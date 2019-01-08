LG, otomobil devrimini hızlandırmak için

Microsoft ile bir ortaklık başlattı!

LG, yapay zekaya dayalı araç stratejisini geliştirmek için Microsoft Azure

teknolojisini kullanmaya başlayacak.

LG Electronics (LG) otonom sürüş ve bilgi-eğlence sistemi alanındaki konumunu geliştirmek ve daha da büyütmek amacıyla Microsoft ile bir iş birliği başlattı. İş birliği kapsamında LG, mevcut dijital platformunun şirket için ana büyüme motorlarından biri olarak görülen araç endüstrisi için dönüşümünü Microsoft’un gelecekteki sürücüsüz araba yazılımı ile birlikte Microsoft’un Azure bulut ve yapay zeka teknolojilerini de kullanarak hızlandıracak.

LG, Microsoft’un yapay zeka bilgisini İleri Sürücü Destek Sistemleri (ADAS), Sürücü Durum İzleme Kamerası (DSM) ve Çok Amaçlı Ön Kamera ürünlerine uygulayarak Microsoft’un sanal asistan çözümünü kendi bilgi-eğlence sistemlerine dahil edecek. Azure Data Box hizmeti ile veri toplama, otomatik sürüş yazılımının daha da akıllıca büyümesine yardımcı olacak bir kütüphane oluşturmak için otomatik olarak yüklenebilecek.

LG’nin gelecek dönem planları arasında en son teknolojiyi kullanarak yenilikçi dijital gelişim ve pilot çalışmalar oluşturmak da bulunuyor. Microsoft Azure tarafından desteklenen yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve grafik işlem birimi (GPU), LG Yapay Zeka’nın otomatik sürüş yazılımını öğrenmesi ve geliştirmesi için gereken süreyi de büyük ölçüde azaltacak. Normalde otomatik sürüş sistemlerinin şehirlerdeki yol ve trafik yapılarını kavrayabilmesi için 1 günden fazla zaman gerekirken, Azure ile sadece birkaç dakika sürecek.

Azure, Yapay Zeka otomatik sürüş yazılımının sürücülerin farklı kalıplarını öğrenmesinin yanı sıra yayalar ve diğer nesneleri de ayırt etmesine yardımcı olacak. İleri Sürücü Destek Sistemleri içerisine Azure tarafından geliştirilen Yapay Zeka otomatik sürüş yazılımını ekleyerek, Sürücü Durum İzleme Kamera ve Çok Amaçlı Ön Kameranın performansı çarpıcı biçimde geliştirilebilecek.

Azure, Yapay Zeka otomatik sürüş yazılımını geliştirme yeteneğine ek olarak, yapay zeka hizmetleriyle birlikte sesin etkin olarak kullanılacağı bir Sanal Asistan Çözüm Hızlandırıcısına da sahiptir. Azure'un yardımıyla LG’nin araç bilgi-eğlence sistemi, sürücülerin yoldaki trafik koşullarını kolayca ve hızlı bir şekilde kontrol etmelerini, yakındaki restoranları bulmalarını, sık kullanılan şarkıları görmelerini de sağlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan LG Araç Yedek Parçaları Bölümü Başkanı Kim Jin-yong, “LG olarak bu iş birliğinden beklentimiz, Microsoft’un gelişmiş bulut altyapısının otomotiv bileşenleriyle bir araya gelerek endüstriyi bir bütün olarak hızlandırmasıdır. “Biz Microsoft ve LG teknolojilerinin bir araya gelmesinin kendi kendini idare eden araçlar için Yapay Zeka'nın da yeni bir referans noktası oluşturacağından eminiz.” dedi.

Microsoft'ta Otomotiv Bölümü Genel Müdürü Sanjay Ravi ise “LG ve Microsoft, taşımacılığın geleceğini şekillendirmeye yardımcı olabilir. Birlikte çalışarak, otomobil üreticilerine farklılaşmış mobilite deneyimleri sunma, yeni hizmetler ve gelir fırsatları yaratma ve daha güvenli, daha akıllı ve daha sürdürülebilir araçlar oluşturma yetisi verebiliriz.” dedi.