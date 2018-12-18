2019 teknolojileri hakkında her şey CES’te

konuşulacak!

Hepimiz biliyoruz ki CES Fuarı, tüketici teknolojileri işinde olan herkes için dünyanın en büyük buluşma yeri ve şirketlerin inovasyonlarını sergileyecekleri en iyi zamandır.2017 yılında yaklaşık 1,17 milyar ABD doları değerinde olan ve 2024 yılında yaklaşık 1,79 milyar ABD dolarına ulaşması beklenen CES, aslında küresel tüketici teknolojisi sektörünü temsil ediyor. 51. yılında yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle birlikte daha da gelişen CES, 2019 yılında da Ocak ayının ilk haftası, tüm dünyadan çok sayıda katılımcı ve gazeteci ile birlikte Las Vegas'ta gerçekleşecek. CES 2019’un açılış konuşmalarından birini ise 7 Ocak Pazartesi günü LG Teknoloji Direktörü Dr. I.P. Park gerçekleştirecek. Dr. I.P. Park yapacağı konuşmada yapay zeka teknolojilerinin tüketicilerin günlük hayatlarına getirdiği avantajları ve bu konudaki yeni bakış açılarını anlatacak.

Üç boyutlu teknolojilere talep artıyor

Üç boyutlu teknoloji, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) ile geniş uygulama yelpazesi edinerek çeşitli sektörlerde ilgi konusu oldu. Bu teknolojiler 30 yıldan fazla bir süredir var olmasına rağmen, yüksek geliştirme maliyetleri ilerlemelerini geciktirdi. Ancak yine de 2014 yılında 1 milyondan az VR kullanıcısı bulunan sektör, bugün 114 milyon kullanıcıya ulaşarak hızla büyüdü. Üç boyutlu teknolojinin ilk başarılı uygulamalarından biri, kullanıcıların gerçek dünyadaki Pokemonları yakalamak için akıllı telefonlarına yükledikleri Pokemon Go oyunu oldu. Bu oyun, üç boyutlu teknolojinin tüketiciler için kolayca erişilebilir hale getirilmesine teşvik etti. Birçok şirket, yapay zeka (AI) kullanmaya bile başladı.

Bu teknolojileri tüketicilerinin günlük hayatlarına sokan LG Electronics (LG), akıllı cihaz portföyü ile maksimum performans ve kontrol sunuyor.Hayata geçirdiği yapay zeka odaklı teknolojilerle günlük yaşamın bir parçası haline gelen cihazların, sadece birer makine değil, aynı zamanda birbirleriyle interaktif ilişki kuran bir ekosistem oluşturmasını amaçlayan LG, kullanıcıların hayatlarına 360 derecelik bir değişim sağlıyor. LG’nin yapay zeka stratejisi mutfaktan ev konforuna, mobiliteden eğlenceye hayatın her alanında kullanıcılara büyük fayda yaratıyor.

Eğlence seviye atlıyor

Eğlence sektörü son zamanlarda özellikle e-spor ve oyun severler için üç boyutlu teknolojiyi gündeme getirdi. VR atari salonları ve tema parkların sayısı artmaya başladı. LG de sürükleyici bir eğlence deneyimi arayanları tatmin etmek için televizyonların, monitörlerin, projektörlerin ve hoparlörlerin kapsamlı bir ses ve görsel koleksiyonunu sunuyor. Akıllı teknolojiyle güçlendirilen LG ürünleri, film meraklılarından oyun fanatiklerine kadar herkese hem kalite hem de performansı bir arada sağlıyor.

Yeni nesil teknolojiler hayatı şekillendiriyor

2019, 5G ve kuantum bilişim teknolojisiyle gelecek nesil teknolojilerin yılı olacağa benziyor.Kuantum teknolojisi ve bilgi işlem, iş hayatı ve hükümetler üzerindeki etkisini çoktan yaratmış olsa da, henüz tüketici pazarına girmedi. 2019, Google gibi kuruluşların AI'nın gelişimini iyileştirmek için değişik teknolojilere yönelmesi ve NASA'nın karmaşık lojistik sorunları çözmek için kuantum teknoloji kullanmasıyla kuantum teknolojisi açısından önemli bir yıl olacağını gösteriyor. 5G’nin ise 4G’lerden 20 kat daha hızlı olması beklenirken, her iki teknoloji de akıllı evler ve şehirler için ihtiyaç duyulan AI ve makine öğreniminin daha etkin bir şekilde geliştirilmesini sağlıyor.

Tasarım ve teknoloji birleşiyor

LG’nin akıllı telefon fotoğrafçılığının standartlarını yeniden tanımlayan 5 kameralı birinci sınıf akıllı telefonu LG V40ThinQ,hayatın değerli anlarını farklı bir perspektiften yakalamak ve sosyal medyada içerik yaratan hikaye anlatıcılarına bir akıllı telefon sunmak amacıyla geliştirildi. Üstün performansıyla olduğu kadar tasarımı, rengi ve formuyla da göz dolduran LG V40ThinQ, benzersiz tasarımı ile kullanıcılarda kusursuz kavrama hissi yaratıyor.

Bütün bu özellikleriyle CES 2019 Yenilik Ödülleri’ne layık görülen LG V40ThinQ, Cine Shot, 3D Işık Efekti, Makyaj Pro, Özel Arka Plan, Avatarım ve AR Emoji gibi yeni özelliklerle her bakış açısını yakalayan kapsamlı bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Devrim niteliğindeki teknolojilerini kullanıcıyla buluşturan LG inovasyon ve estetiği harmanlayarak hayata geçirdiği LG SIGNATURE koleksiyonu ile de ev aletlerini radikal bir şekilde yeniden tanımlıyor. LG'nin ‘Art of Essence-Sanatın Ruhu’ tasarım anlayışının bir sonucu olan LG SIGNATURE, her bir ürünün orjinal ruhunun görselleştirilmesini temel alıyor. LG SIGNATURE ürünleri kullanıcılarda özel ve eşsiz olduğu duygusunu yaratıyor.

