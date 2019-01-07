CES 2019 açılış konuşmasını yapan

LG’den daha da iyi bir yaşam için yapay

zeka vaadi!

CES 2019 açılış konuşmasını yapan LG Electronics Teknoloji Direktörü Dr. I.P.

Park, yapay zeka yenilikleriyle geliştirilmiş, kullanıcı odaklı yaşam öngörülerini

paylaştı.

LG Electronics (LG) Teknoloji Direktörü (CTO’su) Dr. I.P. Park, dünyanın önde gelen tüketici elektroniği fuarı CES 2019’da açılış konuşmasını gerçekleştirerek, şirketin geleceğe yönelik vizyonunu “Daha İyi Bir Yaşam İçin Yapay Zeka” başlıklı konuşmasında anlattı. 7 Ocak Pazartesi günü Las Vegas’ta MGM Park Tiyatrosu’nda düzenlenen açılış etkinliğinde, Dr. Park, yapay zekanın üç temel unsurunun (Evolve, Connect ve Open- Geliş, Bağlan, Aç), gerçek dünya için çok gelişmiş çözümler içeren bir ekosistem sunabileceğinin altını çizdi.

Tüketici odaklı Yapay Zeka teknolojisinin öncüsü olan LG, yapay zekanın tüketicilerin yaşamlarındaki yararlı yönlerini anlatmakta da her zaman lider rol oynadı. LG CTO’su Dr. Park da yaptığı açılış konuşmasında, LG'nin günlük yaşama uyarladığı yapay zeka teknolojilerini sektör temsilcisi, kanaat önderleri ve gazetecilerden meydana gelen 3.000'den fazla katılımcıya göstererek anlattı. LG CLOi GuideBot, konuşma esnasında Dr. Park ile aynı sahne ışığını paylaşarak CES açılış konuşmasına yardımcı olan ilk robot oldu.

Konuşmasına “Teknoloji hayatınızı iyileştirir mi?” sorusuyla başlayan Dr. Park, sorusunu; “Son yüzyılda, buzdolapları, çamaşır makineleri, elektrikli süpürgeler gibi ev aletleri ev işlerinde harcanan zamanı yaklaşık %75 oranında azalttı ancak bilişsel emek miktarını önemli ölçüde arttırdı. Yani cevap yapay zekada yatıyor, bunun için de gerçek zekayı başarabilmemiz gerekiyor.” diye yanıtladı.

LG, 2017 yılında gerçekleştirdiği yapay zeka markası LG ThinQ lansmanından bu yana klima, çamaşır makinesi, akıllı telefonlar ve robot elektrikli süpürgelerini kapsayan ürün portföyünün hızla büyüdüğünü gördü. Dr. Park da konuşmasında, LG'nin yapay zeka gücünü kullanan bu cihazlarındaki yenilikleri anlattı. Ev aletleri kategorisinden kendi kendine öğrenebilen öğrenmeli bir çamaşır makinesi ve arızaları otomatik olarak tespit edebilen ve kendi kendini iyileştiren klimalardan örnek veren Dr. Park sözlerine şöyle devam etti:

“Ama ben sadece iyileştirmelerden değil, daha fazlasından bahsetmek istiyorum. Tüketici elektroniği alanında lider bir üretici olarak hedefimiz, LG’nin mevcut rolünün ötesine geçerek, gerçekten akıllı bir yaşam tarzı sunuyor olmak” dedi. LG’nin yapay zeka çağına yönelik vizyonunu ilan eden Dr. Park, üç ana unsurun (Evolve, Connect ve Open) yapay zeka teknolojisini günlük yaşamın her yönünü dönüştürmek için nasıl güçlendireceğini açıkladı: “LG ThinQ ürünleri, kullanıcı hakkında bilgi edinerek, onların hayatlarıyla kusursuz bir şekilde bağlantı kuracak ve daha iyi bir yaşam için yeni ortaklıklar ve işbirlikleriyle daha da güçlenmiş bir eko-inovasyon sistemi açarak gelişecektir.”

