir kullanıcı deneyimi yaşayabilmeleri için özenle tasarlandı. LG’nin ilk 5G özellikli akıllı telefonu olan LG V50ThinQ, kullanıcılara yüksek güvenilirlikle, 5G hızında, kaliteli içerik deneyim, sunuyor. 5G ile 4G hızının 20 katına çıkması öngörülüyor.

19,5:9 en boy oranına sahip LG V50ThinQ 5G, 6.4 inçlik QHD + OLED FullVision ekranıyla, kullanıcılara video izlerken veya oyun oynarken daha kaliteli bir deneyim sunuyor. DTS: X teknolojisinin kullanıldığı telefonda, kullanıcılar netlik ve derinlik oranıyla, yüksek kalitede surround sesin keyfini çıkarıyor. Telefon ayrıca, birinci sınıf Bluetooth ses kalitesi için Qualcomm® aptX™ ve aptX HD ses teknolojisini de destekliyor.

LG 5G akıllı telefonda, kullanıcıların olağanüstü kalitede fotoğraf ve video çekmelerini sağlayan optik yenilikler mevcut. LG LG V50ThinQ’de, hareketli nesnelerin odakta kalmasını sağlamak için hem ön hem de arka kameralarda Video Derinlik Kontrolü bulunuyor. Telefonda bulunan Dual FOV teknolojisi ile kullanıcıların, gördükleri görüntüleri bozulmadan yakalayabilmesi, mesafeyi ve derinliği doğru analiz ederek, parlak ve profesyonel videolar üretebilmesi sağlanıyor.

LG’nin ilk 5G akıllı telefonu en yeni Qualcomm® Snapdragon™ 855 işletim sistemi ile güçlendiriliyor. Telefon, 5G için gereken gelişmiş işlem gücünü sağlamak için LG’nin optimize edilmiş yazılımıyla da destekleniyor. Telefonda aynı zamanda V40ThinQ’dan yüzde 20 daha büyük bir 4.000mAh batarya ile dahili sıcaklıkları düşük tutmak ve çoklu görevler sırasında bile performansı desteklemek için yeni bir Vapor Chamber ısı yayma sistemi bulunuyor.

V serisinin ince ve şık tasarımını miras alan LG V50ThinQ 5G’nin yalnızca 8.3 milimetre kalınlığı ve 183 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. LG V50ThinQ 5G zorlu ortamlarda ekipman performansını değerlendirmek için ABD askeri tarafından hazırlanan MIL-STD 810G testlerinin 14 kategorisini de başarıyla geçerek zorlu şartlara rahatlıkla adapte olabildiğini gösteriyor.

LG, ilk 5G telefonunun kullanıma sunulmasında Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Avustralya ve bir dizi Avrupa ülkesi de dahil olmak üzere bu yıl 5G hizmetinin başlatılacağı pazarlarda 10 ana taşıyıcıyla ortaklık kuruyor.

Daha zengin bir 5G deneyimi için çift ekran

LG 5G özellikli ilk akıllı telefonunda kullanıcı deneyimini zenginleştirmek için çift ekran teknolojisi bulunuyor. Bir telefon kılıfına benzer şekilde tasarlanan, tercihe bağlı olarak takılıp çıkarılabilen ikinci ekran ile LG V50ThinQ 5G kullanıcılara, görüntüleme, oyun ve çoklu görev deneyimi için iki adet 6.2 inçlik OLED ekran sunuyor. Çift Ekranlı LG V50ThinQ 5G ile kullanıcılar, bir ekrandan film izlerken, diğer ekrandan o film hakkında yapılan yorumları okuyabilecek.

Telefona ikinci ekran takıldığında, LG V50ThinQ 5G'nin ekranında, ikinci ekranı açmak ya da iki ekran arasında kolayca geçiş yapmak için bir simge beliriyor. Telefonun çok pencereli özelliği, her ekranı ikiye bölerek, aynı anda birden fazla uygulamanın görüntülenmesini ve kullanılmasını mümkün kılıyor. İkinci ekran, bazı oyunlarda, küçük yaştaki kullanıcılar için aksiyonu engelleyen özel bir denetleyici olarak da kullanılabiliyor. İki ekran iki uygun açıda (104 ve 180 derece) yerleştirilebiliyor ve böylece telefonun pilinin bitmesi durumunda ayrı olarak şarj edilmesine gerek kalmıyor.

