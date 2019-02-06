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LG, ISE 2019’da her türlü endüstriyel ortama uygun IT cihazlarını tanıtıyor
LG, ISE 2019’da her türlü endüstriyel
ortama uygun IT cihazlarını tanıtıyor
LG Electronics, 5 – 8 Şubat 2019 tarihlerinde, Amsterdam’da düzenlenen ISE 2019’da bulut cihazlarından tıbbi cihazlara, çeşitli endüstriyel IT cihazlarını tanıtıyor. Her türlü endüstriyel veya kurumsal çalışma ortamı için uygun hale getirilmiş cihazları sunan LG'nin tüketici elektroniği sektörünün lideri UltraWide™ monitörlerinin de dahil olduğu kurumsal monitör çözümleri, gelişmiş performans ve taşınabilirlik sağlayan özellikler sunuyor. LG’nin ISE’deki standında, hastaneler, finans kurumları, kamu kurumları, eğitim kurumları ve kontrol odaları gibi farklı alanlarda kullanılacak ürünlerinin nasıl verimli çalıştığı gösterilerek, tüm endüstriyel ortamlara uygunluğu da ziyaretçilere anlatılacak.
Kontrol Odası: Kamu ve özel kontrol odaları için geliştirilmiş monitörler
LG, Kontrol Odası, güvenlik odaları ya da kontrol kulelerinin ihtiyacı olan, aynı anda birçok alanı görüntülemek için en uygun hale getirilmiş ürünleri sergileyecek. 49 inçlik UltraWide™ monitör (49WL900), özellikle aynı anda birçok iş yapan kişiler için üretkenliği artırırken, kullanışsız çok ekranlı kurulumların da yerini tek bir monitor ile alıyor. Monitör ayrıca Çift QHD ekrana (2 adet 2560 x 1440 çözünürlüklü 27 inç QHD ekrana eşit 5120 x 1440 çözünürlük) da sahip. Ekranların kapladığı alandan da tasarruf eden monitör, farklı kaynaklardan gelen içeriği ve görüntü içinde görüntü modu ile aynı anda birçok uygulamayı tek bir ekran ile görüntüleyebilecek sekilde çalışıyor. Üstelik sahip olduğu 108 piksel/inç (PPI) ile de görüntü doğruluğu ve kalitesine gerek duyulan çalışma ortamlarına uygun üst düzey görüntü netliği de sunuyor.
Borsa İşlemleri: Finans kurumlarındaki çalışanlar için çoklu görevlere uygun çözümler sunan cihazlar
LG, özellikle finans kurumlarında sınırlı çalışma alanlarında birçok ekranla çalışmak zorunda olan ve birden çok işle aynı anda ilgilenenler için uygun çözümler sunuyor.
LG’nin 38 inç UltraWide™ All-in-One Thin Client (38CK900) ürünü özellikle bulut cihazları için geliştirildi. 21:9 oranına sahip kavisli IPS geniş ekranının WQHD+ çözünürlüğü (3840 x 1600) klasik HD ekranlardan 4 kat daha temiz görüntü sunarken sorunsuz okunabilirlik de sağlıyor. Monitör, aynı anda birçok veri penceresinin görüntülenmesine imkan vererek sayısız veri tablosu ve ekranla aynı anda ilgilenmek zorunda olan finans kurumlarının üretkenliğini artırıyor. AMD FreeSync teknolojisi, büyük miktarda hızla akan verinin herhangi bir bozulmaya uğramadan doğru bir şekilde görüntülenmesini sağlıyor.
