LG’den iş hayatının güçlü kadınlarına hayat

kolaylaştırıcı ürünler

LG, hayata geçirdiği inovatif ürünlerle, kadınların iş hayatında, okulda ve evde

hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

8 Mart, her yıl Dünya Kadınlar Günü olarak bütün dünyada kutlanıyor. 100 yıldan daha fazla bir geçmişe sahip bu özel günde farklı sosyal, ekonomik, kültürel ve politik sınıflardan kadınların kendilerini daha değerli ve özel hissetmeleri amaçlanıyor.

Bugün kadınlar, tüm iş gücünün neredeyse yarısını temsil ediyor, STEM alanı da dahil olmak üzere geleneksel olarak erkek egemenliğine sahip sektörlerde çok daha fazla kadın çalışıyor. Hatta kısa bir süre öncesine kadar erkeklere özgü olduğu düşünülen bu alanlarda liderlik yapıyor. LG Electronics de (LG) çalışan kadınları ve iş yerlerindeki cinsiyet eşitliğini sonuna kadar destekleyerek, kadınların hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmasını umduğu inovatif ürünleri hayata geçiriyor. LG, yarım asırdan fazla bir süredir, kadınların potansiyellerini sonuna kadar geliştirmeleri için çalışıyor.

LG teknolojisiyle mutfakta geçirilen zaman kısalıyor

LG’nin en yeni cihazları tasarımla buluşturan akıllı mutfak teknolojileri ile mutfakta geçirilecek zaman çok daha kolay ve keyifli bir hale geliyor. Çalışan kadınlar, LG’nin akıllı ürünleri sayesinde zaman ve emeklerinden tasarruf ediyor. LG, akıllı mutfak cihazlarıyla kadınların kendilerine daha çok vakit ayırabileceklerini gösteriyor.

LG akıllı teknolojileri günlük yaşamlara entegre ederek, kullanıcılara daha rahat akıllı ev deneyimleri sunuyor. Smart ThinQ™'yu destekleyen LG InstaView Door-in-Door™ buzdolapları sayesinde kullanıcılar mobil uygulamaları aracılığıyla buzdolabını uzaktan kontrol edebiliyor.

Buna ek olarak, yiyecekleri daha uzun süre taze tutacağına olan güveni pekiştiren yenilikçi teknolojilere sahip LG InstaView Door-in-Door™ buzdolabında bulunan ‘tıklama’ özelliği kullanıcıların kapıyı açmadan buzdolabının içini görmelerini sağlıyor. Bunun yanı sıra, geniş Door-in-Door™ bölmesi tüketicilerin hızlıca erişmek istedikleri aperatif ve içecekleri kolayca saklamalarına olanak tanırken, aynı zamanda soğuk hava kaybını önemli ölçüde azaltıp gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor.

LG TWINWash™: Konforlu yaşamın yeni anahtarı

Çalışan kadınlar için zamanını doğru kullanmak çok önemlidir. Bütün gün işte yorulan bir kadın için eve döndükten sonra birikmiş çamaşırları yıkamak tam bir külfete dönüşebilir. LG, farklı türde çamaşırların eş zamanlı olarak yıkanmasına olanak sağlayan LG TWINWash™ teknolojisi ile çamaşır yıkama alışkanlıklarını değiştiriyor. Bu akıllı yenilik sayesinde kadınlar, üst kısımda yer alan ana makinede ve alt kısımda bulunan mini makinede aynı anda iki farklı çamaşır grubunu yıkayabiliyorlar. Güçlü ana yıkama bölmesi büyük ve geniş ebatlara sahip çamaşır yükünü üstlenirken, TWINWash Mini ise farklı bir yıkama programı yürütecek şekilde bağımsız olarak ayarlanabiliyor. Bu eşsiz tasarımı ile LG TWINWash kullanıcıları evde başka bir çamaşır yıkama makinesi için fazladan yer ayırmaktan kurtarıyor. Tüm LG önden yüklemeli çamaşır makineleri ile birlikte kullanılabilen mini yıkama haznesi, bebek kıyafetleri, gecelikler ve iç çamaşırları gibi özel yıkama isteyen çamaşırlar için mükemmel çözümler sunuyor.

LG bulaşık makineleri hayatı kolaylaştırıyor

LG, bulaşık makinelerinde, mükemmel performans ve çok yönlülüğü estetik ve modern bir tasarımla birlikte sunabiliyor. Böylece çalışan kadınlar, günlük hayatta sağladığı kolaylıkların yanında kusursuz bulaşık yıkama çözümlerinin faydalarını da görebiliyor.

LG, tüketicilere yenilikçi ve sağlık odaklı teknolojileri bir arada sunarak çıtayı her zaman daha yukarı çıkarıyor. Bu yenilikler, bir zamanlar lüks tüketim kategorisinde bulunan ürünleri modern bir ev ihtiyacı haline getiriyor. LG'nin Inverter Direct Drive Motor özelliği, bulaşık makinelerindeki aşınmayla gürültü ve çalışma titreşimlerini önemli ölçüde azaltarak bulaşık makinesinin alan ve esnekliğinin artmasına olanak tanıyor. LG bulaşık makineleri, TrueSteam™ özelliği sayesinde narin bulaşıkların da en iyi şekilde temizlenmesini sağlıyor. Cam üzerindeki ruj gibi inatçı lekeler bile TrueSteam™ ile kırık ya da çizik olmadan kolayca temizleniyor. UV Sanitization (UV ışınları ile sterilizasyon) sayesinde makineye atılan çatal bıçaklarla tabaklardaki zararlı bakteri ve mikroplar derinlemesine temizlenerek gıda kaynaklı hastalıkların yayılma riski de önemli ölçüde azaltılıyor.

LG, “DeepThinQ” teknolojisiyle akıllı ev, akıllı mutfak

LG akıllı teknolojileri günlük yaşamlara entegre ederek, kullanıcılara daha rahat akıllı ev deneyimleri sunuyor. “DeepThinQ” teknolojisiyle akıllı cihaz ve akıllı ev vizyonunu hayata geçiren LG, cihazların sadece birer makine değil, aynı zamanda birbirleriyle interaktif ilişki kuran bir ekosistem oluşturmasını amaçlıyor. Çalışan kadınlar, LG SmartThinQ® uygulaması ile buzdolaplarını, çamaşır makinelerini, klimaları ve daha fazlasını uzaktan kolayca kontrol edebiliyorlar.

Elif Acar

Kıdemli Medya Yöneticisi

Caretta İletişim

0216 470 93 43 - 118

elifa@carettailetisim.com