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LG’nin OLED Şelaleleri CES Katılımcılarını Hayrete Düşürüyor

Kurumsal 01/10/2019
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LG’nin OLED Şelaleleri CES Katılımcılarını

Hayrete Düşürüyor

 

CES 2019’daki LG Standı’na gelen ziyaretçileri, benzersiz üç boyutlu

tasarımdan yansıtılan hayranlık uyandırıcı OLED şelaleleri karşılıyor.

 

LG Electronics’in (LG) kıvrılabilir ekranlardan oluşturduğu hayranlık uyandırıcı ve benzersiz tasarımı CES 2019 ziyaretçilerini şaşkınlık içinde bırakıyor. 260 adet LG OLED digital signage ekranının düz ve kavisli biçimlerde bir araya gelmesinden oluşan “LG OLED Şelaleleri”, doğal güzellikleri on binlerce CES ziyaretçisine hiç görmedikleri kadar etkileyici bir şekilde sunuyor.

 

Las Vegas Kongre Merkezi’nin ana girişinin yanında yer alan LG’nin stand alanı, ziyaretçileri 76 içbükey, 72 dışbükey ve 112 düz 55 inçlik LG OLED ekranlardan oluşan LG OLED Şelaleleri gösterisiyle karşılıyor. LG OLED Şelaleleri, CES 2018’deki LG OLED Kanyonu ve CES 2017’deki LG OLED Tüneli’nden sonra yine CES’in mutlaka görülmesi gereken gösterilerinden biri.

 

LG OLED Şelaleleri’ni gören CES katılımcılarının gerçekten ağızları açık kalıyor. 6 m’den fazla yüksekliği ve 20 m’ye yakın genişliğiyle çöllerin engebeli kum tepelerini, şelaleleri, okyanusu ve ışığı yansıtan ekranların yaşattığı inanılmaz video deneyimi, 2019 LG OLED TV’lerin gelişmiş ve sürükleyici sesi ile destekleniyor.  

 

LG OLED teknolojisi, diğer LCD / LED ekranların aksine, her açıdan görülebilen mükemmel siyahlar ve benzersiz renklere sahip büyüleyici görüntüler sunan benzersiz bir ekran kategorisi yaratıyor. OLED’in üstün görüntü kalitesi, parlaklıklarını kendi kendine kontrol eden OLED pikselleri sayesinde oluşuyor. Bu pikseller yüksek dinamik aralıklı içerikler için en uygun hale getirilmiş sonsuz kontrast oranı sağlıyor. Ayrı bir ışık kaynağına sahip olmayan ekranlar oldukça ince ve hafif olmasının yanında rulo haline getirilecek kadar da esnek.  

 

LG OLED Şelaleleri’nin etkileyici görüntüleri http://www.lgnewsroom.com/2019/01/lg-oled-falls-2/ linkinde bulunan videodan izlenebiliyor.

 

  
  
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