LG, CES 2019’dan 140'tan fazla ödülle

döndü!

Her yıl olduğu gibi CES 2019’dan da ödüllerle dönen LG Electronics, bu yıl da LG

SIGNATURE OLED TV R ile üst üste beşinci kez TV kategorisinde CES'in En İyisi

Ödülü’nü kazandı.

Tüketici Teknoloji Birliği (CTA™), LG Electronics’in (LG) çığır açan inovasyonlarını ve yenilikçi teknolojilerini her yıl olduğu gibi CES 2019’da da ödüllendirdi. CES 2019’dan 140’tan fazla ödülle dönen LG, devrim niteliğindeki LG SIGNATURE OLED TV R (model 65R9) ile TV kategorisinde üst üste beşinci kez CES'in En İyisi Ödülü'nün sahibi oldu. LG ayrıca LG Soundbar (model SL9YG) ve LG V40 ThinQ akıllı telefonuyla da CES En İyi İnovasyon Ödülü’ne layık görüldü.

LG, Ev Aletleri, Ev Elektroniği ve Mobil İletişim kategorilerinde CTA'dan aldığı 17 CES İnovasyon Ödülüne ek olarak Engadget, TechRadar, Popular Mechanics, SlashGear, Review.com, Techlicious gibi önde gelen teknoloji yayınları tarafından da ödüllendirildi. Dünyanın ilk kıvrılabilen OLED TV'si olan LG SIGNATURE OLED TV R, CES 2019’da bütün dikkatleri üzerine çekerek birçok teknoloji yayınından da 70'in üzerinde ödül ve onur kazandı. CES 2019 İnovasyon Ödülü sahibi LG Gram 17 ve LG Gram 2'si 1 arada ultra hafif dizüstü bilgisayar serisi de CHECK.com, Trusted Reviews ve Techlicious gibi yayınlardan aldığı ödüllerle de dikkate alınması gereken bir güç olacağını kanıtladı.

LG’nin CES 2019'da kazandığı en iyi ödüller:

LG SIGNATURE OLED TV R: Engadget: CES'in En İyisi, PC Mag: CES'in En İyisi, Review.com: Editörün Seçimi, SlashGear: Editörün Seçimi, Techlicious: CES En Çok Tıklananlar, Popular Mechanics: CES 2019'un En İyisi, Tom’s Guide: CES 2019'un En İyisi. TechRadar: CES 2019’daki En İyi Teknoloji, Pocket-lint: CES'in En İyisi, HD Guru: CES 2019’un En İyisi, CTA Mark of Excellence: Yılın Video Görüntüleme Ürünü, CES 2019 İnovasyon Ödülü: Onur Ödülü

LG 88-inch OLED 8K TV: CES 2019 İnovasyon Ödülü: Onur Ödülü, Mashable: CES 2019'un En İyi Teknolojisi, Digital Trends: CES 2019'un En İyi TV'si

LG gram 17: Reviewed.com: Editörün Seçimi, Techlicious: CES En Çok Tıklananlar, Windows Central: CES’in En İyisi, CES 2019 İnovasyon Ödülü: Onur Ödülü

LG gram 2-in-1: Trusted Reviews: CES’in En İyisi

LG Soundbar (SL9YG): CES 2019 En İyi İnovasyon Ödülü: En İyi İnovasyon, HD Guru: CES’in En İyisi

LG HomeBrew: CES 2019 İnovasyon Ödülü: Onur Ödülü, Trusted Review: CES 2019’un En İyisi

LG Styler: CES 2019 İnovasyon Ödülü: Onur Ödülü, Dealerscope: 2019 Etki Ödülü

LG V40ThinQ: CES 2019 En İyi İnovasyon Ödülü: En İyi Inovasyon

LG’nin CES 2019’da tanıttığı ürünler ve kazandığı ödüllerle ilgili daha ayrıntılı bilgi için http://www.lgnewsroom.com/tag/lgces2019 adresini ziyaret edebilirsiniz.