LG G8ThinQ ile yeni bir mobil deneyim

LG’nin G serisi yeni akıllı telefonu G8ThinQ, kullanıcılara gelişmiş optik ve ses özellikleri sunmaya devam ediyor. Dahası, tüm gereksiz tasarım öğelerini yok eden ince, sade tasarım felsefesi, LG G8ThinQ'ya şık bir görünüm kazandırıyor. Kusursuz estetik, sıfır çıkıntılı arka kamerası pürüzsüz bir yüzey oluşturuyor. Akıllı telefonun ekranını hoparlör diyaframı olarak kullanan bir ses teknolojisi olan Crystal Sound OLED, minimalist estetiğe ek olarak hoparlör ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

LG G8ThinQ, ToF Z kamera ve kızılötesi sensörlerin bir araya gelmesiyle hayata geçirilen, gelişmiş avuç içi damar kimlik doğrulamalı dünyanın ilk akıllı telefon. Parmak izi tanıma teknolojisinden daha güvenli olan LG el kimliği tarama teknolojisi, ellerin avuçlarındaki damarların şeklini, kalınlığını ve diğer bireysel özelliklerden, telefonun sahibini tanımlayabiliyor. LG G8ThinQ’nun kilidini açmak için ön kameraya bir saniye boyunca önceden kaydedilmiş bir elin gösterilmesi gerekiyor.

Telefonda bulunan Z kamera, derinliği diğer görüntü sensörlerinden daha hızlı ve daha doğru şekilde hesaplamak için nesnelerden yansıyan kızılötesi ışınları ölçerek Yüz Tanıma gibi heyecan verici bir kilit özelliğini de mümkün kılıyor. Z Kamera 3D nesneler gördüğü için, derinliği olmayan iki boyutlu fotoğraflarla kandırmak imkansız hale geliyor. LG, akıllı telefon güvenliği için diğer akıllı telefon üreticilerinden daha fazla seçenek sunuyor, hangi seçeneğin daha uygun olduğunu seçmek kullanıcıya kalıyor.

Z Kamera, Air Motion ile kullanıcı deneyimini geliştirmek için de uygulanıyor. Kullanıcılar bu özellik ile telefona dokunmadan çağrıları cevaplayabilir, ekran görüntüleri alabilir, uygulamalar arasında geçiş yapabilir veya ses seviyesini ayarlayabilir. LG G8ThinQ’i kontrol etmek, araba kullanırken, eldiven giyerken veya yüzerken de çok kolay bir hal alıyor.

Yalnızca nesneyi ve arka planı ayırt edebilen mevcut kameraların aksine, LG G8ThinQ'daki ön kamera, obje ile fotoğraf makinesinin arasındaki mesafeyi milimetre cinsinden ölçerek arka plan bulanıklığının yoğunluğunu kontrol ediyor. 1,22μm'lik bir görüntü sensörüyle (LG V40ThinQ'dan yaklaşık yüzde 10 daha büyük), LG G8ThinQ, Otomatik Odaklama ile daha da hızlı olan daha temiz bir görüntü üretebiliyor.

Video Portre özelliği, LG G8ThinQ ile ilk kez görücüye çıkıyor. Arka kamera ile Portre Modunda video çeken kullanıcılara bokeh kontrolü sağlıyor. Dual FOV teknolojisinin mesafeyi ve derinliği analiz etmesiyle, kullanıcıların ve profesyonel görünen videolar üretmesi ve tam olarak gördüklerini yakalayabilmeleri mümkün oluyor.

LG G8ThinQ, OLED ekran teknolojisine sahip ilk LG serisi cihaz olma ünvanını taşıyor. Telefonun büyük QHD + FullVision ekranı, inç başına düşen 564 piksel ile inanılmaz ayrıntılar sunuyor.

LG G8ThinQ’da DTS: X ile gerçekçi surround ses elde edilirken, 32 bitlik bir Hi-Fi Quad DAC ile de benzersiz ses ayrıntıları sunuluyor.. LG G8ThinQ ayrıca, ses kalitesinden ödün vermeden sıkıştırılmış yüksek çözünürlüklü ses akışı sağlayan Master Kalite Onaylı (MQA) teknolojisini de destekliyor. Meridian Audio ile işbirliği içinde ayarlanan LG G8ThinQ, LG’nin ses mükemmelliği geleneğini devam ettiriyor.

Herkes için bir G serisi seçeneği

LG’nin G ailesinin en yeni üyesi LG G8ThinQ’nun, MWC’nin ardından gelecek aylarda piyasaya sunulması bekleniyor. LG G8ThinQ’, Snapdragon 855 işlemcisi, 3,500mAh bataryası ve 6.1 inçlik OLED ekranı, 3 arka kamerası ve Z Kamerasıyla kullanıcılara üst düzey performans sunuyor.

