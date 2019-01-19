LG’den yeni yarışma: #TWINWashileDansEt!

Tüketicilerin yaşamlarını kolaylaştırma vizyonu ile yola çıkan LG, başlattığı yeni

yarışmayla kullanıcılara LG TWINWash kazanma şansı sunuyor.

Zamandan tasarruf sağlayan yeni nesil beyaz eşyaların hayatımızda önemi büyük… LG Electronics Türkiye (LG) de kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlayan çamaşır makinesi için Instagram sayfası üzerinden yeni bir yarışma başlattı.

18 Ocak 2019 - 17 Mart 2019 tarihleri arasında geçerli olacak yarışma kapsamında LG Türkiye’nin Instagram hesabından (https://www.instagram.com/lgturkiye/) paylaşılan #TWINWashileDansEt gönderisine, ilgili hashtag ile yorum yapan sosyal medya kullanıcıları 1 adet LG TWINWash çamaşır makinesi (F4J9VHP2TD / F8K5XNK4) ve 1 adet LG mikrodalga fırın (MS2535GISW) kazanma şansı elde edecekler. Şanslarını arttırmak isteyen kullanıcılar, gönderiye yorum yapmalarına ek olarak #TWINWashileDansEt hashtagiyle dans videosu ya da fotoğrafını paylaşabilecekler.

Jüri değerlendirmesi sonucunda en etkileyici paylaşıma sahip 1 kişi LG TWINWash çamaşır makinesi (F4J9VHP2TD / F8K5XNK4) sahibi olurken, bir diğer kişi de 1 adet LG mikrodalga fırın (MS2535GISW) sahibi olacak. Yarışmanın kazananları 25 Mart 2019 tarihinde Instagram üzerinden DM ile bilgilendirilecek.

LG, TWINWash tanıtımı için Marmara Forumda!

LG, TWINWash çamaşır makinesi tanıtımı için geçtiğimiz yıl başlattığı roadshow etkinliğine bu yıl da devam ediyor. Bu kapsamda 19-20 Ocak tarihlerinde Marmara Forum’da gerçekleşecek etkinlikte kullanıcılar, LG TWINWash™ çamaşır makinesinin üstün özelliklerini deneyimleme fırsatı yakalarken, düzenlenen eğlenceli oyunlarla sürpriz hediyeler kazanma fırsatı da yakalayacak.

Etkinlikte ayrıca LG TWINWash Çamaşır Makinelerinde bulunan Inverter Direct Drive motoru sayesinde mümkün olan 6 hareket sistemini (6 motion) anlatan özel bir dans gösterisi de yapılacak.

LG TWINWash ™: Konforlu yaşamın yeni anahtarı

LG, farklı türde çamaşırın eş zamanlı olarak yıkanmasına olanak sağlayan LG TWINWash™ teknolojisi ile çamaşır yıkama alışkanlıklarını değiştiriyor. Bu akıllı yenilik sayesinde kadınlar, üst kısımda yer alan ana makinede ve alt kısımda bulunan mini makinede aynı anda iki farklı çamaşır grubunu yıkayabiliyorlar. Güçlü ana yıkama bölmesi büyük ve geniş ebatlara sahip çamaşır yükünü üstlenirken, TWINWash Mini ise farklı bir yıkama programı yürütecek şekilde bağımsız olarak ayarlanabiliyor.