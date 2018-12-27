LG’nin akıllı servis robotları, heyecan verici

özellikleriyle ticarileşmeye hazırlanıyor!

LG Electronics, (LG) CES 2019'da yakın zamanda ticarileşmeye de hazırlandığı gelişmiş servis robotları serisinin yanında, giyilebilir CLOi SuitBot'un güncellenmiş bir versiyonunu da tanıtacak. Rahat bir şekilde giyenin üstüne oturması ve doğal hareket eden eklemleri sayesinde CLOi SuitBot, yürürken, ayakta dururken ya da çalışırken belden aşağısının çok daha rahat ve doğal hareket etmesini sağlayacak. PorterBot, ServeBot ve CartBot’tan oluşan gelişmiş CLOi servis robotları ise LG'nin sürekli gelişen yapay zeka ve robotik bilgisini sürekli geliştiren yeteneklerini gözler önüne serecek.

İlk olarak geçtiğimiz sonbaharda Berlin'de tanıtılan LG CLOi SuitBot, güncellenmiş haliyle kullanıcıların belini destekliyor ve ağır yükleri kaldırma ve indirme gibi fiziken zorlayıcı işleri yaparken, yaralanma ve yorgunluk riskini azaltmak için kullanıcının kendi kas gücünü artırıyor. SuitBot, 50 derecelik esneme ve belin 90 derecelik bükülmesini sağlayarak kullanıcının esnekliğini arttırıyor, kullanıcı dik konumda dururken de 65 derecelik bükülmeye imkan veriyor.LG’nin Giyilebilir CLOi SuitBot’u 1 saat boyunca tek bir şarjla çalışıyor ve şarj olması sadece 1 saat sürüyor.

İlk olarak CES 2018'de tanıtılan PorterBot, ServeBot ve CartBot ise müşterilere yardımcı olmak, bavulları taşımak, yemek teslim etmek ve yiyecek taşımak için havaalanları, oteller, süpermarketler ve alışveriş merkezleri gibi ortamlar için tasarlandı. Yeni LG CLOi servis robotları, asansörler ve otomatik kapılar gibi mekanizmalar ile iletişime geçebilmeleri için daha gelişmiş bir özerk navigasyon sistemi ve bağlantı ile güncellendi. Yapay zeka teknolojisini kullanan LG CLOi robotları, performansını sürekli iyileştirmek için müşterilerin kullanım modellerini analiz edebiliyor. Müşterilerle doğal etkileşimi kolaylaştırmak için dokunmatik ekranlar ve ses tanıma özelliğine sahip LG CLOi, soruları yanıtlama ve ödemeleri işleme gibi daha karmaşık işleri yapabiliyor.

Bağımsız şekilde çalışabilecek şekilde tasarlanan bu akıllı robotlar bağımsız olarak şarjları azaldığında bir şarj istasyonuna gidip tamamen şarj olduktan sonra görevine geri dönebiliyor. Robotlar ayrıca günlük olarak kendi kendine teşhis ve otomatik raporlama gerçekleştirebiliyor.

LG’nin Robotik İşletme Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Roh Jin-seo, “Tüm robot serimiz tarafından kaydedilen ilerleme, yakın gelecekte gerçek dünyaya robotik bir çözüm sağlama konusunda verdiğimiz taahhüdün bir göstergesi. İçinde bulunduğu çevreyi analiz etme ve anlama yeteneği ile LG CLOi servis robotları, otomasyon ve yapay zekaya yaptığımız Ar-Ge yatırımlarının sonucudur.” dedi.