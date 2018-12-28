LG, yeni TwinWash çamaşır makinesi ve kurutucu

setini CES 2019’da tanıtacak!



LG, önden yüklemeli çamaşır yıkama ve kurutma çözümlerini içeren büyük

kapasiteli TWINWash™’ın tanıtımını CES 2019’ta gerçekleştirecek.

LG Electronics’in (LG) büyük kapasiteli TWINWash™ çamaşır makinesi ve kurutucusu CES 2019’da ilk kez görücüye çıkacak. TWINWash™ mini ve DUAL Inverter Heat Pump™ kurutucudan oluşan ultra geniş kapasiteli sistem, tek seferde iki yükü birden yıkayıp, düşük sıcaklıkta kurutmayı mümkün kılarken, Wi-Fi ve SmartThinQ® bağlantılarıyla da kullanıcılara akıllı bir ev hayatı sunuyor.

LG’nin yeni çamaşır çözümleri, 27 inçlik LG TWINWash önden yüklemeli çamaşır makinesi ve DUAL Inverter Heat Pump™ kurutucuyu içeriyor. Ana yıkayıcı büyük yükleri üstlenirken, alt taraftaki TWINWash™ mini ünitesi daha küçük çamaşırlar ya da yumuşak bir dokunuş gerektiren hassas giysiler için ideal bir yıkama sunuyor. Daha fazla kapasite ve eş zamanlı yıkama özelliğine sahip LG TWINWash, aynı zamanda bir yorgan ve büyük bir nevresim takımını kolayca yıkayabilmesi gibi özellikleriyle büyük aileler için ideal bir çözüm haline geliyor.

LG'nin, gelişmiş yıkayıcısında 6 farklı yıkama hareketini birleştiren 6Motion™ ve 5 hızlı püskürtücünün birleşiminden oluşan TurboWash™ 360° gibi en son teknolojiler kullanılarak kirlere derinlemesine nüfuz ediliyor. Yeni kurutucunun Çift İnverter Isı Pompası daha fazla enerji tasarrufu sağlarken, makinede bulunan düşük kurutma sıcaklığı ise çamaşırların kırışmasını önlüyor ve daha uzun ömürlü olmasına katkı sağlıyor. Makinede bulunan Otomatik Kondenser Temizleme Sistemi de hava sirkülasyonunu iyileştirmek ve üstün kurutma sonuçları sağlamak için kondenser tüy ve kirden arındırıyor.

Google Asistant ve Amazon Alexa ile de uyumlu olan yeni LG TWINWash, Wi-Fi ve SmartThinQ özellikleriyle makinelerin uzaktan kontrol edebilmesine olanak tanıyor. LG'nin akıllı teknolojisi ile geliştirilmiş kurutucunun akıllı eşleştirme özelliği ise çamaşır için en uygun ayarı önerdiğinden, bir kurutma döngüsünü manuel olarak seçme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

LG'nin yeni TwinWash çamaşır yıkama ve kurutma makineleri sadece giysilerin en iyi şekilde görünmesini sağlamakla kalmıyor; tasarımı ve siyah çelik kaplamalı görüntüsüyle de evlere şıklık katıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan LG Ev Eşyaları ve İklimlendirme Bölüm Başkanı Song Dae-hyun, “2015 yılında kullanıcıların daha kolay ve rahat çamaşır yıkamalarını sağlamak için piyasaya sunduğumuz TWINWash teknolojisini gün geçtikçe daha da geliştiriyoruz. LG olarak hayata geçirdiğimiz temel teknolojilerimizi sürekli geliştirerek, hayatı kolaylaştıran akıllı ürünler sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

CES 2019 ziyaretçileri, LG'nin yeni çamaşır yıkama çözümlerini, 8-11 Ocak tarihleri arasında Las Vegas Kongre Merkezi'nde 11100 numaralı stantta görebilecek.