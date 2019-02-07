LG, ISE 2019'da Üstün Bilgi Ekranı

Çözümlerini Sergiliyor

LG Electronics (LG), gelişmiş bilgi görüntüleme teknolojilerini 5-8 Şubat tarihleri arasında Hollanda'nın Amsterdam kentinde düzenlenen Integrated Systems Europe (ISE) 2019'da sergiliyor. LED ve Transparan OLED Signage ürünleri de kapsayan geniş ürün yelpazesiyle her alanı, ilham veren işlevsel dijital ortamlara dönüştüren LG, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre yenilikçi iş çözümleri sunuyor.

CES 2019’da büyük beğeni toplamış LG OLED Şelalesi, ISE 2019’da da ziyaretçileri LG standının ana girişinde karşılayacak. 88 adet LG OLED dijital signage ekranın düz ve kavisli biçimlerde bir araya gelmesiyle oluşan LG OLED Şelalesi, 1.000R bükülme oranıyla, etkileyici bir görüntüleme performansı sunacak.

ISE 2019 ziyaretçileri, OLED Şelalesi sergisinin ötesinde, gerçeklikten çok bilim kurgu gibi görünen LG’nin son teknoloji ürünü olan Transparan OLED Signage ürünleri de deneyimleyecekler. Hem perakende hem de galeri ortamları için tasarlanan ekranda video veya görüntüler nesnenin önüne yerleştirilmiş olarak gösterilirken, gerçek ürünler yüzde 38 transparan olarak ekranın arkasından da açıkça görülebiliyor. Transparan OLED Signage ürünler açık çerçeve tasarımı, otomotiv showroomları gibi müşteri etkileşiminin önemli olduğu geniş alanları mükemmel hale getiriyor.

LG’nin LAPE serisi LED ekranları, güç modülünü ekrandan ayırarak daha esnek bir kurulum için ultra ince bir profil oluşturuyor. Ayrıca daha küçük ve hafif olan LDM (LED Ekran Modülü), kolay montaj imkanı sağlıyor. Ekranda bulunan 1.000R'a kadar içbükey ve dışbükey eğrilik desteği, 1,5 ila 2,5 mm'lik kompakt piksel aralığı ve 1000 nit'e kadar sunduğu parlaklıkla LG’nin LAPE serisi, alışveriş merkezlerinden konferans salonlarına kadar her iç mekan ortamında canlı görüntü kalitesini tüketicinin beğenisine sunuyor.

LAA serisi çerçevesiz 130 inçlik Toplantı Odası Ekranı 1.5mm piksel aralığıyla orta ve büyük ölçekli toplantı salonları için tasarlanmıştır. Dahili ses sistemi sayesinde, kullanıcılar ayrı bir ses sistemine ihtiyaç duymadan içeriklerini görüntüleyebiliyor. Bu ekran çözümü, isteğe bağlı olarak Crestron oda kontrol sistemi ile de uyumlu çalışabiliyor.

LG’nin Renkli Transparan LED Filmi, yüzde 73 saydamlığıyla camın orijinal özelliklerini koruyarak film kullanılmadığında neredeyse fark edilmiyor. Filmin kendinden yapışkan etiketli olması, camın iç yüzeyine kolayca uygulanabilmesini sağlıyor. Kolaylıkla uygulanabilen bu benzersiz ürün, marka logolarından animasyonlara kadar pek çok içeriği görüntülemek için uygun bir çözümdür.

ISE 2019'da LG, segmentinde benzersiz olan 0.44 mm çerçeveli Videowall ekranlarını da sergiliyor. Bu ürün; LG’nin tescilli webOS 3.0 işletim sistemi sayesinde ekranların içerik yönetimi ve uzaktan kontrolü son derece kolay hale gelirken, 700nit parlaklığı ile de alışveriş merkezlerinden, konferans salonlarına ve hatta çoklu ekran kurulumları gerektiren kontrol odalarına kadar çok geniş bir kullanım alanı sunuyor.

LG’nin 86 inç’lik 4K İnteraktif Ekranı, akıllı kalemi ve yeni nesil üretim teknolojisiyle LCD panel ile koruyucu cam arasındaki boşluğu ortadan kaldırarak çok daha hızlı tepki veren gerçekçi bir yazım deneyimi sunuyor. Şık tasarımı ve IPS In-cell dokunmatik teknolojisine sahip olan bu ürün, üniversite dersliklerinden kurumsal toplantı salonlarına kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.

ISE'ye gelen ziyaretçiler ayrıca LG’nin IP standardına sahip dış mekan signage ürünlerini de görme şansı yakalayacak. LG’nin son dış mekan signage çözümü, (model 55XE4F) su ve toz geçirmez özellikleriyle ön plana çıkıyor. Önceki 55 inç modelden yaklaşık yüzde 64 daha hafif ve yüzde 37 daha ince olan ekran, duvar, tavan veya stand gibi neredeyse her yere kolayca kurulabiliyor. Cihazın temperli ön camı da, güçlü bir etkiye maruz kalsa bile ciddi yaralanmaları önlemek için kırılmaz bir filme sahip.

Konuyla ilgili açıklama yapan LG Electronics İş Çözümleri Bölümü, Bilgi Görüntüleme İş Birimi Başkanı Lee Choong-hwoan, “Bu yıl ISE’de sergilediğimiz yeni nesil signage teknolojileri, şüphesiz sektördeki en ileri görüşlü yeniliklerden bazıları. LG olarak OLED ve LED signage ürünlerinde sunduğumuz benzersiz teknolojiler, farklı sektörlerdeki müşterilerimize mükemmel çözümler sunmamızı sağlıyor.” dedi.

LG’nin üstün bilgi ekranı çözümleri, 5-8 Şubat tarihleri arasında RAI Amsterdam’da Salon 12’de (Stand 12-K90) sergilenecek.