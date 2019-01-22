LG’den inovatif Sevgililer Günü hediyeleri!

LG, 14 Şubat Sevgililer Günü için sunduğu inovatif hediye önerileri ile alışılmışın

dışına çıkıyor. LG, ürünleriyle hediye sahibini özel hissettiriyor.

Şubat ayının çoğumuz için diğer aylardan büyük bir farkı ve anlamı var: 14 Şubat Sevgililer Günü… İnsanlar her yıl 14 Şubat’ta sevgilisine, eşine, aile bireylerine ya da arkadaşlarına sevildiğini ve özel olduğunu hissettiriyor. Birini mutlu etmenin en güzel yolu da o kişinin zevk ve ihtiyaçlarına uygun bir hediye almaktan geçiyor.

Hediyeler, özel günlerin en önemli parçasıdır, alınan kişiye sevilmenin, düşünmenin, anlamanın ve önemsemenin gösterildiği en güzel yoldur. Sevgililer Günü dendiğinde çiçekler ve çikolatalar hala en popüler hediye seçenekleri olmaya devam etse de, son zamanlarda markalar reklamlar aracılığıyla yeni hediye seçeneklerini de tüketicilerin radarlarına sokmayı başardı. Günümüzde masaj, seyahat, elektronik cihaz ve otomobiller de hediye seçenekleri olarak göze çarpıyor.

Ulusal Perakende Federasyonu'na göre, Sevgililer Günü, 2018 yılında ABD ekonomisine yaklaşık 19,6 milyar katkı sağladı. Bu tutar 2017 yılında da 18,2 milyar ABD Doları olmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan gibi ülkelerde de Sevgililer Günü algısının değiştiği görülüyor. Birçok mağaza bu güne özel indirim yaparken, oteller tanıtım çalışmalarında bu günü kullanıyor.

Indoor Generation -Kapalı Nesil için kaliteli zaman

Modern hayat, ‘Indoor Generation-Kapalı Nesil’ dediğimiz, zamanının çok büyük bir bölümünü kapalı alanlarda geçiren bir grubu ortaya çıkardı. Uluslararası araştırma firmaları ve yayınlar bu grubun günlerinin yüzde 90'ını evde geçirdiğini belirtiyor. Ancak, evde daha fazla zaman geçirmek, kişinin sevdikleriyle geçirdiği zaman anlamına gelmiyor. Bu gruptaki kişiler, bir arada vakit geçirmek yerine genellikle bireysel aktiviteleri tercih ediyor. Sosyal medya bağımlılığı, internet alışverişi ve evden çalışma ile artan kapalı nesil, akıllı ev cihazlarına ilgi duyuyor.

LG, bu 14 Şubat’ta iç mekan süresini daha kaliteli hale getirerek bireyleri aile ve arkadaşlarıyla bir araya getirmeyi amaçlıyor. LG’nin kapsamlı akıllı ev koleksiyonu yalnızca verimli çalışmakla kalmıyor, kullanıcıların ev işlerine harcayacağı zamanı kısaltarak, bu zamanı sevdikleriyle kullanmaları için de onları özgür kılıyor.

Yiyecekler uzun süre koruma altında

LG’nin en yeni cihazları tasarımla buluşturan akıllı mutfak teknolojileri ile mutfakta geçirilecek zaman çok daha kolay ve keyifli bir hale geliyor. Yiyecekleri daha uzun süre taze tutacağına olan güveni pekiştiren yenilikçi teknolojilere sahip LG InstaView Door-in-Door™ buzdolabında bulunan “tıklama” özelliği kullanıcıların buzdolabının içini kapıyı açmadan görmelerini sağlıyor. Bunun yanı sıra, geniş Door-in-Door™ bölmesi tüketicilerin hızlıca erişmek istedikleri aperatif ve içecekleri kolayca saklamalarına olanak tanırken, aynı zamanda soğuk hava kaybını önemli ölçüde azaltıp, gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor.

Buna ek olarak, LG akıllı teknolojileri günlük yaşamlara entegre ederek, kullanıcılara daha rahat akıllı ev deneyimleri sunuyor. LG InstaView Door-in-Door™ buzdolabı, Smart ThinQ™'yu desteklerken, böylece kullanıcılar mobil uygulamaları aracılığıyla buzdolabını uzaktan kontrol edebiliyor.

Kıyafetleri yeni gibi saklama

Sevgililer Günü'nde en sık hediye edilen ve en çok para harcanan şeylerin başında kıyafetler geliyor. Daha fazla giysi satın alınması, temizlenmesi gereken daha fazla giysi anlamına geliyor. LG, geniş ve akıllı birinci sınıf çamaşır makinesi yelpazesiyle, giysilere mükemmel bir bakım sunuyor. Kazak ve elbiselerin canlı renklerinin ve yumuşak dokusunun bozulmadan kalmasını sağlıyor.

LG’nin TurboWash™ makineleri, düzenli yıkama döngüsünün zamanını kısaltmasının yanı sıra uzun ömürlü ve çevre dostu bir hediye seçeneği oluyor. LG TWINWash™ iki farklı çamaşırı aynı anda yıkayarak kullanıcılara daha fazla zaman kazandırıyor. ThinQ özellikli birinci sınıf modeller, kullanıcıların telefonlarına gönderilen durum güncellemeleri, döngüleri başlatma ve durdurma, uzaktan zamanlama gibi kolaylıklar da sunuyor. Bu da çamaşırlar sebebiyle eve tıkılıp kalmanın önüne geçerek, sevgiyle, istenilen zamanda istenilen yere gitmeyi mümkün kılıyor.

Sevdiklerinizle evde sinema keyfi

Birlikte televizyon izlemek evde vakit geçiren çiftlerin favori aktivitelerinden biri. Yıllar içinde TV teknolojisindeki gelişmeler de TV izlemeyi çok daha unutulmaz bir deneyim haline getirdi. TV teknolojisinde gelinen son nokta olan OLED’de endüstri lideri olan LG’nin OLED TV’leri sonsuz kontrast oranı ve üstün görüntü ve ses kalitesi ile kusursuz renkler sunuyor. Bu TV’ler aynı zamanda ultra ince tasarımları ile de görenleri şaşırtıyor.

Kullanıcıların sevdikleriyle birlikte geçirdikleri zamanın kalitesini arttıran televizyonlar, spor aşığı veya film bağımlısı kişiler için harika bir hediye seçeneği. Kullanıcıya çok yönlü bir deneyim sunan LG OLED TV’nin Smart TV fonksiyonları ile favori içeriklerin keyfini çıkarmak, internette gezinmek ve geçen yaz tatil fotoğraflarını görüntülemek de çok kolay ve keyifli.

Evinizin yeni eğlence üssü olan yeni bir LG OLED TV, "Seni seviyorum" mesajınızı mükemmel bir şekilde iletecektir!