Dr. Park tüketici elektroniğinde gelişen zekanın önemini vurguladı. Yapay zeka bağlantılı cihazların basit ses tanıma ve otomatik görev yürütmenin ötesine geçmesi için her komutun arkasındaki amacı anlayabilmeleri gerektiğinin altını çizen Dr. Park, bu tür bağlamsal anlayışın, yapay zekanın kullanıcı ile etkileşimini biriktirerek oluşabileceğini söyledi.

LG, yeni bir araç içi deneyimi sağlamak için sunduğu yenilikleri genişletmeye devam ediyor. Özerk bir sürüş devriminin başlangıcında LG, araçların tanımını bir ulaşım aracından mobil alana kadar değiştirmek ve genişletmek için yola çıkıyor. LG’nin yapay zeka özellikli kabin çözümü, kullanıcıların araçlarını konferans salonundan sinema salonuna ve hatta kişisel alışveriş butiklerine dönüştürmelerine, zamanlarını en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olacak.

Konuşmasında bu konuya da değinen Dr. Park, “Bu yeni araç içi deneyimini geliştirmek için, hem donanımda hem de yazılımda çok çeşitli çözümler gerekiyor, bu nedenle açık işbirliğine ihtiyacımız var.” diyerek LG’nin daha kişisel bir araç içi deneyimi sağlamak için akıllı koltuklar geliştirmek amacıyla lider koltuk üreticisi Adient’le iş birliği başlattıklarını açıkladı. Dr. Park konuşmasında ayrıca, LG’nin Mart 2018’den bu yana açık kaynaklı olan işletim platformu webOS için yeni bir planı olduğunu duyurdu. Dr. Park, “Bu yıldan itibaren webOS'a, LG'nin tüm dünyadaki geliştiriciler için tescilli Yapay Zeka ThinQ platformuna açık erişimini ekliyoruz” dedi.

LG'nin şimdiye kadar akıllı ünitelere bağlayarak Yapay Zeka teknolojisinin potansiyelini daha büyük bir ölçekte ortaya koyma hedefinden bahseden Dr. Park,.” LG’nin Robot Hizmet Sunma Platformu (RSDP), birden fazla robotun işimizi ve çevremizi nasıl yönettiğimizi dönüştürmek için gördüklerini, duyduklarını ve öğrendiklerini sistematik olarak koordine edecektir. Yapay Zeka tabanlı akıllı şebeke, enerji ekosistemimizin verimliliğini üretimden depolamaya ve tüketime kadar radikal bir şekilde iyileştirmemizi sağlayacaktır. Duvarlar, tabelalar ve hatta zeminler gibi fiziksel alan unsurlarını çevrenin aktif ve akıllı bir parçası haline getirecektir.” dedi.

LG'nin açılış konuşmasında, XPRIZE Vakfı'nın kurucusu Dr. Peter Diamandis, Uzman Yapay Zeka Araştırmacısı Dr. Andrew Ng ve Luxoft Alwin Bakkenes’de Otomotiv Genel Müdürü, Qualcomm Durga Malladi’de Mühendislik Kıdemli Başkan Yardımcısı ve California San Diego Üniversitesi’nde İçeriksel Robotik Enstitüsü Müdürü Profesör Henrik Christensen de dahil olmak üzere bir çok global uzman yer aldı.

CTA Başkanı ve CEO'su Gary Shapiro, “LG, teknolojiden sağlık, tarım, ulaşım, mühendislik ve ötesine kadar hemen hemen tüm büyük endüstrileri etkileyecek olan yapay zeka devriminin ön saflarında yer alan küresel bir güç merkezidir. Bu sebeple, LG'nin CES tarihinin ilk açılış konuşması olan “Daha İyi Bir Yaşam İçin Yapay Zeka" konulu konuşması bizi çok heyecanlandırdı.” dedi.

Bu hafta Las Vegas Kongre Merkezi'nde 11100 no'lu standa giden CES 2019 ziyaretçileri, LG ThinQ Alanını inceleyerek LG'nin Yapay Zeka teknolojilerini deneyimleyebilecek.