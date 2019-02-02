LG ve Infineon ön yüzünde ToF kamera

bulunan LG G8ThinQ‘i tanıttı

LG, Infineon’un REAL3TM görüntü sensörü çipi ile telefon güvenliğini artırırken, selfie

kamerası da görüntü derinliğini algılayarak çok daha etkili fotoğraflar çekilmesini

sağlayacak.

LG Electronics ve Infineon Technologies AG işbirliği, akıllı telefonla selfie çekmeyi seven kullanıcılara yönelik Time-of-Flight (ToF) teknolojisini sunuyor. Bu teknoloji ile akıllı telefonun ön yüzündeki kamera, normal kamera özelliklerinin yanına mesafe ölçüm sensörü de eklediğinden 3 boyutlu görüntü alabiliyor.

Infineon’un REAL3TM görüntü sensörü çipi, Barselona’da düzenlenecek 2019 Mobile World Congress’te tanıtılacak LG G8ThinQ’in ön yüz kamerasının önemli bir özelliği olacak. Infineon’un uzmanlığı ve işlenmiş 3D nokta bulutuna (3D tarama ile üretilen alandaki veri noktaları kümesi) yönelik algoritmalardaki pmd teknolojisinin birlikteliğinden doğan bu yenilikçi sensör, akıllı telefonun ön yüzündeki kamerasını farklı bir boyuta taşıyacak.

Diğer 3D teknolojileri bir nesnenin kamera lensinden uzaklığını ölçmek için karmaşık algoritmalardan faydalanırken, ToF görüntü sensörü çipi fotoğrafı çekilecek nesneye gönderilen kızıl ötesi ışınları işleyerek çok daha kesin ölçümler gerçekleştirebiliyor. Sonuç olarak ToF, ortam ışığından daha az etkilenirken çok daha hızlı ve etkili bir şekilde verileri işliyor, aynı zamanda uygulama işlemcisi üzerindeki iş yükünü azaltarak enerji tüketimini düşürüyor.

ToF teknolojisi tepki hızı sayesinde yüz tanıma gibi birçok biyometrik doğrulama metotlarında da kullanılıyor. Dahası ToF, nesneleri 3D olarak gördüğünden dış kaynaklardan gelen ışıktan etkilenmiyor, böylece gerek içeride gerekse de dışarıda mükemmel bir tanımlama oranına sahip oluyor. Bu yüzden de artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) uygulamalarının gerçekleştirilmesi için de ideal bir teknoloji haline geliyor.

Dünyanın lider güç yarı iletkenleri üreticisi olan Infineon, ayrıca sensör çözümlerindeki teknolojik üstünlüğü ile de tanınıyor. Alman çip üreticisi, yüksek güvenilirliğiyle otomotiv, enerji yönetimi ve dijital güvenlik uygulamalarının da gerçekleştirilmesini sağlıyor. Şirketin LG G8ThinQ için geliştirdiği ToF teknolojisi sadece üst sınıf akıllı telefonlara yönelik de değil. Bu teknoloji orta sınıf telefonlarda da kullanılabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Infineon Enerji Yönetimi ve Çoklu Pazar Bölümü Başkanı Andreas Urschitz, Infineon’un pazarda bir devrim yaratmaya hazırlandığını belirterek, “Özellikle telefon OEM'lerine (orijinal ürün üreticisi), ilgili referans tasarım evlerine ve kamera modülü üreticilerine salt ürün seviyesinin ötesinde hizmet veriyoruz. 5 yıl içinde 3D kameraların birçok akıllı telefonda yer alacağını öngörüyoruz ve Infineon olarak bunda önemli katkımız olacak.” dedi.

LG Mobil İletişim Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Ürün Stratejisi Yöneticisi Chang Ma ise, LG’nin kullanıcılara yarar sağlayacak ürünler geliştirme amacını her zaman ilk sırada tuttuğunu belirterek, “ToF teknolojisi ile birlikte tasarlanan yeni üst sınıf telefonlarımız kullanıcılara benzersiz ve güvenli kimlik doğrulama sistemi kazandırırken kamera yetkinliklerinden de ödün vermiyor. ToF özelliğine sahip LG G8ThinQ benzersiz kamera yetkinlikleri sunan üst sınıf akıllı telefon arayan kullanıcılar için en uygun seçenek olacak.” dedi.