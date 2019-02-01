LG Electronics, 2018 Yılı Finansal

Sonuçlarını Açıkladı

LG Electronics, Beyaz Eşya ve Ev Eğlence Sistemleri bölümlerinin üstün

performansı ile tarihinde elde ettiği en yüksek karlılığa ulaştı.

LG Electronics Inc (LG), 2018 yılına dair finansal verilerini açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre şirket, 2018 yılında 54.4 milyar dolar seviyesinde gelir elde etti ve art arda ikinci kez 60 trilyonluk satışlara ulaştı. Yıllık karı 2.40 milyar dolar seviyesine ulaşan LG, karını Beyaz Eşya ve Ev Eğlence Sistemleri bölümlerinden elde ettiği rekor karlılıkla bir önceki yola göre yaklaşık %10 arttırmış oldu.

Şirketin 2018 yılının dördüncü çeyreğinde elde edilen gelir, üçüncü çeyrek sonuçlarına göre artış gösterdi ancak özellikle mobil ürünlerin satışlarındaki düşüklük nedeniyle 2017'nin son çeyreğine oranla yüzde 7 oranında bir düşüş yaşadı. Sonuç olarak, LG Electronics’in dördüncü çeyrek faaliyet geliri 67,1 milyon dolara geriledi.

LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Bölümü; 2018 yılında 17.17 milyar dolar elde ederek, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5'lik bir artışla şirket tarihinin en yüksek seviyesi olan 1.35 milyar dolar işletme karının sahibi oldu. Şirketin 3.84 milyar dolar olan dördüncü çeyrek gelirleri Orta ve Güney Amerika'daki döviz kurlarındaki sıkıntılara ve Orta Doğu'daki siyasi belirsizliğe rağmen, Asya ve Avrupa'daki satışların sabit kalmasıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3'ten fazla arttı. LG’nin 2018’deki en güçlü performans biriminin, 2019 yılında, yurtdışındaki uluslararası ticareti ve kur risklerini azaltmak için çalışarak, bu yıl yine premium ürünlere olan güçlü talebi ve Güney Kore’deki istikrarlı büyümeyi sağlayacak şekilde şirkete öncülük etmesi bekleniyor.

LG Ev Eğlence Sistemleri Bölümü, LG’nin premium ürün serisinin güçlü yanları sayesinde, 1.35 milyar dolar tutarında rekor bir kar elde ederek, 14.37 milyar dolar tutarında gelir elde etti. Dördüncü çeyrekte 4.04 milyar dolar seviyesinde olan satışlar bir önceki yıla göre yüzde 6 daha düşük olmasına rağmen mevsimsel talebe bağlı olarak bir önceki çeyreğe göre %23 daha yükseldi. LG önümüzdeki dönem, üst segment OLED TV'lerin ve büyük ekran Ultra HD TV'lerin satışlarının artırılmasına odaklanarak hem gelir hem de işletme karı elde etmeyi hedefliyor.

LG Mobil İletişim Bölümü’nün satışları, 2018’in son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre yüzde 16 oranında azalarak, 7.08 milyar dolar oldu. Bölümün tüm yılki işletme zararı 700.65 milyon dolara yükselmesine rağmen, mobil bölümün iş yapısı, daha iyi malzeme-maliyet kontrolleri ve şirketin platform modülerleştirme stratejisine dayanan genel verimlilik çalışmaları iyileşme gösterdi. LG’nin mobil bölümü, 2019’da, LG markasının güçlü kaldığı önemli pazarlara odaklanırken, 5G ürünleri ve farklı form faktörlerine sahip akıllı telefonları ile pazarda varlığını sürdürecek.

LG Araç Yedek Parçaları Bölümü, 2017 yılından bu yana yüzde %28 bir artış sağlayarak 3.80 milyar dolarlık bir satış rakamına ulaştı. Küresel otomotiv aydınlatma şirketi ZKW Grup’u satın almasıyla son çeyrekte tarihinin en yüksek performansını gösteren bölüm 1.24 milyar dolar gelirle, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %71 büyüdü. Uluslararası ticaret konularına ilişkin araç bileşen pazarındaki belirsizliğin, önümüzdeki aylarda sektördeki büyümeye katkıda bulunacağı tahmin ediliyor.

LG B2B Ürün Bölümü, 13 milyar dolar gelir, 148.8 milyon dolar kar elde etti. Birimin dördüncü çeyrekte 530.1 milyon dolar seviyesindeki cirosu önceki yılın aynı dönemine göre %11 düşerken, önceki çeyreğe göre %4 arttı. Dördüncü çeyrekte 13.2 milyon dolar seviyesinde olan işletme karı artan yatırımlardan, ithalat tarifelerinin etkilerinden, güneş panellerinin devam eden fiyat amortismanından etkilenmiş ve maliyet iyileştirmelerini etkilemiş olmasına rağmen LG, güneş enerjisi işletmeleri için hedef pazarları çeşitlendirerek, ABD güneş enerjisi fabrikasının çalışmasını maksimize ederek ve bilgi ekranı işi için yeni büyüme alanlarını hedefleyerek iş biriminde karlılığı artırmayı planlıyor.