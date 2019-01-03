Yeni LG TV’ler, ThinQ AI ve ikinci nesil

Alpha 9 işlemcinin bir araya gelmesiyle

yepyeni bir kullanıcı deneyimi sunuyor!

LG'nin CES 2019’da tanıtacağı en yeni televizyonları, yapay zeka ve derin

öğrenme teknolojileri sayesinde 8K çözünürlükte optimize edilmiş bir görüntü ve

ses sunuyor.

LG Electronics (LG), CES 2019'da tanıtacağı ThinQ AI yapay zeka teknolojisi ile geliştirdiği 2019 model televizyonlarıyla ev eğlence deneyimini yine zirveye taşıyor. Şirketin ikinci nesil α (Alpha) 9 işlemcisi ve derin öğrenme algoritması ile donatılan yeni model televizyonları, kullanıcıya göre optimize edilmiş içerik sağlamak amacıyla içerik kaynağını analiz ederek gelişmiş görüntü ve ses kalitesi sunuyor.

LG’nin 2019 model televizyon serisi, Google Assistant ve Amazon Alexa gibi birçok platformda popüler yapay zeka hizmetlerine erişim sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca televizyonda bulunan akıllı ses tanıma fonksiyonu ile akıllı ev cihazlarını doğrudan televizyondan kontrol etmenin rahatlığını yaşayacak.

LG'nin Z9, W9, E9 ve C9 modellerinden oluşan yeni OLED TV serisinde kullanılan ikinci nesil α9 işlemci, (bir milyondan fazla görsel verinin oluşturduğu geniş bir veri tabanından geliştirilen) derin öğrenme algoritması sayesinde görüntü ve ses kalitesini yükseltiyor, içeriğin doğru tanınmasını ve optimum görsel çıktının elde edilmesini sağlıyor. LG’nin 88 inçlik 8K çözünürlüklü Z9 model OLED TV’si, görüntü yükseltme ve iyileştirilmiş gürültü azaltma özelliği sayesinde keskin, canlı ve gerçekçi 8K görüntü kalitesi sunuyor.

LG’nin 2019 model akıllı televizyonlarında bulunan ikinci nesil α9 işlemci, insan gözünün görüntüleri farklı ışıklandırmada nasıl algıladığını belirleyerek, ton haritalama eğrisini ortam koşullarına uygun olacak şekilde ayarlıyor. Işık seviyelerini ölçmek için televizyonda bulunan ortam ışık sensörünü kullanan işlemci, gerektiğinde parlaklığı otomatik olarak ayarlıyor. İkinci nesil α9 işlemci ile güçlendirilmiş 2019 model AI TV’ler, en karanlık ve en parlak ortamlarda bile inanılmaz kontrast, detay ve renk derinliği sağlayabilmek için HDR içeriğini daha da geliştirebiliyor. Ayrıca LG, Dolby’nin en son görüntüleme yeniliklerinden yararlanarak Dolby Vision desteği ile değişken ortam ışığı altında benzersiz bir HDR deneyimi sağlıyor.

5.1 surround ses sağlamak için ses kalitesinin ortam koşullarına uygun olarak iki kanallı sesi karıştırabilen akıllı bir algoritma ile artırıldığı televizyonda, ikinci nesil α9 işlemci sayesinde içerik türüne göre çıktı optimize edilerek, filmlerde, dizilerde ve haber bültenlerindeki sesler netleştiriliyor. Kullanıcılar, ses ayarlarını oda koşullarına göre ayarlayabiliyor veya LG TV'nin konumlandırmasına göre uygun seviyeleri akıllıca ayarlamasına izin verebiliyor. LG’nin 2019 model premium televizyonlarında 360 derece surround ses deneyimi sağlayan Dolby Atmos desteği de bulunuyor.

LG’nin ThinQ AI platformundaki Google Assistant desteği, kullanıcıların günlük görevleri yönetmelerine, sorgularına cevap bulmalarına ve uyumlu akıllı ev cihazlarını kontrol etmelerine olanak tanımak için bu yılki seriye dahil edildi. Böylece kullanıcılar, ekranda oynatılan programdan çıkmadan ya da telefonlarına ihtiyaç duymadan televizyonlarından yemek siparişi bile verebilecek.

LG, yapay zeka alanındaki iş birliklerine Amazon’u da dahil ederek, ThinQ AI özellikli TV'lerinde Amazon Alexa desteğini de kullanıcılara sunuyor. Kullanıcılar, LG’nin hareket sensörlü Sihirli Kumanda’sı üzerindeki Amazon Prime Video tuşuna basarak ve sadece sesli komut vererek akıllı ev cihazlarını yönetebilir, soru sorabilir ve Alexa’nın binlerce yeteneğinden faydalanabilirler.

ThinQ AI özellikli LG 2019 model TV’lerde kullanıcıların aileleriyle bir plan yapmaları, internetten verdikleri siparişleri kontrol etmeleri veya bir otelde oda ayırmaları çok kolay olacak. Ayrıca LG’nin ThinQ AI özellikli 2019 TV’lerinde bulunan akıllı ses tanıma özelliği sayesinde, kullanıcıların sordukları sorulara doğru cevap almaları da daha kolaylaşacak. Türkçe dilini de destekleyen bu teknoloji, ThinQ AI özellikli LG TV'lerde geçerli olacak.

İkinci nesil α9 işlemci ayrıca şirketin 2019 amiral gemisi olan 75 inç 8K TV'ye (model SM99) de güç veriyor. LG’nin NanoCell TV adıyla piyasaya süreceği 2019 premium TV serisi de (SM9X ve SM8X) ThinQ AI ve derin öğrenme algoritması ile güçlendirilmiş yapay zeka teknolojisi ile geliştirilmiş görüntü ve ses sunuyor.

HDMI 2.1 bağlantı noktalarının eklenmesiyle, tüm 2019 OLED TV'ler ve ThinQ AI özellikli NanoCell TV'ler, High Frame Rate (HFR) yani saniyelik yüksek görüntü oranını destekliyor. Böylece, spor ve aksiyon filmleri gibi hızlı aksiyon içeriğinin daha iyi görüntülenmesi sağlanıyor. Gelişmiş Audio Return Channel (eARC) sistemi, ev sinema tutkunlarının HDMI bağlantısını sorunsuz bir şekilde kullanmalarını ve mevcut en yüksek kalitede ses deneyimi yaşamalarını sağlıyor. Oyuncular için de mükemmel bir seçenek olan yeni LG televizyonları, Variable Refresh Rate (VRR) sayesinde takılma olmadan temiz bir görüntü elde edilmesine yardımcı olan Low Latency Mode (ALLM) ile uyumlu.

LG, ThinQ AI özellikli 2019 model TV'lerini 8-11 Ocak tarihleri arasında Las Vegas Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek CES 2019'da 11100 numaralı standda ziyaretçilerin beğenisine sunacak.