Ödüllü LG SIGNATURE InstaView Door-in-Door™ buzdolabında kullanıcılar, sadece iki tıklama ile buzdolabının kapısını açmadan içerisinde yer alan besinleri görebiliyorlar. Bunun yanı sıra, geniş Door-in-Door™ bölmesi tüketicilerin hızlıca erişmek istedikleri aperatif ve içecekleri kolayca saklamalarına olanak tanırken, aynı zamanda soğuk hava kaybını önemli ölçüde azaltıp, gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor. LG SIGNATURE InstaView Door-in-Door buzdolabında bulunan Otomatik Açık Kapı özelliğiyle kullanıcı, buzdolabının yanına geldiğinde kapının otomatik olarak açılmasını sağlıyor.

Sinema deneyimi evlerde yaşanıyor

Tüketiciler özellikle kış aylarında evde vakit geçirmeyi tercih ediyor. Favori filmleri ev konforunda izlemeyi herkes sever… Çok daha masrafsız olmasının yanı sıra filmin istenildiği zaman durdurulabilmesi, istenildiği zaman konuşabilmek gibi özgürlükler, evde film izlemeyi çok daha cazip kılıyor. Bunun farkında olan LG, sinemada bulunan sürükleyici deneyimin evde de yaşanmasına olanak sağlıyor. LG’nin gelişmiş özelliklere sahip projektörü LG CineBeam, bir kez daha ev eğlencesi çıtasını yükselterek kullanıcılarının hayatını zenginleştiriyor. Aileyi bir araya getirmek ya da bir partiye ev sahipliği yapmak için mükemmel bir ortam sunan LG'nin üstün görüntü kalitesine sahip 4K projektörü CineBeam, LG'nin Meridian teknolojisine sahip ev sistemi hoparlörleriyle birleşerek herkesin hayran kalacağı bir deneyim yaşamayı mümkün kılıyor.

Televizyon izleme de dünya genelinde en sık yapılan etkinliklerden biri, günümüzde insanların çoğu günde yaklaşık 8 saatini televizyon izleyerek geçiriyor. LG’nin OLED ve Nano Cell TV serisi evde sinema kalitesinde film izlenmesini mümkün kılıyor. Daha geniş görüş açılarına sahip televizyonlar, yüksek görüntü kalitesi, gelişmiş ses sitemleri ile tüm ailenin bir arada ortak bir ev eğlencesi yaşamasına imkan veriyor.

Yapay zeka ve robotiğin muhteşem uyumu

Yapay zeka, robotlarla bir araya getirildiğinde, bilim kurgu filmlerini aratmayacak olanaklara yol açabiliyor. Bu kapsamda HOM BOT gibi robot elektrikli süpürgelere sahip LG de heyecan verici yeni konsept çalışmaları yapıyor.

Günümüz cihazları kullanıcıyla iletişim kurabiliyor ve çevredeki ortamdaki değişikliklere uyum sağlayabiliyor. Örneğin, LG ticari klimalar artık sıcak yaz aylarında sadece soğuk hava sağlamıyor. Bugün, ne zaman ve hangi seçeneği uygulayacağını akıllıca algılayarak havayı da ısıtabiliyor, nemini alabiliyor ve temiz hava sağlayabiliyor. LG, robot sektöründe de lider konuma ulaşmayı hedefliyor. Bu hedefi için yoğun AR-GE çalışmalarında bulunan LG, deneyimlerinden öğrenen ve gelişen robotları tasarlamak ve geliştirmek için aktif iş birlikleri de yapıyor.

LG son olarak, yemek tarifleriyle akıllı cihazları birleştirerek herkesi harika yemek pişirmeye teşvik eden Drop Kitchen OS platformunun geliştiricisi Drop ile bir iş birliği başlattı. Daha kaliteli bir mutfak deneyimi yaratmak için başlatılan ortaklık kapsamında LG’nin fırın gibi akıllı cihazları, Innit ve SideChef akıllı tarif uygulamalarıyla bağlantı kurabilerek, hatta burada yer alan tarifleri kolayca hazırlayabilecek. Birbirinden farklı tarifleri mutfaktaki cihazlarla birleştiren iş birliği, minimum emek ile birbirinden lezzetli yemeklerin ortaya çıkmasını sağlayacak.

LG akıllı mutfak kullanıcıları, buzdolabının gömülü ekranlarından tariflere bakarken yapmak istedikleri yemeği seçebilecek. Doğru yemeğin seçilmesiyle tarif, yemeğe uygun sıcaklığın otomatik olarak belirlenmesi için fırına yönlendirilecek. Yemek pişirildikten sonra LG fırınındaki EasyClean özelliği, fırına sıçramış olabilecek yiyecek kalıntılarını temizleyecek. Son olarak, QuadWash bulaşık makinesi tarifte kullanılan mutfak gereçlerinin lekesiz temizliğini garantilemek için en uygun ayarda çalışacak.

Oyun sektörü yükselişe geçiyor

Son zamanların trendi e- sporu da içine alan oyun sektörü büyüyerek bir hobi ya da boş zaman eğlencesinden çok daha öteye geçiyor.

LG'nin UltraGear™ ve UltraWide™ oyun monitörleri, inanılmaz görüntü kalitesi ve yüksek hızda işlemeye sahip en iyi oyun deneyimini sunuyor. Ayrıca LG’nin Meridian ses teknolojisine sahip Soundbar ürünleri de oyunların sesini, görüntülerin yüksek kalitesine uyacak şekilde yükseltiyor.