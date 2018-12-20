LG, yeni ‘Ultra’ monitör serisini CES’te tanıtacak!

LG’nin CES 2019’da tanıtacağı UltraWide monitörü üstün özellikleriyle çalışanlar

için verimli bir çalışma ortamı sağlarken, UltraGear monitörü ise oyun severlere

etkileyici bir performans sunuyor.

LG Electronics (LG), Ocak ayının ilk haftasında düzenlenecek CES 2019’da ‘Ultra’ monitör serisini tanıtacak. Monitör sektöründe de inovatif ürünleiyle tanınan LG’nin 32:9 en boy oranına sahip 49 inçlik LG UltraWide Monitörü (model 49WL95) çalışanlar için çok güçlü bir alternatif olarak konumlanıyor. 21:9 en boy oranına sahip 38 inçlik UltraGear Monitörü ise (model 38GL950G) üstün görüntü kalitesiyle hızı bir araya getirerek oyun severlerin talep ettiği etkileyici deneyimi sunuyor.

LG UltraWide Monitör, çalışanlara yüksek performans vadediyor

LG’nin en yeni UltraWide Monitörü, olağanüstü görüntü kalitesi sunan 32:9 en boy oranlı geniş kavisli ekranıyla sektörde ideal bir cihaz olarak konumlanıyor. Sinematik ekran ölçeğine sahip LG 49WL95, hantal ve çok ekranın yerini alan yüksek kaliteli bir çözümdür. 5120 x 1440 piksele sahip monitör, inç başına düşen 108 piksel ile görüntü netliği sağlarken, belge ve dokümanların okunması ile video ve görsellerin montajlanmasını kolaylaştırıyor.

LG’nin premium IPS ekran teknolojisine sahip UltraWide monitörü, özellikle görüntü doğruluğu ve kalitesinin çok kritik olduğu finans, IT, tasarım ve mimaride çalışanlar için ideal bir cihaz haline gelirken, HDR10 desteği ile de HDR özellikli oyunları ve videoları da görüntüleyebiliyor. Ayrıca UltraWide Monitör, LG’nin endüstri lideri IPS teknolojisini kullanarak, sRGB renk gamının yüzde 99'unu sunuyor.

LG UltraWide monitörde, birden çok kaynaktan gelen içeriği yan yana görüntülemek ve aynı anda birden çok uygulama ile çalışmak için Picture-by-Picture (PBP) özelliği de bulunuyor. Monitörde bulunan Çift Denetleyici Yazılım özelliği, iş akışını iyileştirmek ve verimliliği artırmak için PBP ile sorunsuz bir şekilde çalışarak, tek bir klavye ve fare aracılığıyla çeşitli cihazlara bağlantı sağlayabiliyor.

USB Type-C bağlantı noktaları ile kullanıcılar veri aktarımı yaparken eş zamanlı olarak cihazlarını - hatta dizüstü bilgisayarlarını bile şarj edebiliyor. Minimalist tasarımıyla oldukça şık olan monitörün kavisli ekranı, film ve benzeri içerikleri izlerken izleyicideki sanal gerçeklik hissinin de artmasına yardımcı oluyor.

2019 LG UltraGear Oyun Monitörü

LG, hızlı ve akıcı oyun oynamayı sağlayan 144Hz yenileme hızına sahip yeni Nano IPS UltraGear Monitörü, NVIDIA G-SYNC’in desteği ile CES’te oyunseverlerin beğenisine sunuyor. . 3840 x 1600 çözünürlüğe ve DCI-P3 renk gamının yüzde 98'ini içeren renk reprodüksiyonuna sahip monitör, 21:9 en boy oranına sahip kavisli ekranı ve neredeyse çerçevesiz tasarımıyla oyuncuları oyunun içine çekiyor. Kapsamlı bir oyun ortamı için tasarlanan Sphere Lighting, oyuncuların ruh hallerine göre ayarlanabilen ve aynı zamanda göz yorgunluğunu azaltmaya da yardımcı olan 6 farklı renk ayarı sunuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan LG'nin IT Bölüm Başkanı Jang Ik-hwan “LG olarak, farklı segmentler için farklı özellik ve işlevlerle geliştirilmiş monitörlerimizi pazara sunacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz. ‘Ultra’ serisi yeni monitörlerimiz, verimliliğe, görüntü kalitesine ve oyunlara öncelik veren geniş model yelpazesiyle, farklı segmentlerdeki kullanıcılara en iyi performansı sunmayı garanti ediyor.” dedi.

CES 2019 ziyaretçileri, LG'nin 8-11 Ocak tarihleri arasında Las Vegas Kongre Merkezi'nde 11100 numaralı stantta LG'nin ‘Ultra’ serisi gelişmiş monitörlerini görebilecek.