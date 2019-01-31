LG, Arab Health 2019'da en yeni tıbbi

görüntüleme çözümlerini tanıttı!

LG, Cerrahi ve Klinik İnceleme monitörlerinden, Dijital X-ray Dedektörüne kadar

çeşitlilik gösteren en yeni medikal ürünleri Arab Health 2019’da sergiledi.

LG Electronics Gulf (LG), tıbbi bakıma yardımcı olmak için hayata geçirdiği medikal çözüm serisini, bölgenin en büyük tıbbi fuarlarından biri olan Arab Health 2019’da sergiledi. 28-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen etkinlikte, uzmanlara LG teknolojisini daha kolay ve doğru bir şekilde sağlamak için nasıl kullanmaları gerektiğini gösterildi.

LG’nin yenilikçi tıbbi çözümleri aşağıdaki ürün gruplarını içeriyor:

Toz ve su geçirmez Ultra HD ve Full HD Cerrahi Monitörler

5:4 en boy oranına ve geniş görüntüleme özelliklerine sahip Klinik İnceleme Monitörü

Daha fazla verimlilik ve hız için Dijital X-Ray Dedektörü

Renk kalibrasyonu ve ekran doğruluğu ile Teşhis Monitörü

8 MP Cerrahi Monitör (27HJ710S ve 27HK510S)

Ameliyathaneler için geliştirilmiş ekranları ile LG Ultra HD Monitör (27HJ710S) ve Full HD Cerrahi Monitör (27HK510S), tıp uzmanlarının daha ince ayrıntıları görerek, daha yeterli bir donanıma sahip olmalarını sağlıyor. Cihazların sunduğu yüzde 99'dan fazla sRGB renk üretimi ve Deep Red renk spektrumu, tıp uzmanlarının kanı ve kan benzeri lezyonları doğru şekilde ayırt etmelerini sağlıyor.

Cihazların reaksiyon hızları ile su ve toz geçirmezlik özellikleri LG'nin en yeni monitörlerinin gerçek zamanlı olarak doğru sonuçlar vermesini ve ameliyathanelerin hijyen ve pratiklik taleplerini karşılanmasını sağlıyor.

8 MP Klinik İnceleme Monitörü

LG’nin Klinik İnceleme Monitörü, birden fazla görüntüleme uygulamasını göstermek ve aynı ekranda çeşitli test sonuçlarının gösterilmesini sağlamak için tasarlanmış 27 inç 8MP IPS ekrana sahiptir. 178 derece geniş açılı görüntüleme, profesyonellerin netlikten ve minimum renk kaymasından ödün vermeden farklı bakış açılarından görüntüleri izlemelerini sağlıyor.

LG Klinik İnceleme Monitörü ayrıca hassasiyeti sağlamak için DICOM 14’ün (Tıpta Dijital Görüntüleme ve İletişim) standartlarını da karşılıyor. Tutarlı gölgeleme sağlayan cihaz, renkli ve gri tonları daha doğru göstererek, MRI, BT gibi X-Ray operasyonlarında doğruluk sağlıyor.

Dijital X-ray Dedektörü (17HK700G ve 14HK701G)

LG’nin Dijital X-ray dedektörleri hem kablolu (17HK700G-W) hem de kablosuz (14HK701G-W) modelleriyle ve çeşitli ortamlara ve ihtiyaçlara uyacak şekilde hafif ve aynı zamanda karbon fiberden yapıldığı için oldukça dayanıklıdır.

Her iki dedektör modeli de LG'nin DXD teknolojisi ile makinelerden dijital dosyalar oluşturup 3 saniye içinde bilgisayara aktarabiliyor. Böylece hastalar sonuçlarını almak için uzun süre beklemek zorunda kalmadıkları gibi aynı zamanda tekrar eden ziyaretlerin takibi de kolaylaşıyor.

LG Diagnostic Monitör (21HK512D),

Parlaklık ve renk doğruluğu sağlayan 21.3 inç 3MP ekrana sahip olan LG Diagnostic Monitor (21HK512D) dahili kalibratör kontrolleri sonucunda gelişmiş parlaklık ve renk doğruluğu sağlayarak, MRI ve CT taramalarının net bir şekilde görüntülenmesini sağlıyor.

Pazara sundukları yeni ürünleri ile ilgili açıklama yapan LG Electronics MEA Başkanı Mr. James Lee, “LG olarak biz, teknolojinin yaşamları değiştirme gücüne inanıyoruz. Monitör üretiminde çok uzun bir geçmişe ve deneyime sahibiz, bu alandaki ileri teknolojimiz dünya çapında da tanınıyor. Gelişmiş görüntüleme çözümlerimizle yerel endüstriye hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Bu ürünlerimizle sağlık çalışanlarının yüksek kaliteli hizmet vermelerini kolaylaştırmayı umuyoruz. LG olarak, farklılaştırılmış tıbbi görüntüleme çözümleri sunmaya ve insanların daha iyi çalışabilmelerine ve sağlıklı yaşamlarına yardımcı olacak yeni yollar bulmaya devam edeceğiz.” dedi.