MWC 2018 ziyaretçileri LG’nin en yeni akıllı telefonları ve diğer heyecan verici mobil yenilikler hakkında daha fazla bilgi için 25-28 Şubat tarihleri arasında LG’nin 3. salonundaki standını ziyaret edebilir.

Teknik Özellikler

LG V50ThinQ 5G

• İşlemci: Qualcomm® Snapdragon™ 855 Snapdragon X50 5G

• Ekran: 6,4 inç 19,5: 9 QHD + OLED FullVision (3120 x 1440 / 538ppi)

• Bellek: 6 GB RAM / 128 GB / microSD (2 TB'a kadar)

• Kamera:

- Arka 16MP Süper Geniş (F1.9 / 1.0μm / 107˚)

12MP Standart (F1.5 / 1.4μm / 78˚)

12MP Telefoto (F2.4 / 1.0μm / 45˚)

- Ön 8MP Standart (F1.9 / 1.12μm / 80˚)

5MP Genişlik (F2.2 / 1.12μm / 90˚)

• Batarya: 4000mAh

• İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie

• Ebat: 159.2 x 76.1 x 8.3mm

• Ağırlık: 183g

• Ağ: 3G / 4G LTE-A / 5G

• Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5 / NFC /

USB Tip-C (USB 3.1 Uyumlu)

• Renkler: Astro Siyah

• Diğer: Tam Aralıklı Stereo Hoparlörler / Boombox Hoparlör / AI CAM / Google Lens / Google Asistan / Süper Uzak Alan Ses Tanıma / 32-bit Hi-Fi Dörtlü DAC / DTS: X 3D Surround Ses / IP68 Su ve Toz Direnci / HDR10 / Yüz Tanıma / Parmak İzi Sensörü / Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Teknolojisi / MIL-STD 810G Uyumluluğu / FM Radyo

LG V50ThinQ 5G- İkinci ekran



• Ekran: 6,2 inç FHD + OLED FullVision (2160 x 1080)

• Ebat: 161.6 x 83.4 x 15.5mm

• Ağırlık: 131g

• İletişim Tipi: Pogo Pimi (3)





LG G8ThinQ



• İşlemci: Qualcomm® Snapdragon™ 855

• Ekran: 6.1 inç 19.5: 9 QHD + OLED FullVision (3120 x 1440 / 564ppi)

• Bellek: 6 GB RAM / 128 GB / microSD (2 TB'a kadar)

• Kamera:*

- Arka 16MP Süper Geniş (F1.9 / 1.0μm / 107˚)

12MP Standart (F1.5 / 1.4μm / 78˚)

12MP Telefoto (F2.4 / 1.0μm / 45˚)

- Ön 8MP Standart (AF ile F1.7 / 1.22μm / 80˚)

- Z Kamera (ToF Teknolojisi)

• Batarya: 3500mAh

• Ebat: 151.9 x 71.8 x 8.4mm

• İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie

• Ağırlık: 167g

• Ağ: 3G / 4G LTE-A

• Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5 / NFC /

USB Tip-C (USB 3.1 Uyumlu)Biyometri: El Kimliği / Yüz Kilidini Aç / Parmak İzi Sensörü

• Renkler: Carmine Kırmızısı / Yeni Aurora Siyah / Yeni Fas Mavisi

• Diğer: Hava Hareketi / Boombox Hoparlör + Kristal Ses OLED Stereo Hoparlör / AI CAM / Google Lens / Google Asistan / Süper Uzak Alan Ses Tanıma / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / DTS: X 3D Surround Ses / IP68 Su ve Toz Direnç / HDR10 / Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Teknolojisi / MIL-STD 810G Uyumluluğu / FM Radyo

LG G8sThinQ



• İşlemci: Qualcomm® Snapdragon™ 855 Mobil Platform

• Ekran: 6.2 inç 18,7: 9 FHD + OLED FullVision (2248 x 1080)

• Bellek: 6 GB RAM / 64 GB veya 128 GB

• Kamera:

- 13MP Geniş Arka

12MP Standart

12MP Telefoto

- Ön 8MP Standart

- Z Kamera (ToF Teknolojisi)

• Batarya: 3550mAh

• Diğer: El Kimliği / Yüz Kilidini Açma / Hava Hareketi / Stereo Hoparlörler

*Kamera özellikleri pazar ve mobil operatöre göre farklılık gösterebilir.