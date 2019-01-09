LG ve Landing AI, Yapay Zekada

Gelişmelere Yön Verecek Bir İşbirliğine

İmza Attı

LG ve Landing AI, gerçekleştirilen stratejik ortaklık ile güçlerini birleştirerek yapay

zeka teknolojisi entegrasyonu ve evrimine odaklanacaklar.

LG Electronics (LG), Silikon Vadisi’nin startup şirketlerinden Landing AI ile stratejik bir işbirliğine imza attı. LG Başkanı ve CTO’su Dr. I.P. Park ile küresel yapay zeka yöneticisi, Landing AI kurucusu ve CEO’su Dr. Andrew Ng işbirliği ile ilgili anlaşmayı Las Vegas’ta düzenlenen CES® 2019’da duyurdu.

Bu işbirliği, ortak çalışma modelleri geliştirmenin yanı sıra LG ürünlerinin rekabetçiliğini daha da ileri düzeye taşıyacak yapay zeka özellikleri geliştirme üzerine odaklanacak. Landing AI, insanların görebileceği çözünürlüğün ötesinde çalışan yapay görüş cihazları ve algoritmalar geliştirme konusunda çalışıyor.

Daha önce Baidu’da Baş mühendis olarak çalışan ve Google Brain’in kurucusu olan Landing AI CEO’su Dr. Ng, yapay zekanın özellikle içerik üretmede dönüşebilir olduğunu belirtiyor. “Bu ortaklık sadece devrim yaratan yapay zeka destekli ürünler geliştirmek değil aynı zamanda yapay zekanın desteklediği bir gelecek için çalışma vizyonumuzu daha da ileriye taşımak arzumuzun bir göstergesi.”

Dr. Park da Landing AI ile birlikte çalışmaya başlamak için sabırsızlandıklarını belirttikten sonra sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu işbirliği ile kullanım kolaylığını üst seviyelere taşıyacak ve çok daha gelişmiş yapay zeka teknolojisi ile kullanıcılarımıza çok daha gelişmiş bir yaşam sunacağız.”