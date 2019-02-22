Oscar’ın bu yılki kazananlarını tahmin et, LG OLED TV’nin sahibi ol!

LG Türkiye, Oscar heyecanına ortak olmak için bir yarışma başlattı. Yarışma kapsamında LG Oscar Anketi’ne katılıp kimlerin ödül alacağını doğru tahmin eden bir kişi LG OLED TV’nin sahibi olacak.

LG Electronics Türkiye (LG), internet üzerinden başlattığı yeni yarışmasıyla herkesi Oscar heyecanını birlikte yaşamaya davet ediyor. 24 Şubat’ı 25 Şubat’a bağlayan gece gerçekleştirilecek törende Oscar ödüllerinin kimlere gideceğini tahmin eden kişiler, LG OLED TV kazanma şansını yakalayacak.

LG Türkiye, düzenlediği LG Oscar Anketi’yle bu yıl 12 kategoride Oscar ödülü alacak isim ve filmleri doğru tahmin eden bir kişiyi ödüllendirecek. Bu heyecanı yaşamak isteyenlerin, 24 Şubat Pazar gün sonuna kadar katabilecekleri yarışmada, Oscar ödüllerinin kimlere gideceğini doğru tahmin eden bir katılımcı, yapay zeka teknolojisine sahip muhteşem bir LG OLED TV’nin sahibi olacak.

Ankete katılmak ve Oscar heyecanını yaşayarak LG OLED TV kazanma şansını yakalamak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

https://lgoscaranketi.com/