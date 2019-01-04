LG CES 2019’da tanıtacağı yeni Styler

modelleri ile giysi bakımının geleceğini

gözler önüne seriyor!

CES 2019’da tanıtacağı Siyah Renkli Aynalı Cam Kapı ile Styler’ın zerafetini gözler önüne sermeyi amaçlayan LG, gardırop yönetimi konusunda da gelenekselliğe meydan okuyor.

LG Electronics (LG), devrim yaratan Styler giyim bakım sisteminin gelişmiş modellerini CES 2019’da tanıtarak bu konudaki ileri vizyonunu gözler önüne serecek. LG fuarda başta CES 2019 Inovasyon Ödülü’nün de kazananı olan LG Siyah Renkli Aynalı Cam Kapı Styler ve tamamen yeni bir sanal moda deneyimi yaşatmayı amaçlayan AI bağlantılı LG Smart Mirror olmak üzere kalabalık aileler için tasarladığı geniş kapasiteli konsept modellerini de görücüye çıkacak.

Birinci sınıf LG Siyah Renkli Aynalı Cam Kapı Styler , modern tasarımı ve kıyafetlerin hijyenik kalmasını sağlayan ileri teknolojisiyle evlere işlevsellik ve şıklığı aynı anda getiriyor. Styler’da bulunan siyah cam kapı, cihaza sofistike bir hava kazandırırken, ünitenin geniş iç hacmi kullanıcıya aynı anda dört elbise ve bir pantolonu tazeleme imkanı veriyor. Yeni LG Styler modellerine dahil edilen Smart Diagnosis™ ve SmartThinQ™ özellikleri kullanıcılara hızlı ve doğru destek ile yalnızca bir kullanıcının sesiyle Google Asistant'a girme olanağı da sunuyor.

LG Styler'ın merkezinde, gündelik çamaşırlarda mikropların ve bakterilerin yüzde 99.9'unu ortadan kaldırabildiği kanıtlanan TrueSteam™ teknolojisi bulunuyor.* Cihazda bulunan Gentle Dry özelliği hassas kumaşların daha hızlı ve daha nazik bir şekilde kurutulmasını sağlarken, ‘Pantolon askısı bakım fonksiyonu’ kırışıklıkları ortadan kaldırıyor. Kıyafetlerin derinlemesine temiz, düzenli ve bakımlı kalmasını sağlayan cihaz, içindeki sıcak, nemli havadan gelen ısıyı geri dönüştürerek enerji tüketimini azaltıyor.

CES 2019 ziyaretçileri, LG’nin büyük kapasiteli Styler’ı ile de kalabalık aileler için tasarlanmış giyim çözümünü de deneyimleyebilecek. LG Siyah Renkli Aynalı Cam Kapı Styler’ın genişletilmiş bir versiyonu olan büyük kapasiteli Styler’a hareketli askılarda tam boy paltolar da dahil beş giysinin yanı sıra bir de pantolon sığabiliyor.

LG ayrıca sanal olarak tasarlanmış AI servisi ile tasarlanmış Smart Mirror modeli ile de geleceğin yatak odasına bir bakış sunuyor. Bu modelde bulunan LG ThinQ akıllı ayna, kullanıcıya moda önerileri ve sanal aksesuarlar ile kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunarak kullanıcıların mağazaya gidip denemeye ihtiyaç duymadan kıyafet satın almalarını sağlayabiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan LG Electronics ve Ev Aletleri ve Hava Çözümleri Bölümü Başkanı Song Dae-hyun “LG olarak Styler modellerimizin yeteneklerini arttırmak ve kapsamlarını genişletmek konusunda oldukça heyecanlıyız. Gardırop yönetiminin su ve kuru temizlemeden çok daha fazlası olduğunun farkında olan kullanıcılarımıza gelişmiş ürünlerimizi sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

LG’nin inovatif giyim bakım çözümlerini deneyimlemek isteyen CES 2019 ziyaretçileri 8-11 Ocak tarihleri arasında, Las Vegas Kongre Merkezi’ndeki 11100 numaralı standa uğrayabilir.

*British Allergy Foundation tarafından, TrueSteam™ in alerjen ve bakterilerin dezenfekte edilmesi ve azaltılmasında yüzde 99.9'dan fazla etkili olduğu kanıtlanmıştır.