38CK900’ün yanı sıra standda, LG’nin her türlü endüstriyel ve kurumsal ortama uygun hale getirilmiş, bulut hizmet çözümlerini sunabilecek, geliştirilmiş performans ve taşınabilirliğe sahip form faktörlerini içeren diğer bulut cihazları da ziyaretçilere sunulacak. Bu ürünlerden biri olan 14 inç Mobile Thin Client diz üstü bilgisayar (14ZT980), ofis dışında da sorunsuz çalışma ortamı sağlayan bir ürün. 1 kg’dan daha hafif olan cihaz, Intel Celeron 3965U (Kabylake) işlemciye sahip. Sorunsuz çalışma ortamı için birçok bulut sistemine erişim imkanı verirken uzun ömürlü pili ile de taşınabilirliği en üst düzeye çıkartıyor. 14ZT980, dayanıklılığı ve yüksek performansıyla profesyoneller için pratik ve kullanışlı bir seçenek. Ayrıca kutu şeklindeki Thin Client (CK500) basit ama güçlü bulut ortamı kurulumu için yeterli çözümü sunuyor. CK500, sahip olduğu kompakt tasarım ve VESA monitör duvar bağlantı desteği ile de her alanda rahatlıkla kullanılabiliyor. Kutu Wi-Fi ve Bluetooth teknolojisi ile sunduğu kablosuz bağlantı özelliği sayesinde herhangi bir kablo karmaşasına yol açmadan sorunsuz bir bulut iş istasyonu olarak kullanılabiliyor.
16:9 ekranlardan daha dikey bir alan sunan LG’nin 25 inç FHD IPS monitörü (25BL55W) sahip olduğu 16:10 oranıyla Word belgeleri, Excel tabloları ve PDF’ler gibi dosyaların aşağı yukarı kaydırılmasından kaynaklanabilecek göz yorgunluğunu da azaltıyor. 25 inç IPS monitör çift monitör şeklinde kullanıldığında bile 3 kenarlı sanal sınırsız tasarımı sayesinde tek bir monitör olarak görülüyor.
Ofis ve Eğitim: Ofisler ve eğitim kurumları için profesyonel monitör
Bu alan ziyaretçilere, LG’nin sahip olduğu 3840 x 2160 çözünürlükle tüketici pazarının liderlerinden olan 32 inç UltraFineTM 4K UHD ekran (32UL950) gibi üretkenliği ve yaratıcılığı destekleyecek ürünler sunuyor. 32UL950, yüksek çözünürlüklü görseller ve kamera görüntüleri için ideal bir kapasiteye sahip. Bu da yaratıcı profesyonellerin HDR içeriği, 2D çizim tasarımı ve 3D modelleme projelerinin renk tonlarını ve alanlarını ayarlamalarına yardımcı oluyor. Ayrıca seslerin miksajı yapılırken aynı anda video ve hareketli grafiklerin montajının da yapılmasına imkan veriyor. Thunderbolt-3 desteği ile de kullanıcılar video, ses, veri transferi ve hatta aynı anda diz üstü bilgisayar şarjı için tek bir kabloyla kurulumu basitleştirebiliyorlar.
Sağlık hizmetleri: Cerrahi ve klinik kullanımlara uygun tıbbi monitörler
LG, üst düzey profesyonel bakım için verimliliği artırırken görüntüleri daha da netleştirmek için tasarlanmış, gelişmiş tıbbi cihazlarını da fuarda tanıtacak. LG’nin gelişmiş IPS teknolojisinin izleme açısı gibi özellikleri birçok tıp profesyonelinin en az renk bozulması ve çok daha kesin görüntüleme ile değişik açılardan monitörleri izlemesine imkan veriyor.
27 inç 8MP klinik takip monitörü (27 HJ713C) tıbbi görüntüler için olası doğru ve tutarlı gölgelemeyi sağlıyor. Monitör, görüntüleri yansıtırken her gri tonunu ölçüp ayarlayarak tam parlaklık karşılığı üzerinde DICOM GSDF’in (Tıpta Dijital Görüntüleme ve İletişim Gri Standardı Görüntü Fonksiyonu) yüzde 10’una kadar kontrast yaratıyor. ACR-AAPM-SIIM ikincil inceleme parlaklığı kurallarını izleyen DICOM'un ilk ayarlarını (250 nits) ortaya çıkartırken arka ışık parlaklığı dengesini ölçmek ve uzun süreli kullanımın neden olduğu parlaklık dalgalanmalarını otomatik olarak düzeltmek için bir arka ışık sensörü içeriyor. Sensör, 3 yıl boyunca DICOM ayarlı parlaklık sağlıyor.
