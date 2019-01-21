LG Q7 BTS Edition sadece Vatan

Bilgisayarda!



Gelişmiş özellikleriyle Q serisi akılı telefonların çıtasını çok daha yukarı taşıyan LG,

BTS hayranları için hayata geçirdiği Q7 BTS Edition telefonlarını Vatan Bilgisayar

aracılığıyla satışa sunuyor.

LG Electronics’in (LG) BTS hayranları için hayata geçirdiği LG Q7 BTS Edition serisinin satışları başladı. Sınırlı sayıda üretilen telefonlar yalnızca Vatan Bilgisayar mağazaları ve Vatanbilgisayar.com üzerinden alınabilecek.

1799 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya sunulan LG Q7 BTS Edition’da 3 GB RAM ve 32 GB ROM hafıza, QLens, DTS:X 3D Surround Ses, IP68 (Suya & Toza Dayanıklılık), MIL-STD 810G (Askeri Dayanıklılık), Parmak İzi Tanıma, Hızlı Şarj (QC 3.0) ve NFC özelliklerinin yanı sıra zil sesleri, emoji, duvar kağıdı görselleri, temaları gibi Özel BTS içerikleri de bulunuyor.

LG, Q7 BTS Edition kullanıcıları için bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında ürünü satın alan kullanıcılar 16 Ocak – 24 Şubat tarihleri arasında www.q7kazandiriyor.com sayfasına kayıt yaptırdıkları takdirde 3D BTS kılıfın da sahibi olacak.

BTS hayranlarına özel bir telefon: LG Q7 BTS Edition!

Orta segmentte bulunmasına rağmen birinci sınıf akıllı telefon özelliklerine sahip olmasıyla bilinen Q telefonlarının özel serisi LG Q7 BTS Edition’da 13MP PDAF arka kamera ve 8MP ön kamerasıyla fotoğraf kalitesinden de ödün vermiyor. LG Q7 BTS Edition ayrıca genel olarak LG'nin birinci sınıf akıllı telefonlarında bulunan QLens’e de sahip. Çok kullanışlı bir fotoğraf makinesi özelliği olan QLens, görüntü tanıma için yapay zeka teknolojisinden yararlanarak kullanıcıların online alışveriş deneyimini iyileştiriyor. QLens ile herhangi bir ürünün fotoğrafı çekildiğinde ürünün online satın alınabileceği yerler ve benzer öneriler kullanıcıya sunuluyor. QLens ayrıca binalar ve heykeller gibi simgesel yapılar hakkında bilgi almak amacıyla benzer resimlerine ulaşmak için de kullanılabiliyor.

Teknik Özellikler

İşlemci: Mediatek MT6750S 1.5 GHz Octa Core

Ekran: 5.5" FHD+ FullVision (1080x2160) 442 ppi

Arka Kamera: 13MP PDAF

Ön Kamera: 8MP

Bellek: 3 GB RAM / 32 GB ROM (2TB'e kadar Harici)

Boyut: 143.8 x 69.3 x 8.4 mm

Pil Kapasite/Tip: 3.000mAh / Gömülü

Diğer: Özel BTS içerikleri (Zil sesleri, emoji, Duvar kağıdı görselleri, temaları vb),Q Lens, DTS:X 3D Surround Ses, IP68 (Suya & Toza Dayanıklılık), MIL-STD 810G (Askeri Dayanıklılık), Parmak İzi Tanıma Hızlı Şarj (QC 3.0), NFC