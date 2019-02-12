LG Türkiye, yeni nesil ısıtma ve soğutma

sistemlerini iş ortaklarına tanıttı

LG Electronics (LG) klima ve iklimlendirme çözümleri alanındaki iş ortakları ile İzmir

Swissôtel Büyük Efes’de gerçekleştirilen etkinlikte bir araya geldi. R32 soğutucu

gazının kullanıldığı yeni nesil çevreci ürünlerin tanıtımının gerçekleştirildiği toplantıda,

2018 yılının sektör değerlendirmesi de yapıldı.

LG Electronics (LG), İzmir’de düzenlediği tanıtım toplantısında havalandırma ve iklimlendirme çözümleri alanındaki iş ortakları ve bayileriyle bir araya geldi. 40’a yakın iş ortağıyla gerçekleştirilen toplantıda LG Electronics Türkiye’den Klima ve Enerji Çözümleri Bölüm Başkanı James Park, Bireysel ve Ticari Klima Satış Müdürü Vedat Şahin, Ticari Klimalar Satış Müdür Yardımcısı Süleyman Çavuşoğlu, Satış Sonrası Teknik Mühendisi Saffet Laçin ve Klima Satış Mühendisi Murat Sevimli de hazır bulundu.



Yenilikçi ürünleriyle hayatı kolaylaştırırken doğaya karşı sorumluluklarından da ödün vermeyen LG, toplantıda yeni nesil soğutucu gazlar ve R32 soğutucu gazı hakkında bilgilendirme yaptı. Yanıcı olarak bilinen R32 soğutucunun Güney Kore’de yapılan testler sonucunda yanma seviyesinin aslında çok düşük olduğunun anlaşıldığına vurgu yapılan toplantıda, R32 gazının güvenle kullanılabileceğinden bahsedildi.



Toplantıda ayrıca yeni nesil ürünlerde yapılan iyileştirmelerden de söz edildi. Yapılan sunumda, LG’nin yeni nesil ısıtma ve soğutma sistemi ürünlerinin eski ürünlere göre daha yüksek performansta ve daha sessiz çalıştığı, çevreci gaz kullanılması sebebiyle doğaya zararının azaltıldığı bilgileri iş ortaklarıyla paylaşıldı. Wi-Fi erişimine sahip ürünlerin Smart ThinQ uygulaması aracılığıyla kontrol edilebilmesi sayesinde kullanıcı kolaylığı sağlandığı bilgisi de verildi. Gerçekleşen toplantıda, şirketin Klima ve İklimlendirme Çözümleri alanında 2019 yılına yönelik hedefleri ve stratejileri de paylaşıldı. Mevcut müşteri memnuniyeti odaklı politikaların sürdürülmesi, satış sonrası servislerin daha güçlü hale getirilmesi, proje bazlı çalışmalarda bayilerin desteklenmesi, yeni bayi taleplerinin değerlendirilmesi konuları da görüşüldü.

Toplantıda konuşma yapan LG Electronics Türkiye Klima ve Enerji Çözümleri Bölüm Başkanı James Park, LG’nin tüm ürünlerinde olduğu gibi iklimlendirme sistemlerini de her zaman çevreci ve inovatif bir bakış açısıyla geliştirmeye özen gösterdiklerinin altını çizerek, “LG olarak havalandırma ve iklimlendirme ürünlerinde 50 yılı aşkın tecrübemiz ve yenilikçi ürünlerimizle kullanıcıların hayatını kolaylaştırırken, çevre dostu teknolojilerimizle de doğaya karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Yeni nesil ürünlerimizde çevreye verebileceğimiz etkiyi en aza indirmek için tüm dünyada çevre dostu olarak bilinen R32 isimli soğutucu akışkanı kullanıyoruz. Çevre dostu olmasına rağmen bu kadar yüksek performans gösteren tek soğutucu akışkan olan R32, bu yönüyle yeşil soğutucu olarak da adlandırılıyor.” dedi.



Enerji verimliliği ve yüksek performans için yeni bir pazar standardı!

LG’nin yenilikçi ve çevre dostu R32 soğutucuya sahip ısıtma sistemi THERMA V Monoblok, kullanım sıcak suyu, yerden ısıtma veya radyatöre kadar birçok ısıtma çözümleri ile kullanılabiliyor. Geleneksel bir kazan sisteminin yerini alan ve doğrudan su tesisatına bağlanan THERMA V R32 Monoblok ısı pompası, enerji verimliliği, kolay kontrol, Wi-Fi gibi ileri teknoloji özellikleriyle kullanıcı memnuniyetini garanti ediyor.

LG'nin THERMA V serisi, şirketin ısıtma sektöründeki uzun yıllardır sahip olduğu deneyim ve tasarım becerisi sayesinde pazardaki en iyi ısıtıcılar arasında yer alıyor. 10-135 Hz çalışma aralığına sahip olan kompresör, parça yükü verimliliğini artırarak istenen sıcaklığa hızla ulaşılmasını sağlıyor. LG'nin bu iş sektöründeki uzmanlığını ve gururunu açıkça gösteren THERMA V R32, eksi 25 ºC gibi düşük bir ortam sıcaklığında dahi çalıştırılabilirken, soğuk dış ortam havasında bile 65 ºC'ye kadar sıcak su sağlayabiliyor.



Ayrıca LG’nin devrim niteliğindeki scroll kompresörü rakipsiz bir verimlilik ve güvenilirlik sunuyor. Yeni Kaset tipi, Tavan tipi ve THERMA V R32 Monoblok ürünlerinde kullanılan bu teknoloji sayesinde, kullanıcı istenen sıcaklığa hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Ayrıca bu yeni teknoloji, geleneksel bir kompresörde bulunan salınım hareketini ortadan kaldırarak, daha düşük enerji tüketimi sağlıyor.



Yeni hafif ticari klimaların bir diğer güçlü özelliği ise dayanıklılığıdır. Ocean Black Fin teknolojisi ile yüksek oranda korozyona dayanıklı olan cihazlar, daha uzun ürün ömrü ve daha düşük bakım maliyetleri vadediyor.