LG’nin 27 inç 4K ve Full HD cerrahi monitörleri (27HJ710S, 27HK510S) ameliyat odasında kesin görüntü sağlamak için tasarlandı. Monitörler sRGB yüzde 115 (Derin Kırmızı) ile özellikle kırmızı renk skalasında renklerin, çok daha doğru ve net olarak görüntülenmesini sağlıyor. 27 inç monitörlerin çift monitör olarak da kullanılabilmesi sektördeki bir ilk. 27HJ710S, hassas ameliyatlar için üst düzey görüntü kalitesi sağlıyor. 8MP IPS ekran, daha önce görüntülenmekte zorluk yaşanan bölgelerin detaylı görüntülenmesini sağlarken çoklu görüntüleme uygulamalarını da gösteriyor. 27HK510S ameliyat performansını iyileştirmek için en uygun görsel kalitesi verirken Full HD IPS ekran diğer Full HD ameliyat cihazlarıyla uyumluluk sağlıyor.
LG ayrıca kapsamlı 24-inch Thin Client bulut bilişim çözümünün de (24CK570) tanıtımını gerçekleştirecek. Bu çözümle bekleme salonları ve hasta bakım ünitelerinin güvenliği artırılırken hastalara ait verilerin elde edilmesi de kolaylaşacak.
Ürün Özellikleri
Kontrol Odası
49 inç UltraWide™ Monitör (49WL900)
*Soldaki görselde 49 inç UltraWide™ monitörün nasıl çift monitör olarak kullanılabileceği gösterilmektedir.
Çerçeve Oranı
49-inch 32:9 Curved UltraWide™
Çözünürlük
Dual QHD (5120 x 1440)
Parlaklık
350 nits (Typical)
Renk Skalası
sRGB 99 percent (Typical)
Arayüz
USB-C x 1, HDMI x 2,
Şarj
85 Watt (via USB-C)
Özellik
PBP (3 maximum), Ambient Light Sensor, Color Calibrated, Dual Controller S/W, OnScreen Control S/W
Ses
10W x 2Ch (with Rich Bass)
HAS Ayak
Tilt (-5~15º)
Diğer
Enhanced Color
Menkul Kıymetler
38 inç UltraWide™ All-in-One Thin Client (38CK900)
Ekran
İnç
37.5”
Çerçeve Oranı
21:9
Panel Tipi
IPS (Curved)
Çözünürlük
3840x1600
Parlaklık (Typ./Min.)
300cd/m2 (Typ.), 240cd/m2 (Min.)
Kontrast Oranı
1,000:1 (Typ.)
Tepki süresi (GTG)
5ms (High)
İzleme Açısı (CR>10)
178°/178°
Sistem
İşlemci
AMD Ryzen 3 (2core 4thread)
OS
Non OS
Hafıza
8GB DDR4
Grafikler
Integrated
Depolama (SSD)
128GB
Sinyal
Ekran Bağlantı Noktası
1xDP (Output), 1xDP (Input)
HDMI
1xHDMI (Input)
USB
2xUSB 3.1 gen2 Type-A, 2xUSB 3.1 gen2 Type-C
Mic-in
Mic-in & Headphone Out Combo
Kulaklık Out
Ağ
Kablosuz
802.11a/b/g/n/ac_Antenna (Internal)
BT
BT4.2 + LE
Ethernet
Yes (Gigabit)
Hoparlör
Yerleşik Stereo
Yes (10W x 2)
Boyut & Ağırlık
WxDxH (Stand ile)
38CK950N: 35.3 x 9.3 x 25.0 (in) / 897.3 x 235 x 634.7 (mm)
WxDxH (Standsız)
38CK900N: 35.3 x 3.9 x 16.7 (in) / 897.3 x 100.3 x 424 (mm)
Ağırlık (Standlı)
38CK950N: 22.5lbs / 10.2kg
Ağırlık (Standsız)
38CK900N: 19.5lbs / 8.86kg
VESA
100 x 100 (mm)
Stand
Stand
38CK950N: Tilt:-5~15°, Height Range : 100mm
Webcam
Webcam
Yes
Güvenlik
TPM (Güvenli Platform Modülü)
Hardware TPM 2.0
25 inç FHD IPS monitör (25BL55W)
∙3-Side Virtually Borderless Design
∙sRGB 99%, 300nits (Typ.), Color Calibrated
∙Display Port x1, HDMI x1, D-Sub x1, USB 2.0 ∙1up/2dn, PC Audio-in, H/P Out
∙1.2Wx2 Built-in Speaker
∙Built-in Power
∙Tilt (-5~35°), Height (130mm), Swivel (±180°), Pivot (Bi-direction) Adjustable Stand
∙Wall Mount (100X100), One Click Stand
∙Energy Efficiency : Smart Energy Saving
∙Decrease Eye Fatigue : Flicker Safe, Reader Mode
Bulut Cihazı Ürün Ailesi
14 inç Mobile Thin Client Laptop (14ZT980)
Ekran
İnç
14”
Çerçeve Oranı
16:9
Panel Tipi
IPS
Çözünürlük
1920x1080
Parlaklık (Typ./Min.)
300cd/m2 (Typ.)
Kontrast Oranı
800:1(Typ.)
Tepki süresi (GTG)
25ms (Typ.)
İzleme Açısı (CR>10)
160°/160°
Sistem
İşlemci
Intel Core i3-7100U, Intel Celeron 3965U
OS
Windows 10 IoT Enterprise
Hafıza
8GB DDR4 (Dual Channel)
Grafikler
Integrated
Depolama (SSD)
128GB
Arayüz
HDMI
1 x HDMI (Output)
USB
1 x USB3.0 Type-C / 2 x USB3.0
Mic-in
Mic-in & Headphone Combo
Kulaklık Out
Micro SD
1 x HDMI (Output)
Ağ
Kablosuz
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 2x2 AC(AGN support, BT Combo)
BT
BT4.1
Ethernet
Yes (Gigabit, via Gender)
Hoparlör
Dahili Stereo
Yes (1.5W x 2)
Güç
Pil
4 Cell (Li-ion / 72 Wh)
Tip & Giriş
Type: 65W Adapter / Input: 100~240V, 50/60Hz
Boyut & Ağırlık
Boyut
12.7 x 8.3 x 0.6 (in) / 323.4 x 211.8 x 14.5-16.5 (mm)
Ağırlık
2.19lbs / 0.995kg
Webcam
Webcam
Yes
Güvenlik
Software TPM, Kensington Lock
Özellik
LG Reader Mode, Backlit Keyboard
Ofis & Eğitim
32 inç UltraFineTM4K UHD Ekran (32UL950)
Ekran Boyutu
31.5” / 80.0 cm
Çözünürlük
UHD 4K (3840x2160)
Ekran
Nano IPS / 4-Side Virtually Borderless Design
Renk Alanı
DCI-P3 98% (Typical)
HDR
VESA Display HDRTM 600 (HDR 10)
Parlaklık (Typ.)
Peak Min. 600nits, Typical 450nits
Görüntüleme Açısı (Dikey/Yatay)
178/178
Tepki Süresi
5ms (High)
H/W Kalibrasyon
O
Ölçülü Renk
O
Hoparlör
Rich Bass 5Wx2 Speaker
ThunderboltTM Özelliği
In port x 1 (Power Delivery:~60W) / Out port x 1 (4K Daisy Chain)
USB Type-CTM Özelliği
USB-C Compatible with USB-C Cable
Arayüz
ThunderboltTM 3 in x1, out x1 / Power Delivery (~60W) / HDMI x 1 with HDCP 2.2 / Display Port x 1 with HDCP 2.2 / USB 3.0 x 2 Down
Güç
Adapter
Stand
Tilt (-5~20), Height (110mm), Pivot (90)
PBP
O
AMD Radeon FreeSyncTM Teknolojisi
O
Ekrandan Kontrol
O
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- İLERİ
https://www.lg.com/content/lge/tr/tr/lg-hakkinda/basin-ve-medya/lg-ise-2019da-her-trl-endstriyel-ortama-uygun-it-cihazlarn-tantyor.html isCopied
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